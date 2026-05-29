Apokalipsa softverske industrije ili programiranje u doba promptova

Tema broja Buga 403 donosi brutalno iskren pogled na AI revoluciju i njezin utjecaj na developere, uz analizu Tomislava Tipurića, koji je i sam profesionalno angažiran na razvoju i implementaciji suvremenih softverskih IT rješenja. Uz to stižu brojne hardverske, audio i gaming recenzije te vodič kroz ponudu gadgeta za boravak na otvorenom

Od kako organiziramo .debug, konferenciju namijenjenu profesionalnim informatičarima, u prvom redu „proizvođačima“ softvera, u istom mjesecu tema broja aktualnog Buga prati taj naš event. Tako je i ovaj put, kao i svih proteklih godina, Tomislav Tipurić odradio taj nelaki zadatak. Otegotna okolnost je što se naš Tipsi odlučio na poslovnu i životnu avanturu, izravno razvijati poslovanje svoje tvrtke na najzahtjevnijem svjetskom tržištu – Sjedinjenim Državama, pa tako već neko vrijeme i živi u SAD-u. Ali smogao je snage i stvorio još jednu posebnu temu, u kojoj developer piše developerima i to s prve linije bojišnice. Aktualno, da ne može biti aktualnije...

Kada je započeo s pisanjem, krenuo je odmah s naslovom: „Apokalipsa softverske industrije“. Ali kako su se poglavlja slagala i priča dobivala na širini, urednički sam zaključio da je to crnilo pretjerano i jednosmjerno (i taj AI netko mora programirati), pa je u konačnici tema dobila sasvim drugačiji naslov, no šteta ne iskoristiti klikbejtovski potencijal izvorne verzije, pa je evo u najavi novog broja!

A kako bih vas namamio na čitanje Tomislavove teme, prenijeti ću ovdje tri uvodna pasusa, pa ako vam se učini zanimljivim – nastaviti čitati na webu digitalnu verziju ili otisnutu u Bugu 403 (koji će svi sudionici .debuga 2026 dobiti su svom ruksaku):

„Umjetna je inteligencija poharala moderni svijet. Ne postoji profesija, industrija, hobi ili druženje gdje se nije upetljala, makar onako sa strane uzrokujući debatu među prijateljima ili pak ukućanima, o tome koliko je stvarno uspješna, dobra ili zla, koliko će nam pomoći, a koliko nauditi te hoćemo li uz njezinu podršku svijet napokon učiniti boljim, ljepšim, smislenijim, ili će se sve pretvoriti samo u standardnu strku tipa tko će biti prvi, tko će najviše zaraditi; a pritom "radničku klasu" zamijeniti klasnim neprijateljima, ovoga puta robotima koji nesavršenu prirodnu inteligenciju mijenjaju "savršenom" umjetnom inteligencijom. Veliki jezični modeli ne poznaju granice profesija i industrija, nemaju stavove, svijest ni podsvijest, nemaju osjećaje ni ljudske potrebe. Oni isključivo poznaju vjerojatnost i statistiku na temelju kojih su njihove neuronske mreže dubinski trenirane petabajtima podataka.

Također, budimo posve realni, taj isti jezični model ne mari previše ni za ego jednog seniorskog developera koji je desetljećima brusio svoje vještine arhitekture, niti ga zanima poslovni model tradicionalne IT agencije koja preživljava prodavanjem sati svojih inženjera. Njemu je to potpuno svejedno. On jednostavno generira kôd. I to radi zastrašujuće brzo. Softverska industrija trenutačno prolazi kroz razdoblje dubokog strukturalnog prestrojavanja, kojeg karakterizira fenomen kojeg autor ovog teksta naziva „polomljena prečka“ (eng. The Broken Rung) - a prepoznat ćete ga u sada već tradicionalnoj izjavi „ako nemamo juniore, kako ćemo dobiti nove seniore“.

Prisjetimo se na trenutak onih vremena, prije samo godinu ili dvije, kada su developeri i drugi IT-jevci pomalo bahato tvrdili da će AI možda zamijeniti računovođe, pravnike, pa čak i dizajnere, ali da su developeri potpuno sigurni? E pa, taj trenutak suočavanja sa stvarnošću je stigao. Danas svjedočimo sve većim poteškoćama s kojima se entry-level profesionalci susreću pri traženju svoga prvog zaposlenja, budući da generativni AI počinje automatizirati upravo one zadatke koji su tradicionalno služili kao poligon za obuku juniorskih inženjera, poput pisanja boilerplate kôda, generiranja dokumentacije i osnovnog unit testiranja...“.

Hardverskih recenzija je obilje, kao i uvijek... Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition, ultralagan i brz prijenosnik; ASUS Zenbook DUO 2026 koncept laptopa s dva ekrana dovodi nadomak savršenstva; Shuttle XPC slim DL40N, minijaturno PC računalo s pasivnim hlađenjem i bešumnim radom; QNAP TBS-h574TX, NAS za one kojima je vrijeme novac; Asusovu najisplativiju mehaničku tipkovnicu, ROG Strix Morph 96 Wireless i razne druge uređaje.

U audio bloku testirali smo najjeftiniji Sonosov fiksni bežični zvučnik i dali odgovor na pitanje - vrijedi li traženog novca?; recenzirali i Lyngdorf TDAI-2210, pojačalo visoke tehnologije s europskim štihom...

U softverskom dijelu Matija se pozabavio s Google NotebookLM-om., naprednom i sve popularnijom platformom za korištenje generativne umjetne inteligencije u kombinaciji s lokalnim dokumentima.

U posebnom prilogu bavimo se raznim uređajima koji nam dobro dođu pri boravku na otvorenom, bili u prirodi ili urbanom prostoru.

A svima koji su se zabrinuli da više nećemo pisati o igrama, odgovaramo mišlju i djelom – kao što smo i najavili, kada se pojave van serijski hitovi, o njima ćete moći čitati i na našem webu, ali i u tiskanom izdanju – ovog puta radi se o grandiozno naslovu: Heroes of Might and Magic: Olden Era, koji donosi dašak nostalgije.

Kompletan sadržaj Buga 403 potražite na ovoj stranici, a novi broj od danas je dostupan i na kioscima, kao i u digitalnom izdanju.