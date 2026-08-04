Trideset svjećica za Tom's Hardware (i groblje oko njega)

Portal koji je 1997. natjerao Intel na javnu ispriku ovoga je tjedna napunio 30 godina. Većina onih s kojima ga se nekoć spominjalo odavno je ugašena. Kako je THG ostao živ i po koju cijenu?

Tom's Hardware je prije nekoliko dana objavio prigodni tekst kojim otvara seriju osvrta na tri desetljeća postojanja. Priča počinje s Thomasom Pabstom, tada liječnikom i kirurgom, koji je sredinom devedesetih počeo testirati matične ploče i procesore iz čistog hobija. Prvo je 1996. objavljivao pod imenom Tom's Roadrunner Page, da bi ista stranica još te godine prerasla u Tom's Hardware Guide, kraticu THG koju stariji čitatelji koriste i danas. Domenu tomshardware.com stranica koristi od rujna 1997.; prvi su laboratoriji bili raspoređeni između Njemačke i Kalifornije, a brend se ubrzo razgranao u niz franšiznih inačica na stranim jezicima: talijanskoj, francuskoj, finskoj i ruskoj. (Wikipedia, uzgred, kao mjesto osnutka navodi Kanadu.) Uz same tekstove, THG je rano izgradio identitet i natjecanjima u overclockingu, uključujući svjetsko prvenstvo koje je postalo dio brenda.

Rat s Intelom kao medalja ponosa

Pabst je uoči CeBIT-a 1997. objavio neovlaštenu pre-release recenziju Pentiuma II do kojeg je došao preko poznanika iz izdavaštva. Intel, očekivano, nije bio oduševljen negativnim zaključcima i zaprijetio je povlačenjem oglasa iz publikacija umiješanih u priču. Spor je izbio u javnost, dospio čak do stranica New York Timesa, a Intel je na kraju priznao da je oglasnim ugovorima vršio pritisak i ispričao se.

Thomas Pabst Tom's Hardware

Nekoliko godina poslije uslijedio je nastavak: Pabst je otkrio bugove u Pentiumu III. Odbio je Intelu vratiti testni primjerak jer mu je bio jedini dokaz, a čip je na kraju povučen s tržišta dok nije razvijena nova revizija (stepping). Intelov odgovor bio je isključivanje Pabsta iz izvještavanja o Pentiumu 4, što je on protumačio kao osvetu i što je, paradoksalno, samo dodatno zabetoniralo reputaciju kuće koja se ne da kupiti. Ta reputacija „nepristranog, mjerenjima potkrijepljenog testiranja” i danas je službeni credo portala. (Da nije svima jednako sveta, svjedoče i komentari ispod jubilarnog teksta, gdje pokoji čitatelj podsjeća na „Ryzen godine” i pita se koliko je taj oreol zaslužen.)

Iz istog razdoblja dolazi i sav onaj zanat koji je danas muzejski eksponat: podešavanje jumpera i DIP prekidača umjesto klikanja po BIOS-u. Taj je duh, tvrdi redakcija, preživio u forumu, jedinoj niti koja bez prekida spaja 1996. i 2026.

Groblje oko torte

Najzanimljivije u cijeloj priči nije koga se Tom's Hardware sjeća, nego s kime ga se nekad uspoređivalo i gdje su danas. U komentarima ispod članka veterani nabrajaju ligu devedesetih: Thresh's FiringSquad, VoodooExtreme, HardOCP, AnandTech. AnandTech, osnovan 1997. i godinama najozbiljniji tehnički autoritet u branši, ugašen je 30. kolovoza 2024. nakon 27 godina; arhiva mu je skinuta godinu dana kasnije. HardOCP je „mothballan” 1. travnja 2019., kada je vlasnik Kyle Bennett otišao u Intel, na mjesto direktora za odnose s entuzijastima. Anand Lal Shimpi odavno je u Appleu, osnivači Tech Reporta i PCPera otišli su u AMD i Intel, francuski Hardware.fr je ugašen, a FiringSquad, VoodooExtreme i Sharky Extreme postoje još samo u Wayback Machineu. Nezavisni hardverski portali ili su izumrli, ili su ih, zajedno s njihovim najboljim perima, apsorbirale upravo one tvrtke o kojima su izvještavali.

A kako je preživio Tom's Hardware?

Preživio je tako što je učinio suprotno od onoga po čemu se proslavio. Portal koji je gradio ime na ratu protiv korporativnog pritiska spasio se korporatizacijom, i to serijskom. Pabst je stranicu vodio kao glavni urednik do 2001., a u travnju 2007. prodao ju je francuskoj grupi Bestofmedia i ostao predsjednik do 2008. Iste je godine rođen sestrinski Tom's Guide (isprva pod imenom Gear Digest). Odatle kreće lanac vlasnika: Bestofmedia 2013. kupuje TechMediaNetwork, koji se 2014. preimenuje u Purch, da bi napokon 2018. sve Purchove potrošačke brendove, pa tako i Tom’s Hardware među njima, za 132,5 milijuna dolara progutao britanski Future plc. Neovisni buntovnik iz devedesetih danas je, dakle, kotačić u medijskom konglomeratu, i upravo ga je to održalo na životu.

Kako dalje?

Nove prijetnje redakcija imenuje otvoreno: umjetna inteligencija koja „posuđuje” ekspertizu redakcije bez naknade i bez atribucije te sve nemilosrdniji Google koji presušuje promet. Odgovor je pretplatnički Tom's Hardware Premium, pokrenut u beti 6. kolovoza 2025., s dužim analizama i vlastitom bazom benchmarkova (Bench). Nekad je preživjeti značilo ne dati Intelu da diktira sadržaj. Danas znači imati vlasnika s dovoljno kapitala i zid pretplate protiv AI strojeva.