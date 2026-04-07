White Sharkov popularni mikrofon za streamere i podcastere sada je na akciji

Iz ponude trgovine Računala.hr izdvajamo White Shark DSM-02 Nagara, stolni mikrofon koji će se posebice svidjeti streamerima i podcasterima

White Shark DSM-02 Nagara je stolni USB mikrofon koji cilja na streamere, podcastere i sve koji žele jednostavno, ali kvalitetno audio rješenje bez kompliciranih postavki. Riječ je o plug-and-play uređaju koji se spaja izravno na računalo putem USB-a, pa je spreman za rad gotovo odmah, bez dodatnog softvera ili podešavanja.

U praksi se Nagara najviše ističe kardioidnim načinom snimanja koji fokus stavlja na glas ispred mikrofona, dok pritom smanjuje pozadinsku buku. To ga čini dobrim izborom za streamove ili snimanje podcasta u kućnim uvjetima gdje akustika nije idealna. Istovremeno, dostupna je i omni-direkcijska opcija koja može biti korisna u situacijama kada se snima više osoba za istim stolom.

Mikrofon koristi dva kondenzatorska elementa promjera 14 mm, a frekvencijski raspon od 20 Hz do 20 kHz pokriva cijeli spektar ljudskog sluha, što znači da može vjerno prenijeti glas bez primjetnih gubitaka u detaljima. Uz maksimalni SPL od 110 dB i omjer signal-šum od 70 dB, riječ je o solidnim brojkama za ovu klasu uređaja, dovoljnima za većinu kućnih i poluprofesionalnih scenarija.

U svakodnevnom korištenju važnu ulogu igra i sam dizajn. Nagara dolazi s podesivim stalkom koji omogućuje jednostavno pozicioniranje. Konstrukcija djeluje dovoljno čvrsto za dugotrajniju upotrebu, dok moderan izgled lako uklapa mikrofon u tipičan “setup” s monitorom i perifernim uređajima.

Mikrofon se može kupiti u trgovini Računala.hr po akcijskoj cijeni od 70 eura.