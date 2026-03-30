Trebate brzi igraći monitor? Bacite oko na Gigabyte M27Q

Trgovina Računala.hr u svojoj ponudi ima velik izbor monitora, a mi smo ovoga puta izdvojili 27-inčni Gigabyte M27Q koji će se zasigurno svidjeti igračima

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Gigabyte M27Q. Riječ je o monitoru srednjeg ranga koji kombinira visoku rezoluciju, visoku frekvenciju osvježavanja i IPS panel, čime cilja korisnike koji žele dobar balans između performansi i kvalitete prikaza. U prilog mu ide i to što se radi o 27-inčnom modelu rezolucije 2.560 x 1.440 piksela (QHD), što nije ni preveliko ni premalo, a opet donosi oštru sliku i dovoljno radnog prostora za svakodnevni rad i igranje.

Naime, zaslon koristi IPS tehnologiju s kutovima gledanja od 178 stupnjeva, što osigurava konzistentne boje iz različitih pozicija. Tipična svjetlina iznosi 350 cd/m², dok kontrast od 1000:1 odgovara standardima ove klase. Monitor podržava i HDR, a ističe se i proširenim sRGB pokrivenošću od 140 posto, što će cijeniti korisnici koji tu i tamo obrađuju fotografiju ili video.

Jedna od glavnih prednosti ovog modela je maksimalna frekvencija osvježavanja od 170 Hz, uz deklarirano vrijeme odziva od 0,5 ms, što ga čini pogodnim za brze kompetitivne igre. Kombinacija visoke frekvencije i brzog odziva omogućuje glatko prikazivanje pokreta i smanjuje zamućenje slike, a upravo će to najviše osjetiti igrači.

Po pitanju dizajna, M27Q dolazi u klasičnom crnom kućištu s ravnim zaslonom, bez ugrađenih zvučnika ili kamere. Postolje omogućuje podešavanje visine do 13 cm te nagib u rasponu od -5 do 20 stupnjeva, a podržano je i VESA montiranje (100 x 100 mm). Što se tiče povezivosti, monitor nudi dva HDMI 2.0 priključka, jedan DisplayPort 1.2 te USB hub s dva USB-A i jednim USB-C priključkom, uz izlaz za slušalice. U pakiranju dolaze HDMI, DisplayPort i USB kabeli, kao i stalak i adapter za napajanje.

Cijena ovog monitora iznosi 269 eura.