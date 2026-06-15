Tražite TV za gledanje utakmica? Pogledajte ovaj Samsungov model

Harvey Norman u svojoj ponudi ima velik broj televizora, a mi smo ovoga puta izdvojili jedan Samsungov 65-inčni Mini LED model, idealan za gledanje utakmica Svjetskog prvenstva

Iako je Svjetsko nogometno prvenstvo već počelo, postoje oni koji se nisu pripremili i na vrijeme kupili novi televizor na kojem će pratiti utakmice. Kako bi takvima, bacili smo oko na ponudu Harvey Normana i pronašli smo Samsung UE65M80HAUXXH, 65-inčni 4K televizor koji nudi spoj napredne tehnologije prikaza, AI-a i mnoštvo pametnih funkcija.

Jedna od glavnih prednosti ovog televizora je Mini LED tehnologija pozadinskog osvjetljenja. U odnosu na klasične LED televizore koristi znatno manje LED diode koje omogućuju precizniju kontrolu osvjetljenja, dublje crne tonove i izraženiji kontrast. Uz podršku za HDR10+, Mini LED HDR i tehnologije poput Real Depth Enhancera te Color Booster Pro sustava, televizor nastoji pružiti prirodnije boje i uvjerljiviji prikaz detalja u tamnim i svijetlim scenama.

Samsung UE65M80HAUXXH Foto: Samsung

Ako ćete ovaj televizor zaista koristiti za gledanje Svjetskog prvenstva, onda će vam biti korisno za znati da postoji AI Football Mode koji automatski prilagođava postavke slike i zvuka za nogometne prijenose, kao i AI Sound Controller koji omogućuje odvojeno podešavanje glasova i zvučnih efekata kako bi komentatori ili dijalog bili jasniji. Tu je i Adaptive Sound+ koji zvuk optimizira prema sadržaju i prostoru u kojem se televizor nalazi.

Što se tiče značajki za gamere, Samsung UE65M80HAUXXH podržava prikaz do 4K pri 144 Hz uz VRR, odnosno promjenjivu stopu osvježavanja, kao i AMD FreeSync Premium tehnologiju za smanjenje trzanja slike i kašnjenja. Game Bar omogućuje brz pristup postavkama tijekom igranja, dok AI Gaming Optimizer automatski prilagođava parametre ovisno o vrsti igre.

Naravno, treba istaknuti i da je Samsung u ovaj model ugradio NQ4 AI Gen 2 procesor koji koristi 20 neuronskih mreža za obradu slike i zvuka, a pritom omogućuje i 4K AI Upscaling tehnologiju koja sadržaj niže rezolucije prilagođava 4K prikazu.

Tu je i Samsungova Vision AI platforma koja uvodi nove AI mogućnosti, uključujući interakciju s virtualnim asistentom, generativne pozadine i dodatne opcije prilagodbe sadržaja. Iako dostupnost pojedinih funkcija ovisi o regiji i jeziku, riječ je o smjeru u kojem se razvijaju moderni pametni televizori te ćemo to viđati sve češće i na jeftinijim modelima.

Foto: Samsung

Audio sustav sastoji se od dva zvučnika ukupne snage 20 W, uz podršku za OTS Lite i Q-Symphony tehnologiju koja omogućuje istovremeni rad televizora i kompatibilnog Samsungovog soundbara za bogatiji surround doživljaj.

Od priključaka i povezivosti, tu su tri HDMI 2.1 priključka koja podržavaju 4K pri 144 Hz, eARC podrška, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 5. Cijena ovog televizora u Harvey Normanu iznosi 849 eura.