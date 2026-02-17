U potrazi ste za novim igraćim računalom? Bacite oko na ovu konfiguraciju

U ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo BaB računalo Fighter R5RTX4060, koje donosi provjerenu kombinaciju AMD-ove šestjezgrene procesorske snage i moderne Nvidijine grafike

Bug.hr utorak, 17. veljače 2026. u 06:19
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Iz ponude trgovine Računala.hr, ovoga puta izdvajamo BaB računalo Fighter R5RTX4060. Riječ je o već složenom računalu u čijem se središtu nalazi AMD-ov Ryzen 5 5600 od 6 jezgri i 12 threadova, procesor koji je i dalje vrlo konkurentan u srednjem segmentu.

Grafički dio preuzima Nvidijin GeForce RTX 4060 8 GB, grafička kartica temeljena na Ada Lovelace arhitekturi. Osim vrlo dobrih performansi u Full HD rezoluciji, RTX 4060 donosi podršku za ray tracing i DLSS 3 s Frame Generation tehnologijom, što dodatno povećava broj FPS-a u podržanim naslovima.

U kombinaciji s B550M matičnom pločom i 32 GB DDR4 memorije na 3200 MHz, ova konfiguracija pruža dovoljno snage za igranje modernih naslova, streaming, rad u više aplikacija istovremeno te obradu fotografija i videa. Ne treba zanemariti ni Kingstonov 1 TB NVMe M.2 SSD, kao i 120-milimetarski vodeni hladnjak za procesor s PWM kontrolom.

Što se tiče napajanja, tu je 650-vatno 80+ Bronze napajanje, adekvatno dimenzionirano za ovu konfiguraciju. Sve je smješteno u Bit Force Paladin kućištu s četiri 120-milimetarska LED ventilatora. Računalo također dolazi s instaliranim Windowsima 11 Pro, što ga čini odmah spremnim za korištenje.

Ovo računalo može se kupiti po akcijskoj cijeni od 1.199 eura. Akcija traje do 22. veljače.

SPECIFIKACIJE  
Procesor AMD Ryzen 5 5600, 6C/12T
Grafička kartica GeForce RTX 4060, 8 GB GDDR6
RAM 32 GB (2×16 GB) DDR4 3200 MHz
SSD Kingston 1 TB NVMe M.2
Napajanje 650W, 80+ Bronze
MBO B550M, mATX, DDR4, Sck.AM4
Kućište Bit Force Paladin, 4×120 mm LED
Hlađenje procesora Vodeno 120 mm, PWM
OS Windows 11 Pro, 64-bit

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi