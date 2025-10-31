USB-C zagonetka: izgledaju isto, rade posve drugačije - u čemu je tajna otkriva novi Bug

Priču o USB-C standardu nadopunili smo detaljnim testiranjem i analizom različitih USB-C kablova, a uz pregled najzanimljivijih hardverskih noviteta, savjete za zaštitu privatnosti, uzbudljive nove igre, Bug završava posebnim prilogom u kojem se bavimo televizorima

Sve je počelo gotovo slučajno, kako bi Arsen to rekao „dugo je pripremano naše poznanstvo, i onda slučajno uz vruću rakiju, i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja“, ok malo pretjerujem dramatike radi – ali dogodilo nam se da imamo u rukama naoko sasvim solidan USB-C kabel i nakon što smo s njim povezali monitor i računalo – nismo dobivali sliku. Kako to? Kako to? Bez brige, neću sad citirati Vojka V., nego izvedbu Davora Š. feat. Mario B. Prvi je kroz praksu povezivanja raznih uređaja (audio, mrežnih, video produkcijskih…) shvatio koliko su često neki „nerješivi problemi“ u stvari posljedica korištenja neadekvatnih kabela, pa je nagovorio drugoga da izvede pretenciozno detaljnu analizu što više različitih USB-C kabela koje je uspio nabaviti.

Što je zadatak bizarniji i kriptičniji, to je Baksi veći izazov i bolja inspiracija za istraživanje. Evo kako je sve započelo (prenosim njegove rečenice iz teme broja): „Od 12 kabela kojima smo se bavili, samo za dva imamo njihovu kutiju, s navedenim specifikacijama, a na jednoj od tih kutija ni ne piše marka kabela. Kabele na kojima nije označena marka označili smo kao "no name" u tablicama. Nazive smo tipično kratili za tablice i grafikone, tako da vas ne zbuni malo drugačiji naziv u tablici s tehničkih specifikacijama i na drugim mjestima – lako ćete ih povezati. Zbog prije navedenog, nazivi su praktički irelevantni, jer konkretne nazive ili oznake modela tih kabela nemamo.

Nismo ni pokušali doći do njihovih specifikacija – jednostavno smo išli u ovo gotovo naslijepo. Dodatni razlog za to je taj što se i vi vjerojatno nalazite u takvoj situaciji – imate u ruci USB-C kabel na kojem ne piše kakav je, možda ni ne znate odakle vam, te je lako moguće da ne znate što bi on sve trebao podržavati. Pogledali smo ima li kakvih oznaka na konektorima kabela, da barem okvirno možemo predvidjeti što bi konkretni kabel nudio. Takvi eventualni podaci služili su nam samo za to da možemo provjeriti podržava li konkretni kabel u stvarnosti sve ono što "tvrdi" određenim natpisima, no nisu igrali ulogu u našem testiraju – sve kabele testirali smo na sve.“

Mjerenja su dala hrpu rezultata, pa kada smo imali već tako bogati materijal, sve skupa smo proširili i na opću priču u USB-C sučelju (koje je postalo opći standard) i na koncu dobili inženjersku i istraživačku temu broju u stilu onih koje smo u Bugu objavljivali devedesetih godina, kada smo mnogima bili jedini izvor znanja (Internet je tek bio u začetku, stručna literatura teško dostupno), pa se sve objašnjavalo do najsitnijeg detalja.

Ovomjesečna tema broja svakako nije lako štivo, ali vjerujem da će se nekima baš to i svidjeti.

Kada smo pripremali ovaj broj još se nije znalo kako će završiti priča oko Chat Controla (na kraju se ništa nije dogodilo, odnosno sve je odgođeno), pa smo vam preventivno složili pregled aplikacija i rješenje za zaštitu privatnosti. To u svakom slučaju uvijek dobro dođe.

U prebogatom nizu hardverskih recenzija istaknuo bih Asus ROG Strix SCAR 18 G835 (2025), nestvarno skupi laptop za gamere; Aorus FO27Q5P, monitor koji je oduševio Davora sa svojim 500-hercnim osvježavanjem; KEF XIO, prvi KEF-ov soundbar o kojem je Vedran Vukašinović napisao toliko lijepih riječi da me uvjerio kako bi to trebalo biti univerzalno rješenje za sve one koji se ne želi baviti postavljanjem stereo sustava u svom dnevnom boravku, ali će ih to i dosta koštati.

Kraj je godine pa su i dobre igre došla na tržište, tako je Grdi imao priliku recenzirati Battlefield 6 (čujem da opet postoji Bug Online server za okupljanje naših forumaša), Dying Light: The Beast i Silent Hill f. Ima se što za pročitati…

Ovomjesečni, sad već znate da je redovni, posebni prilog bavi se televizorima. Imamo pregled novih modela za ovu godinu i još ponešto korisno za saznati.

Novi broj je od danas dostupan na kioscima, kao i digitalno izdanje (svim pretplatnicima, bilo na print ili samo digi) – do kojeg možete doći na istom mjestu gdje se nalazi i detaljni sadržaj Buga 396, odnosno izdanja za studeni.