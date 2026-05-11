Želite videonadzor bez bušenja i kablova? Ovaj paket mogao bi biti idealno rješenje

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo paket Eufy S220 x2 + HomeBase 3 za one koji žele jednostavni videonazor na solarno napajanje

Solarne sigurnosne kamere posljednjih su godina postale sve popularnije među korisnicima koji žele jednostavniji videonadzor bez razvlačenja kabela i komplicirane instalacije. Upravo smo jedan takav komplet pronašli u webshopu Tehnologista.hr, gdje se komplet Eufy S220 x2 + HomeBase 3 trenutno prodaje po akcijskoj cijeni od 259,99 eura,

Na prvi pogled, Eufyjev komplet ostavlja moderan i minimalistički dojam. Kamere su dovoljno kompaktne da se ne ističu previše na fasadi ili u dvorištu, a zahvaljujući potpuno bežičnom dizajnu, montaža u pravilu ne bi trebala potrajati duže od desetak minuta. Proizvođač navodi da je dovoljno pričvrstiti nosač i postaviti kameru na željeno mjesto, bez dodatnog razvlačenja napajanja.

Jedan od glavnih aduta ovog sustava svakako je integrirani solarni panel. Prema navodima proizvođača, svega tri sata sunčeve svjetlosti dnevno dovoljno je za održavanje rada kamera, dok ugrađena baterija kapaciteta 6.500 mAh samostalno može izdržati do tri mjeseca korištenja. To znači da bi većina korisnika kamere mogla praktički postaviti i zaboraviti na punjenje.

Važnu ulogu igra i HomeBase 3, koji koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje osoba, životinja i objekata kako bi se smanjio broj nepotrebnih obavijesti. Sustav može razlikovati člana obitelji od nepoznate osobe ili dostavljača, a moguće je i definirati pametna područja detekcije kako bi upozorenja stizala samo kada se kretanje dogodi unutar željene zone koju korisnik postavi.

Kvaliteta slike također djeluje vrlo konkurentno za ovu klasu uređaja. Kamere snimaju u 2K rezoluciji, imaju vidno polje od 135 stupnjeva, a za noćni rad koriste infracrvene LED diode i otvor blende f/1.6. U praksi bi to trebalo omogućiti bolju vidljivost tijekom noći i u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Tu su i funkcije poput dvosmjernog zvuka, što znači da korisnik putem aplikacije može razgovarati s gostima ili dostavljačima čak i kada nije kod kuće. Sustav podržava i glasna upozorenja te sirenu od 75 dB, što može pomoći pri odvraćanju potencijalnih provalnika.

Za vanjsku upotrebu važna je i otpornost na vremenske uvjete, a Eufy S220 dolazi s IP67 certifikatom. Drugim riječima, kamere bi bez problema trebale izdržati kišu, sunce, tuču i niske temperature, dok proizvođač navodi radni raspon od -20 °C do 50 °C.

Na kraju, spomenimo da komplet podržava povezivanje putem 2,4 GHz Wi-Fi mreže te je kompatibilan s glasovnim asistentima Google Assistantom i Alexom, što ga dodatno čini praktičnim za korisnike pametnog doma.