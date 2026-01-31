Da je dobar prompt napisat lako, AI majstor bi bio svatko

Naučite kako pravilno „razgovarati” s AI modelima, birati najbolji alat i pretplatu te izvući maksimum iz generativne umjetne inteligencije, uz praktične primjere i iskustva naših autora

Miro Rosandić subota, 31. siječnja 2026. u 06:30

Danas su svuda oko nas razni AI modeli, agenti, chatbotovi i integrirana rješenja. Sve češće ni ne znamo da koristimo AI u raznim situacijama i na raznim uređajima, jer su to procesi koji se odvijaju u pozadini. Ali kada posegnemo izravno za nekim AI modelom i postavljamo mu zadatke, bilo kojeg tipa, rezultati će umnogome ovisiti i o našoj vještini. Upravo tome je posvećena tema broja iz veljače ove godine. Većim dijelom napisao ju je Matija Gračanin, koji u uvodnom dijelu kaže: „Unatoč činjenici da je danas neobično jednostavno stvoriti tekst, sliku, glazbu ili videozapis, za doista impresivne rezultate potrebno je ovladati sasvim novom vještinom, koja u svojim temeljima ima prirodni jezik. Dakako, riječ je o inženjeringu upita (prompta) ili umijeću stvaranja optimalnog upita za modele generativne umjetne inteligencije, kako bi se dobio najbolji mogući rezultat, te se samim time u potpunosti ovladalo onime što generativna umjetna inteligencija danas može ponuditi. Kako doista razgovarati s generativnom umjetnom inteligencijom, i kako napisati dobar upit, otkrivamo upravo u ovoj temi…“

Matijin edukativna objašnjenja i inženjerski precizne upute, nadopunio je Igor Ružić svojim osobnim iskustvima i komentarima „iz prve“ ruke, što će biti osobito korisno onima koji se još ne mogu odlučiti koji model primarno koristiti. A kako se za nešto ozbiljniju primjenu treba i pretplatiti, taj odabir je vrlo važan.

Uobičajeno Bugom dominiraju recenzije raznih hardverskih novitet, pa evo što bi vam moglo biti osobito zanimljivo: mini računalo Asus ExpertCenter PN54-S1; Gigabyte Radeon RX 9060 XT Gaming OC ICE 16G, grafička kartica s dobrim omjerom cijene i performansi te opremljena s puno videomemorije; fantastična, i vrlo skupa, tipkovnica ASUS ROG Azoth 96 HE; monitor s tandem-panelom Gigabyte MO27Q28G; prijenosni SSD koji se još ponegdje može nabaviti po prihvatljivoj cijeni Kioxia Exceria Plus G2 Portable SSD 2 TB; napajanje Thermaltake Toughpower GT 850W testira je Baksa, a znate kako on to detaljno odrađuje…

Na početku Buga se nalazi Petricov izvještaj iz Las Vegasa, odnosno s ovogodišnjeg CES-a, a na kraju posebni prilog, ovaj put posvećen hi-fi entuzijastima (zato ovog mjeseca nema recenzija audio uređaja).

U posebnom prilogu ima nekoliko vrlo korisnih temeljnih tekstova, gotovo svojevrsna školica za sve koji žele uživati u dobrom zvuku, a nemaju osnovno predznanje za snalaženje u tom svijetu.

U ovo doba godine nema puno novih igara, pa je Grdi zato napravio pregled značajnijih naslova koji će biti izdani tijekom 2026.

Novi broj Buga dostupan je na kioscima, naravno i u digitalnom izdanju – detaljniji pregled sadržaja potražite na ovoj stranici.

A ponekom od ovih tema bavit ćemo se i na Bug Future Showu, koji je primarno i namijenjen našim čitateljima (ulaz je besplatan, uz pozivnicu), pa već sada pozdravljam sve koji će nam se pridružiti u četvrtak, 5. veljače u Mozaik Centru u Zagrebu!

