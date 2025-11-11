Tražite sklopivi mobitel? Motorola Razr 50 Ultra sada je na akciji

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Motorolu Razr 50 Ultru, koja, iako možda nema aktualni flagship SoC, može konkurirati skupljem Galaxy Flipu

Bug.hr utorak, 11. studenog 2025. u 04:32
Razr 50 Ultra 📷 Foto: Motorola
Razr 50 Ultra Foto: Motorola

Tržište sklopivih mobitela još uvijek nije odveć raznovrsno, no ako ne želite Samsungov Galaxy Flip, nije loše baciti oko na Motorolu Razr 50 Ultra koja se trenutno može kupiti u trgovini Računala.hr po promotivnoj cijeni od 639 eura.

Odmah se na prvi pogled vidi da se radi o sklopivom mobitelu „flip“ dizajna koji staje u svaki džep. S vanjske strane ima 4-inčni LTPO AMOLED zaslon s tankim okvirima i trostrukim otvorom za kamere i bljeskalicu. Podržava HDR10+, Dolby Vision i prikaz više od milijardu boja, što mu omogućuje da se koristi i kao sekundarni ekran za brze radnje ili snimanje selfija glavnom kamerom.

S druge, odnosno unutarnje strane, nalazi se 6,9-inčni LTPO AMOLED zaslon frekvencije osvježavanja od 165 Hz i rezolucije 2.640 x 1.080.

📷 Foto: Motorola
Foto: Motorola

Mobitel pogoni Qualcommov Snapdragon 8s Gen 3, uz 12 GB RAM-a i 512 GB UFS 4.0 pohrane. Iako to možda nije aktualni vodeći SoC i dalje je dostatan za glatko glatko izvođenje više-manje svakog zadatka i pokretanje grafički zahtjevnijih mobilnih igara.

Što se tiče kamera, stražnji sustav kamera čini 50-megapikselni glavni senzor s optičkom stabilizacijom i 50-megapikselna telefoto kamera s 2x optičkim zumom. Baterija ima nešto skromniji kapacitet, 4.000 mAh, ali podržava 45-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje.

U paketu dolazi i 68-vatni adapter za punjenje, USB-C kabel, zaštitna maska i kožna traka za nošenje.

SPECIFIKACIJE
Ekran 6,9“ AMOLED (1.080 x 2.640) + 4“ AMOLED (1.272 x 1.080)
Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
Memorija 256/512 GB, 8/12 GB RAM
Dimenzije i masa 171 x 74 x 7 mm (rasklopljen), 88 x 74 x 15 mm (sklopljen), 189 g
Baterija 4.000 mAh
Jamstvo 2 godine


Uzmi AV receiver na rate

Denon, Yamaha, Marantz

Iskoristi posebnu ponudu i nabavi vrhunski AV receiver uz mogućnost plaćanja do 36 rata bez kamata! Uživaj u savršenom kućnom kinu i bogatom zvuku – ponuda vrijedi ograničeno.

Kupi

Best Buy 8K receiver

Na rate

DENON AVR-X2800H

Denon AVR-X2800H pruža vrhunski 8K video, 3D zvuk i snažnih 95W po kanalu. Uživaj u Dolby Atmos i DTS:X surroundu, bežičnom HEOS streamingu te potpunoj povezivosti uz 6 HDMI ulaza. Savršen za kućna kina srednje veličine.

699 € Kupi

Personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Pogodni za manje i srednje velike sobe.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Sofisticiran, čist i suvremen dizajn

Akcija

Q ACOUSTICS 5040

Q Acoustics 5040 holme oak samostojeci zvucnik, dvije novo razvijene 12,5 cm bas/srednjotonske jedinice, visokotonska jedinica potpuno odvojena od ostatka kutije, kompaktni samostojeci zvucnik dostupan u cetiri boje

769 € 1.300 € Kupi

Load Adaptive Phase kalibracija.

Akcija

TECHNICS SC-C30EG-K

Bežicni zvucnik s ugradenim Bluetoothom i Chromecastom, sve u elegantnom i kompaktnom kucištu.

549 € 599 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija