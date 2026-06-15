Tražite TV za gledanje utakmica? Pogledajte ovaj Samsungov model

Harvey Norman u svojoj ponudi ima velik broj televizora, a mi smo ovoga puta izdvojili jedan Samsungov 65-inčni Mini LED model, idealan za gledanje utakmica Svjetskog prvenstva

Bug.hr ponedjeljak, 15. lipnja 2026. u 06:30
Samsung UE65M80HAUXXH 📷 Foto: Samsung
Samsung UE65M80HAUXXH Foto: Samsung

Iako je Svjetsko nogometno prvenstvo već počelo, postoje oni koji se nisu pripremili i na vrijeme kupili novi televizor na kojem će pratiti utakmice. Kako bi takvima, bacili smo oko na ponudu Harvey Normana i pronašli smo Samsung UE65M80HAUXXH, 65-inčni 4K televizor koji nudi spoj napredne tehnologije prikaza, AI-a i mnoštvo pametnih funkcija.

Jedna od glavnih prednosti ovog televizora  je Mini LED tehnologija pozadinskog osvjetljenja. U odnosu na klasične LED televizore koristi znatno manje LED diode koje omogućuju precizniju kontrolu osvjetljenja, dublje crne tonove i izraženiji kontrast. Uz podršku za HDR10+, Mini LED HDR i tehnologije poput Real Depth Enhancera te Color Booster Pro sustava, televizor nastoji pružiti prirodnije boje i uvjerljiviji prikaz detalja u tamnim i svijetlim scenama.

Samsung UE65M80HAUXXH 📷 Foto: Samsung
Samsung UE65M80HAUXXH Foto: Samsung

Ako ćete ovaj televizor zaista koristiti za gledanje Svjetskog prvenstva, onda će vam biti korisno za znati da postoji AI Football Mode koji automatski prilagođava postavke slike i zvuka za nogometne prijenose, kao i AI Sound Controller koji omogućuje odvojeno podešavanje glasova i zvučnih efekata kako bi komentatori ili dijalog bili jasniji. Tu je i Adaptive Sound+ koji zvuk optimizira prema sadržaju i prostoru u kojem se televizor nalazi.

Što se tiče značajki za gamere, Samsung UE65M80HAUXXH podržava prikaz do 4K pri 144 Hz uz VRR, odnosno promjenjivu stopu osvježavanja, kao i AMD FreeSync Premium tehnologiju za smanjenje trzanja slike i kašnjenja. Game Bar omogućuje brz pristup postavkama tijekom igranja, dok AI Gaming Optimizer automatski prilagođava parametre ovisno o vrsti igre.

Naravno, treba istaknuti i da je Samsung u ovaj model ugradio NQ4 AI Gen 2 procesor koji koristi 20 neuronskih mreža za obradu slike i zvuka, a pritom omogućuje i 4K AI Upscaling tehnologiju koja sadržaj niže rezolucije prilagođava 4K prikazu.

Tu je i Samsungova Vision AI platforma koja uvodi nove AI mogućnosti, uključujući interakciju s virtualnim asistentom, generativne pozadine i dodatne opcije prilagodbe sadržaja. Iako dostupnost pojedinih funkcija ovisi o regiji i jeziku, riječ je o smjeru u kojem se razvijaju moderni pametni televizori te ćemo to viđati sve češće i na jeftinijim modelima.

📷 Foto: Samsung
Foto: Samsung

Audio sustav sastoji se od dva zvučnika ukupne snage 20 W, uz podršku za OTS Lite i Q-Symphony tehnologiju koja omogućuje istovremeni rad televizora i kompatibilnog Samsungovog soundbara za bogatiji surround doživljaj.

Od priključaka i povezivosti, tu su tri HDMI 2.1 priključka koja podržavaju 4K pri 144 Hz, eARC podrška, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 5. Cijena ovog televizora u Harvey Normanu iznosi 849 eura.

SPECIFIKACIJE  
Ekran 65" Mini LED / 4K (3.840 × 2.160) / 100 Hz (do 144 Hz VRR)
HDR Mini LED HDR, HDR10+, Auto HDR Remastering
Procesor NQ4 AI Gen2 procesor
Audio 2.0-kanalni sustav / OTS Lite / Q-Symphony / 20 W
Gaming VRR, ALLM, FreeSync Premium, 4K pri 144 Hz, Game Bar, AI Gaming Optimizer
Konektori 3 x HDMI 2.1 (eARC), 1 x USB-A, LAN, CI+
Mreža Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
Softver One UI Tizen (Tizen Smart TV)
Pametne funkcije Vision AI, SmartThings Hub, AirPlay, Google Cast, Bixby, AI Football Mode
Dizajn MetalStream dizajn / bez okvira s tri strane
Dimenzije 1444,1 × 831,2 × 76,8 mm (bez postolja)
Masa 14 kg (bez postolja) / 14,3 kg (s postoljem)
Jamstvo Dvije godine

 

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

679 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 119 Kupi

☀️ Sunce, druženje i glasniji JBL doživljaj

-30%

Bluetooth zvučnik JBL CHARGE 6

Bluetooth zvučnik, AI Sound Boost, do 28 sati reprodukcije, IP68 certifikat - vodootporan, otporan na prašinu i padove, brzo punjenje, ugrađeni powerbank, dostupan u više boja

139,99 199,99 Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-48%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S84FAUXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk

749 1449 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-39%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

279 459 Kupi

🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz

-200€

4K QLED TV TCL 98C6K

Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth

1999 2199 Kupi

🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q

-13%

4K Mini LED TV HISENSE 55U7Q

Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka

449 519 Kupi

🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED

-100€

4K MINI LED TV SONY K65XR55B.CEI Bravia 5

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1399 1499 Kupi

🎥 Mini projektor, maksimalan efekt

-45%

Smart mini projector HISENSE C1

4K UHD rezolucija, TriChroma RGB laser, 1600 ANSI lumena, 65–300″ slika, Dolby Vision & Atmos, AutoMagic fokus, 2×10 W JBL zvučnici, HDMI 2.0/2.1 + USB 2.0/3.0, LAN & Wi‑Fi, kompaktno kućište 9.7 × 7.1 × 8.5

1099 1999 Kupi

🔥 Impresivna 4K slika na velikih 75"

-31%

4K LED TV HISENSE 75A6Q

Dijagonala 75" (189 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, VIDAA Smart platforma, Direct LED tehnologija, Hi‑View Engine procesor, Dolby Vision / DTS Virtual:X, Game Mode, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×3, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

549 799 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-21%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

369 469 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi