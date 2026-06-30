Error 404 nije nam se dogodio – ljetni je dvobroj Buga pred vama!

Za ljetnu razbibrigu uz Bug, pripremili smo vam bogat izbor tema, od besplatnih alternativa skupom softveru i pretvaranja mobitela u desktop računalo, preko novosti u ponudi Starlinka na našem tržištu i recenzija atraktivnih novih laptopa, do ljetnog pregleda mobitela za 2026., te opširan osvrt na trenutačno najzanimljiviju igru koja nas odvodi u podmorske avanture

U prapočecima izlaženja Buga, u internim razgovorima šalili smo se kako bi baš bila dobra fora da umjesto s brojevima decimalnog sustava, od 16-og broja prijeđemo na heksadecimalne oznake svakog sljedećeg broja. Možda bi to nekom geeku bilo duhovito, ali ekipi u Tisku i tetama na kioscima sasvim sigurno ne bi, srećom nismo bili toliko hrabri i ludi te smo u tom segmentu ostali konvencionalni…

Sad, nekoliko desetljeća kasnije, pomislio sam da bismo se mogli poigrati s brojem 404 i jasnom asocijacijom na Error 404 (404 Not Found), što ne bi bilo tako nerazumljivo, ali nismo imali sreće – poklopilo se baš da je ovo dvobroj, točnije 404/405 a što je suviše komplicirano za neke lake šale… A ništa, moramo pričekati sljedeću priliku, recimo kada dođe na red broj 500 (to je error koji se nemali broj puta pokazao na našim stranicama, tako da imamo izvjesnu bliskost), ako i tada netko uštogljen ne zaključi da je ipak važniji jubilej, sam po sebi…

I eto, kada se već nije dogodila greška 404, Bug se pokazao žilavim (usprkos latinskoj izreci nomen est omen), izašao je i pod tim brojem; pa pogledajmo što smo vam pripremili za ovo ljeto…

Temu broja, pod punim nazivom: „Besplatne alternative za komercijalne programe“, zajedničkim snagama pripremili su Mario Baksa i Matija Gračanin. Evo kako oni najavljuju svoju temu: „Nekad se "štedjelo" piratiziranjem komercijalnog softvera, jer je ponuda kvalitetnog besplatnog softvera bila vrlo mršava, no stvari su se značajno promijenile, te danas možete imati softverski potpuno opremljeno računalo, s legalnim softverom, a da na nj ne potrošite ni centa. U ovoj temi osvrnut ćemo se na ponajbolje besplatne programe koje biste mogli uzeti u razmatranje kao zamjenu za programe koji se inače plaćaju.“

Potražili su alternative za deset programa koji imaju vrlo široki krug korisnika, a za pojedine od njih potrebno je jako puno plaćati na godišnjoj razini. Uz središnju alternativnu aplikaciju, za svaki program predložene su po još dvije alternative, tako da imate dobre polazne osnove za izvlačenja od dužničkog ropstva i prestanak plaćanja skupih licencia, pronalaženjem alternativa po svojoj mjeri.

Ponekad nam znate prigovoriti da vas previše zatrpavamo hardverskim recenzijama, a softveru dajemo premalo prostora – ovaj put to neće nitko moći reći, jer osim teme broja i druga je po veličina tema softverska: Drago Galić (u rijetkim trenucima u kojima se ne bavi opsesivno s AI alatima) odlučio je napraviti pregled raznih rješenja za pretvaranje mobitela u desktop računalo. On je to ovako najavio: „Ako vam je i najlakši laptop naporan za nosanje po službenim putovanjima ili godišnjem odmoru, nije loše provjeriti što nude razni desktop appovi za mobitele s Androidom, koji prebacuju prikaz u landscape mod, dodaju podršku za miša i tipkovnicu, spajanje na monitor ili TV. Rješenja su to koja za većinu svakodnevnih aktivnosti (mail, web, pisanje manjih tekstova) daju više nego dovoljno“.

Svjesni smo da je Starlink za dio naše publike ponajbolje, a nekada i jedino rješenje za spajanje na internet. Provjerili smo što je novoga s tom uslugom (a puno se toga promijenilo od kada smo je posljednji put opisali, npr. ima novu antenu i veće cijene) i donosimo pregled svih novosti koje se dotiču postojećih i potencijalnih hrvatskih korisnika.

Na webu smo puno pisali o Apple MacBook Neu, pravom čudu na tržištu prijenosnih računala. A sada smo vam priredili i opsežnu recenziju. U tom tekstu piše: prva riječ koju će mnogi povezati s Appleom vjerojatno je "skupo", što nije neobično za brend čiji proizvodi uglavnom ciljaju viši dio tržišta. Dodajte tome inflaciju, rast cijena memorije i sve skuplje laptope, i očekivali biste da će računala s logotipom jabuke postati još skuplja. Apple je, međutim, odlučio napraviti suprotno i predstavio svoj najpovoljniji laptop dosad - MacBook Neo. Doista je tako, ali moram dodati važnu napomenu – u razdoblju dok je Bug bio u tisku i tek ga je trebalo poslati na kioske – Apple je poskupio sva svoja računala, pa tako i Neo. Na žalost njegova je cijena sada za stotinjak eura viša negoli to piše u našoj recenziji, ali je i s tom cijenom to daleko najjeftinije što možete kupiti od Applea, a puno bolje od mnogih drugih laptopa te klase.

Imam još nekoliko recenzija prijenosnika, a među njima i kraljevski model Lenovove ponude: ThinkPad X1 Carbon Gen 14 FIFA Edition. Radi se o laptopu koji već dugi niz godina predstavlja ponajbolje od onoga što može ponuditi svijet laganih, poslovno orijentiranih laptopa. Tijekom svih tih godina recept za uspjeh nije se osobito mijenjao: kupcima ponuditi moćan hardver u što tanjem i lakšem kućištu, bez negativnog utjecaja na funkcionalnost. Radi se o papreno skupom laptopu i tu moram napomenuti da je i on imao sasvim prihvatljivu cijenu kada smo ga dobili na recenziju, ali od tada do predaje teksta prošlo je desetak dana i taman smo na vrijeme dobili informaciju o promjeni cijene (koju ćete vidjeti u Bugu). Događaju se grozne situacije u svijetu hardvera, poremećaji raznih vrsta, ali najviše se „optužuje“ enorman rast AI centara i proizvodnja računala za AI potrebe, koja trebaju beskonačno puno memorijskih čipova, što je rezultiralo nestašicom i skokom cijena, prvo memorija, a onda svih uređaja u koja se ugrađuje.

U posebnom prilogu, kao i svakog ljeta, dajemo pregled najboljih mobitela, ovaj smo ih put razvrstali u četiri kategorije, odnosno skupine.

A da završimo u ljepšim tonovima, najavio bih i recenziju igre, koja iako još nije potpuno završena, već neko vrijeme, privlači iznimno zanimanje, ali (već sada) i pohvale. Radi se o Subnautica 2 (early access), a da je i naš recenzent Damir Radešić oduševljen otkrit će vam ovaj njegov uvodni tekst s početka recenzije: „Prva Subnautica je već u programu ranog pristupa predstavila survival žanr na do tada neviđen način, a finalno je izdanje samo potvrdilo njezin status nesvakidašnje igre. Osjećaj zaranjanja u nepoznato, nepregledan podmorski svijet koji je koliko prekrasan, toliko i opasan - te lagani koraci prema rješavanju zagonetne priče svakim su uspješnim povratkom u bazu od Subnautice napravili legendu i priskrbili joj velik broj obožavatelja. Kao i brojni drugi igrači, nismo bili pretjerano impresionirani izdanjem Below Zero koje je ustvari trebalo biti DLC, no zbog količine sadržaja objavljeno je kao spin-off, pa smo svi strpljivo čekali punokrvni nastavak oko kojeg se prošle godine razvila prava drama koja je srećom za igrače, okončana na najbolji mogući način.“

Kompletan sadržaj Bugovog ljetnog dvobroja, potražite na ovim stranicama.

Bug 404/405 od danas je dostupan na svim kioscima, kao i u digitalnom izdanju na našim web stranicama.

Lijepo se odmorite i zabavite ovoga ljeta, bilo neradno ili radno, sljedeći Bug izlazi krajem kolovoza!