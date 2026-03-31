Od Sjećanja do savršenog informatičkog kutka, uz novi Bug

Oni koji vide samo naslov i ne obrate pozornost na sliku naslovnice travanjskog Buga, mogli bi pomisliti „kakav je ovo besmisleni naslov, k tome još i nepismen“. Još da smo s ovom objavom pričekali 1. travnja, svi bi elementi za zbunjivanje bili zadovoljeni

Miro Rosandić utorak, 31. ožujka 2026. u 06:00

Iako najavljujemo travanjski broj, malo smo uranili, nije prvi u mjesecu, pa nema mjesta prvoaprilskim šalama. A naša „priča s naslovnice“ ovaj put je fokusirana na Windows Recall, Microsoftov servis, za korisnike lokaliziranih Windowsa nazvan Sjećanja. Recall je u samom početku, a on se dogodio 2024., stekao stigmu izrazito nesigurnog servisa, što je rezultiralo stopiranjem primjene, sve do sada… U međuvremenu je puno toga promijenjeno, a od nedavno Recall se dobiva kroz redovnu nadogradnju Windowsa 11 (uz određene hardverske preduvjete za to), ali se ne instalira i ne pokreće bez privole korisnika. Što je Recall, kako je nastao, zašto je izbio skandal u samom startu, što je promijenjeno u prošle dvije godine, kakve sve dodatne pogodnosti, ali i rizike pruža, kako ga zaustaviti u situacijama kada ne želite da bilježi vaše aktivnosti te na koncu, kako ga se u potpunosti riješiti (nije baš trivijalno), ako zaključite da ga ne želite dalje koristiti – saznat ćete iz teksta Matije Gračanina.

Naša središnja tema broja bavi se uređenjem prostora u kojem većinu vremena koristimo svoje glavno računalo, bilo da na njemu nešto konkretno radimo, zabavljamo se ili dangubimo, svejedno je li u pitanju profesionalni ili rekreativni rad, svima mogu dobro doći savjeti Davora Šuštića, koji je prošle tri godine proveo u dotjerivanju i optimiziranju svog vlastitog radnog kutka s ciljem da zadovolji njegove multifunkcionalne zahtjeve. Tema broja pokriva problematiku ergonomije (poseban naglasak na odabiru stolice), rasvjete, odabira i postavljanja monitora, odabira zvučnika i slušalica, te raznim korisnim dodacima za uređenje radnog kutka. Moram priznati da ja ovaj tekst, u nedjeljnju večer, pišem na laptopu, koji držim na stolu u blagovaonici, kraj mene na stolu je trenutačno ogromna zdjela sa šnenoklama, s druge strane neka biljka, glazba dolazi sa zvučnika smještenih neaudofilski na policama skoro pod stropom. Može se i tako, ali ne na duge staze (jedna od posljedica je da sam se prestao igrati na PC-u), pravo radno mjesto mi je u redakciji, pa kad tamo nešto želim riješiti – pitam Davora za savjet.

Pregled svih tema koje smo objavili u Bugu 401 potražiti na ovoj stranici, a posebno bih napomenuo da smo se aktivirali na izradi video priloga koji nadopunjavaju pojedine recenzije. Mogli ste već u prošlim brojevima uočiti QR kodove (odnosi se na tiskana izdanja), kojih ovog mjeseca ima više nego ikada uz recenzije hardvera. Ti QR kodovi služe čitateljima tiskanih izdanja da dođu i do video recenzija, a oni koji izravno prate objave na našem webu ili naša digitalna izdanja, mogu te video priloge pronaći u sklopu tekstualnih recenzija. Naravno, video objave je moguće pratiti i preko našeg YouTube kanala.

Možda ćete uočiti da u ovom broju nema tekstova o igrama, što ne znači da o njima više nećemo pisati. Jednostavno smo zaključili da je smislenije i ažurnije „redovne“ recenzije primarno objavljivati na webu, a u tiskanom izdanju će završiti tek probrani naslovi i neki drugi pregledi te tematike.

Novi broj Buga, od danas je na kioscima, a u digitalnom izdanju dostupan je pretplatnicima na webu.

Prošlog mjeseca sam u najavi Bug 400, na samom kraju teksta naveo da pripremamo nešto „novo u tiskanom obliku“. Pretplatnici su već vidjeli (oni broj dobiju prije nego li dođe na kioske) o čemu se radi, a sad će to vidjeti i kupci na kioscima. Tome je posvećen i uvodnik travanjskog Buga, dok na webu nema promjena s digitalnim izdanjima.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

U središtu svakog vrhunskog stereo sustava.

Akcija

ARCAM A5+

Bežični audio s Bluetooth 5.4, S podrškom za Snapdragon Sound za bežični audio bez gubitaka, S podrškom za Auracast za povezivanje bežičnih slušalica ili zvučnika za reprodukciju glazbe u više prostorija, Hi-res audio digitalni ulazi

739 € 899 € Kupi

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), Impedancija: 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.249 € 2.999 € Kupi

Velik zvuk u elegantnom formatu.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

999 € 1.499 € Akcija

Premium bežične in-ear slušalice s ANC-om

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)

In-ear slušalice s vrhunskim prilagodljivim zvukom, CustomTune tehnologijom, naprednim ANC-om, Bose Immersive Audio podrškom, IPX4 zaštitom i do 6 sati reprodukcije.

349 € 375 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

Akcija

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

559 € 789 € Akcija

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

979 € 1.399 € Kupi