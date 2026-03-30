Trebate brzi igraći monitor? Bacite oko na Gigabyte M27Q

Trgovina Računala.hr u svojoj ponudi ima velik izbor monitora, a mi smo ovoga puta izdvojili 27-inčni Gigabyte M27Q koji će se zasigurno svidjeti igračima

Bug.hr ponedjeljak, 30. ožujka 2026. u 06:30

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo Gigabyte M27Q. Riječ je o monitoru srednjeg ranga koji kombinira visoku rezoluciju, visoku frekvenciju osvježavanja i IPS panel, čime cilja korisnike koji žele dobar balans između performansi i kvalitete prikaza. U prilog mu ide i to što se radi o 27-inčnom modelu rezolucije 2.560 x 1.440 piksela (QHD), što nije ni preveliko ni premalo, a opet donosi oštru sliku i dovoljno radnog prostora za svakodnevni rad i igranje.

Naime, zaslon koristi IPS tehnologiju s kutovima gledanja od 178 stupnjeva, što osigurava konzistentne boje iz različitih pozicija. Tipična svjetlina iznosi 350 cd/m², dok kontrast od 1000:1 odgovara standardima ove klase. Monitor podržava i HDR, a ističe se i proširenim sRGB pokrivenošću od 140 posto, što će cijeniti korisnici koji tu i tamo obrađuju fotografiju ili video. 

Jedna od glavnih prednosti ovog modela je maksimalna frekvencija osvježavanja od 170 Hz, uz deklarirano vrijeme odziva od 0,5 ms, što ga čini pogodnim za brze kompetitivne igre. Kombinacija visoke frekvencije i brzog odziva omogućuje glatko prikazivanje pokreta i smanjuje zamućenje slike, a upravo će to najviše osjetiti igrači. 

Po pitanju dizajna, M27Q dolazi u klasičnom crnom kućištu s ravnim zaslonom, bez ugrađenih zvučnika ili kamere. Postolje omogućuje podešavanje visine do 13 cm te nagib u rasponu od -5 do 20 stupnjeva, a podržano je i VESA montiranje (100 x 100 mm). Što se tiče povezivosti, monitor nudi dva HDMI 2.0 priključka, jedan DisplayPort 1.2 te USB hub s dva USB-A i jednim USB-C priključkom, uz izlaz za slušalice. U pakiranju dolaze HDMI, DisplayPort i USB kabeli, kao i stalak i adapter za napajanje.

Cijena ovog monitora iznosi 269 eura. 

SPECIFIKACIJE 
Ekran 27'' (2560 × 1440) / do 170 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS / Edge LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1 / 350 cd/m²
Vrijeme odziva 0,5 ms (GtG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.2, 2 × USB-A, 1 × USB-C, 3.5 mm audio izlaz

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi