Od Sjećanja do savršenog informatičkog kutka, uz novi Bug

Oni koji vide samo naslov i ne obrate pozornost na sliku naslovnice travanjskog Buga, mogli bi pomisliti „kakav je ovo besmisleni naslov, k tome još i nepismen“. Još da smo s ovom objavom pričekali 1. travnja, svi bi elementi za zbunjivanje bili zadovoljeni

Iako najavljujemo travanjski broj, malo smo uranili, nije prvi u mjesecu, pa nema mjesta prvoaprilskim šalama. A naša „priča s naslovnice“ ovaj put je fokusirana na Windows Recall, Microsoftov servis, za korisnike lokaliziranih Windowsa nazvan Sjećanja. Recall je u samom početku, a on se dogodio 2024., stekao stigmu izrazito nesigurnog servisa, što je rezultiralo stopiranjem primjene, sve do sada… U međuvremenu je puno toga promijenjeno, a od nedavno Recall se dobiva kroz redovnu nadogradnju Windowsa 11 (uz određene hardverske preduvjete za to), ali se ne instalira i ne pokreće bez privole korisnika. Što je Recall, kako je nastao, zašto je izbio skandal u samom startu, što je promijenjeno u prošle dvije godine, kakve sve dodatne pogodnosti, ali i rizike pruža, kako ga zaustaviti u situacijama kada ne želite da bilježi vaše aktivnosti te na koncu, kako ga se u potpunosti riješiti (nije baš trivijalno), ako zaključite da ga ne želite dalje koristiti – saznat ćete iz teksta Matije Gračanina.

Naša središnja tema broja bavi se uređenjem prostora u kojem većinu vremena koristimo svoje glavno računalo, bilo da na njemu nešto konkretno radimo, zabavljamo se ili dangubimo, svejedno je li u pitanju profesionalni ili rekreativni rad, svima mogu dobro doći savjeti Davora Šuštića, koji je prošle tri godine proveo u dotjerivanju i optimiziranju svog vlastitog radnog kutka s ciljem da zadovolji njegove multifunkcionalne zahtjeve. Tema broja pokriva problematiku ergonomije (poseban naglasak na odabiru stolice), rasvjete, odabira i postavljanja monitora, odabira zvučnika i slušalica, te raznim korisnim dodacima za uređenje radnog kutka. Moram priznati da ja ovaj tekst, u nedjeljnju večer, pišem na laptopu, koji držim na stolu u blagovaonici, kraj mene na stolu je trenutačno ogromna zdjela sa šnenoklama, s druge strane neka biljka, glazba dolazi sa zvučnika smještenih neaudofilski na policama skoro pod stropom. Može se i tako, ali ne na duge staze (jedna od posljedica je da sam se prestao igrati na PC-u), pravo radno mjesto mi je u redakciji, pa kad tamo nešto želim riješiti – pitam Davora za savjet.

Pregled svih tema koje smo objavili u Bugu 401 potražiti na ovoj stranici, a posebno bih napomenuo da smo se aktivirali na izradi video priloga koji nadopunjavaju pojedine recenzije. Mogli ste već u prošlim brojevima uočiti QR kodove (odnosi se na tiskana izdanja), kojih ovog mjeseca ima više nego ikada uz recenzije hardvera. Ti QR kodovi služe čitateljima tiskanih izdanja da dođu i do video recenzija, a oni koji izravno prate objave na našem webu ili naša digitalna izdanja, mogu te video priloge pronaći u sklopu tekstualnih recenzija. Naravno, video objave je moguće pratiti i preko našeg YouTube kanala.

Možda ćete uočiti da u ovom broju nema tekstova o igrama, što ne znači da o njima više nećemo pisati. Jednostavno smo zaključili da je smislenije i ažurnije „redovne“ recenzije primarno objavljivati na webu, a u tiskanom izdanju će završiti tek probrani naslovi i neki drugi pregledi te tematike.

Novi broj Buga, od danas je na kioscima, a u digitalnom izdanju dostupan je pretplatnicima na webu.

Prošlog mjeseca sam u najavi Bug 400, na samom kraju teksta naveo da pripremamo nešto „novo u tiskanom obliku“. Pretplatnici su već vidjeli (oni broj dobiju prije nego li dođe na kioske) o čemu se radi, a sad će to vidjeti i kupci na kioscima. Tome je posvećen i uvodnik travanjskog Buga, dok na webu nema promjena s digitalnim izdanjima.