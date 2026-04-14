U Harvey Normanu pronašli smo slušalice idealne za sve trkače i bicikliste
Iz ponude Harvey Normana izdvajamo Shokz OpenRun Pro 2, open-air slušalice u upečatljivoj narančastoj boji, idealnoj za trkače i bicikliste
Ako ste u potrazi za open-ear slušalicama koje vam neće ispasti iz ušiju tijekom trčanja ili nekih drugih, fizičkih aktivnosti, svakako vrijedi pogledati Shokz OpenRun Pro 2 u ponudi Harvey Normana.
Riječ je o slušalicama koje donose značajan iskorak u kategoriji open-ear slušalica zahvaljujući DualPitchu. Radi se o tehnologiji koja kombinira bone-conduction driver za jasne srednje i visoke tonove s dodatnim air-conduction zvučnikom zaduženim za bas, čime OpenRun Pro 2 nude puniji i uravnoteženiji zvuk u odnosu na klasične modele ove vrste.
Slušalice su teške oko 30 grama, a fleksibilni Ni-Ti okvir osigurava stabilno i sigurno prianjanje čak i tijekom intenzivnih treninga. Open-ear koncept pritom omogućuje da korisnik stalno čuje okolinu, što je velika prednost u smislu sigurnosti, pogotovo ako se slušalice koriste tijekom bicikliranja u gradu.
Što se tiče autonomije, OpenRun Pro 2 nude do 12 sati reprodukcije, dok brzo punjenje putem USB-C priključka omogućuje dodatnih 2,5 sata rada nakon svega pet minuta na punjaču. Tu su i Bluetooth 5.3 s multipoint podrškom za povezivanje s više uređaja, kao i dvostruki mikrofoni uz AI uklanjanje šuma za jasne pozive i u zahtjevnijim uvjetima.
Cijena ovih slušalica u Harvey Normanu je 199,99€.
|Izvedba
|Open-ear, naglavne
|Driveri
|DualPitch (bone-conduction + air-conduction)
|Vrsta priključka
|Bluetooth 5.3, USB-C (punjenje)
|Masa
|oko 30 grama
|Jamstvo
|2 godine