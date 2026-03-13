White Shark Spartan za manje od 40 eura nudi pravo mehaničko iskustvo tipkanja

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo White Shark Spartan, igraću mehaničku tipkovnicu s plavim prekidačima te kućištem od metala i ABS plastike

Ako ste u potrazi za jeftinom mehaničkom igraćom tipkovnicom, u ponudi trgovine Računala.hr pronašli smo jedan model koji bi vam se mogao svidjeti. Radi se o White Sharkovom modelu Spartan, tipkovnici TKL formata koji preferiraju kompaktan raspored i klasičan osjećaj tipkanja.

Tipkovnica je dimenzija 355 × 135 × 20 mm i teška je oko 640 grama, ponajviše zbog kombinacije metalnog kućišta i ABS plastike. Koristi plave, OUTEMU mehaničke prekidače, koji su poznati po izraženom taktilnom, a bome i zvučnom feedbacku. U praksi bi to značilo da ovi prekidači proizvode prepoznatljiv i glasan „klik“ pri aktivaciji, što znači da ova tipkovnica svakako nije za korištenje u uredu ili u tišim prostorima s puno ljudi.

White Shark Spartan

U skladu s vremenom, a i igraćim duhom, tipkovnica ima RGB pozadinsko osvjetljenje s podesivim razinama svjetline, a slova na tipkama izrađena su laserskom gravurom kako bi ostala vidljiva i nakon duljeg korištenja. Uz standardne tipke dostupno je i 12 multimedijskih funkcija koje se aktiviraju kombinacijom FN + F1–F12, što omogućuje brzi pristup funkcijama poput kontrole glasnoće ili reprodukcije medija.

Igračima će vjerojatno značiti i to da tipkovnica podržava anti-ghosting za do 26 tipki, što znači da može istovremeno registrirati veći broj pritisaka bez propuštanja komandi. Uz to, polling rate od 1.000 Hz osigurava vrijeme odaziva od oko 1 ms, pa se pritisci tipki prenose gotovo trenutačno.

White Shark Spartan može se kupiti u Računala.hr po cijeni od 37 eura.