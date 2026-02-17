U potrazi ste za novim igraćim računalom? Bacite oko na ovu konfiguraciju

U ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo BaB računalo Fighter R5RTX4060, koje donosi provjerenu kombinaciju AMD-ove šestjezgrene procesorske snage i moderne Nvidijine grafike

Iz ponude trgovine Računala.hr, ovoga puta izdvajamo BaB računalo Fighter R5RTX4060. Riječ je o već složenom računalu u čijem se središtu nalazi AMD-ov Ryzen 5 5600 od 6 jezgri i 12 threadova, procesor koji je i dalje vrlo konkurentan u srednjem segmentu.

Grafički dio preuzima Nvidijin GeForce RTX 4060 8 GB, grafička kartica temeljena na Ada Lovelace arhitekturi. Osim vrlo dobrih performansi u Full HD rezoluciji, RTX 4060 donosi podršku za ray tracing i DLSS 3 s Frame Generation tehnologijom, što dodatno povećava broj FPS-a u podržanim naslovima.

U kombinaciji s B550M matičnom pločom i 32 GB DDR4 memorije na 3200 MHz, ova konfiguracija pruža dovoljno snage za igranje modernih naslova, streaming, rad u više aplikacija istovremeno te obradu fotografija i videa. Ne treba zanemariti ni Kingstonov 1 TB NVMe M.2 SSD, kao i 120-milimetarski vodeni hladnjak za procesor s PWM kontrolom.

Što se tiče napajanja, tu je 650-vatno 80+ Bronze napajanje, adekvatno dimenzionirano za ovu konfiguraciju. Sve je smješteno u Bit Force Paladin kućištu s četiri 120-milimetarska LED ventilatora. Računalo također dolazi s instaliranim Windowsima 11 Pro, što ga čini odmah spremnim za korištenje.

Ovo računalo može se kupiti po akcijskoj cijeni od 1.199 eura. Akcija traje do 22. veljače.