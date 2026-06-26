Zašto sa sobom nositi i powerbank i zvučnik kada postoji JBL Charge 6

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo JBL Charge 6, bluetooth zvučnik koji može poslužiti i kao powerbank za punjenje drugih uređaja

Na webshopu Tehnologista.hr trenutno su dostupne velike akcije na JBL-ove bluetooth zvučnike, a među brojnim modelima posebno se ističe JBL Charge 6. Osim što je riječ o klasičnom prijenosnom zvučniku kakve dobro poznajemo, njegova posebnost je što može funkcionirati i kao powerbank, zbog čega bi mogao posebno biti koristan onima koji su često u prirodi.

Naime, JBL Charge 6 ima dvije zvučničke jedinice - jednu zaduženu za bas dimenzija 53 x 93 mm i 20-milimetarski visokotonac. JBL navodi ukupnu izlaznu snagu od 45 W, pri čemu 30 W RMS otpada na bas, a 10 W RMS na visokotonski zvučnik. Frekvencijski raspon od 56 Hz do 20 kHz trebao bi omogućiti dubok bas i dovoljno jasne visoke tonove za većinu glazbenih žanrova.

Dodatnu pomoć pri reprodukciji pruža tehnologija AI Sound Boost, odnosno algoritam koji u stvarnom vremenu analizira zvuk i prilagođava ga kako bi pri većim glasnoćama smanjio izobličenja te zadržao što kvalitetniju reprodukciju. Ako ste imali priliku isprobati JBL-ov Flip 7, onda ćete znati da ta funkcija zapravo radi sasvim solidno.

Nadalje, jedna od najvećih prednosti Chargea 6 svakako je autonomija. Ugrađena litij-polimerna baterija kapaciteta 34 Wh omogućuje do 28 sati reprodukcije, naravno ovisno o glasnoći i vrsti sadržaja. Potpuno punjenje traje oko tri sata, dok samo 10 minuta punjenja može osigurati do 150 minuta slušanja glazbe.

Za povezivanje koristi Bluetooth 5.4, a podržava i Auracast, tehnologiju koja omogućuje povezivanje više kompatibilnih zvučnika za još snažniji zvuk na većim okupljanjima ili zabavama. Napomenimo još da je zvučnik otporan na vodu, prašinu i padove te dolazi s uklonjivim remenom za lakše nošenje, iako s masom od 1,37 kilograma nije toliko težak.

Akcijska cijena JBL Chargea 6 na Tehnologista.hr iznosi 139,99 eura.