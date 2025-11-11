Tražite sklopivi mobitel? Motorola Razr 50 Ultra sada je na akciji

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Motorolu Razr 50 Ultru, koja, iako možda nema aktualni flagship SoC, može konkurirati skupljem Galaxy Flipu

Tržište sklopivih mobitela još uvijek nije odveć raznovrsno, no ako ne želite Samsungov Galaxy Flip, nije loše baciti oko na Motorolu Razr 50 Ultra koja se trenutno može kupiti u trgovini Računala.hr po promotivnoj cijeni od 639 eura.

Odmah se na prvi pogled vidi da se radi o sklopivom mobitelu „flip“ dizajna koji staje u svaki džep. S vanjske strane ima 4-inčni LTPO AMOLED zaslon s tankim okvirima i trostrukim otvorom za kamere i bljeskalicu. Podržava HDR10+, Dolby Vision i prikaz više od milijardu boja, što mu omogućuje da se koristi i kao sekundarni ekran za brze radnje ili snimanje selfija glavnom kamerom.

S druge, odnosno unutarnje strane, nalazi se 6,9-inčni LTPO AMOLED zaslon frekvencije osvježavanja od 165 Hz i rezolucije 2.640 x 1.080.

Foto: Motorola

Mobitel pogoni Qualcommov Snapdragon 8s Gen 3, uz 12 GB RAM-a i 512 GB UFS 4.0 pohrane. Iako to možda nije aktualni vodeći SoC i dalje je dostatan za glatko glatko izvođenje više-manje svakog zadatka i pokretanje grafički zahtjevnijih mobilnih igara.

Što se tiče kamera, stražnji sustav kamera čini 50-megapikselni glavni senzor s optičkom stabilizacijom i 50-megapikselna telefoto kamera s 2x optičkim zumom. Baterija ima nešto skromniji kapacitet, 4.000 mAh, ali podržava 45-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje.

U paketu dolazi i 68-vatni adapter za punjenje, USB-C kabel, zaštitna maska i kožna traka za nošenje.