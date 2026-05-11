Želite videonadzor bez bušenja i kablova? Ovaj paket mogao bi biti idealno rješenje

Iz ponude webshopa Tehnologista.hr izdvajamo paket Eufy S220 x2 + HomeBase 3 za one koji žele jednostavni videonazor na solarno napajanje

Bug.hr ponedjeljak, 11. svibnja 2026. u 08:20

Solarne sigurnosne kamere posljednjih su godina postale sve popularnije među korisnicima koji žele jednostavniji videonadzor bez razvlačenja kabela i komplicirane instalacije. Upravo smo jedan takav komplet pronašli u webshopu Tehnologista.hr, gdje se komplet Eufy S220 x2 + HomeBase 3 trenutno prodaje po akcijskoj cijeni od 259,99 eura, 

Na prvi pogled, Eufyjev komplet ostavlja moderan i minimalistički dojam. Kamere su dovoljno kompaktne da se ne ističu previše na fasadi ili u dvorištu, a zahvaljujući potpuno bežičnom dizajnu, montaža u pravilu ne bi trebala potrajati duže od desetak minuta. Proizvođač navodi da je dovoljno pričvrstiti nosač i postaviti kameru na željeno mjesto, bez dodatnog razvlačenja napajanja.

Jedan od glavnih aduta ovog sustava svakako je integrirani solarni panel. Prema navodima proizvođača, svega tri sata sunčeve svjetlosti dnevno dovoljno je za održavanje rada kamera, dok ugrađena baterija kapaciteta 6.500 mAh samostalno može izdržati do tri mjeseca korištenja. To znači da bi većina korisnika kamere mogla praktički postaviti i zaboraviti na punjenje.

Važnu ulogu igra i HomeBase 3, koji koristi umjetnu inteligenciju za prepoznavanje osoba, životinja i objekata kako bi se smanjio broj nepotrebnih obavijesti. Sustav može razlikovati člana obitelji od nepoznate osobe ili dostavljača, a moguće je i definirati pametna područja detekcije kako bi upozorenja stizala samo kada se kretanje dogodi unutar željene zone koju korisnik postavi. 

Kvaliteta slike također djeluje vrlo konkurentno za ovu klasu uređaja. Kamere snimaju u 2K rezoluciji, imaju vidno polje od 135 stupnjeva, a za noćni rad koriste infracrvene LED diode i otvor blende f/1.6. U praksi bi to trebalo omogućiti bolju vidljivost tijekom noći i u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Tu su i funkcije poput dvosmjernog zvuka, što znači da korisnik putem aplikacije može razgovarati s gostima ili dostavljačima čak i kada nije kod kuće. Sustav podržava i glasna upozorenja te sirenu od 75 dB, što može pomoći pri odvraćanju potencijalnih provalnika.

Za vanjsku upotrebu važna je i otpornost na vremenske uvjete, a Eufy S220 dolazi s IP67 certifikatom. Drugim riječima, kamere bi bez problema trebale izdržati kišu, sunce, tuču i niske temperature, dok proizvođač navodi radni raspon od -20 °C do 50 °C.

Na kraju, spomenimo da komplet podržava povezivanje putem 2,4 GHz Wi-Fi mreže te je kompatibilan s glasovnim asistentima Google Assistantom i Alexom, što ga dodatno čini praktičnim za korisnike pametnog doma.

  SPECIFIKACIJE
Rezolucija 2K
Vidno polje 135°
Pohrana 8 GB EMMC
Pametna AI detekcija Ljudi i lica
Audio Dvosmjerni zvuk + sirena 75 dB
Napajanje Integrirani solarni panel 0,9 W + adapter 5V/2A
Baterija 6.500 mAh / autonomija do 3 mjeseca
Povezivost Wi-Fi 2,4 GHz
Otpornost IP67
Radna temperatura -20 °C do 50 °C
Dimenzije i masa 96,5 × 81 × 57,5 mm / 320 g
Jamstvo  2 godine

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Optimiziran dizajn kućišta za vrhunske akustičke performanse.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.119 € 1.399 € Akcija

Hi-Fi bez kompromisa.

Akcija

PARASOUND HINT 6

2 x 160 W 8 Ohma. Burr Brown analog resistor ladder volume control. Dimmable front panel volume display. Updated USB receiver is Plug and play with Windows 10 and MAC.

3.999 € 4.999 € Akcija

Autentičan zvuk u svakom tonu.

Akcija

TECHNICS SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg.

649 € 799 € Kupi

Kvalitetan surround zvuk

Akcija

JBL BAR 800 MK2

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

719,90 € 939 € Kupi