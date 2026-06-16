Zašto oglas na news portalu vrijedi 30× više od istog oglasa na društvenim mrežama

Novi DotMetrics podaci za svibanj 2026. prvi put brojčano potvrđuju ono što oglašivači naslućuju: korisnik na hrvatskom portalu ostaje 58 sekundi po stranici. Na socialu isti oglas ima manje od 2 sekunde. Razlika nije marginalna – gotovo je 30 puta veća

Kada oglašivač kupuje impresiju, plaća jednako za oglas koji korisnik zaista vidi i onaj koji proleti dok se feed scrolla. DotMetrics mjerenje Ipsos-a za svibanj 2026. (populacija: HR internet korisnici 15+, svi uređaji) kvantificira tu razliku na hrvatskom tržištu: korisnik po jednom pregledu stranice na domaćem news portalu provede prosječno 58 sekundi – svjesno čitajući sadržaj koji je sam odabrao.

Na Facebooku ili Instagramu prosječno gledanje jednog posta iznosi 1,7 – 2,1 sekundu, dok korisnik pasivno prolazi feed. Uspoređujući izravno usporedive jedinice – jedan pregled stranice naspram jednog posta – oglas na publisheru dobiva gotovo 30× duži prozor izloženosti. Razlika nije samo kvantitativna. Korisnik news portala dolazi namjerno – po vijest, analizu, recept i sl. Na socialu oglas prekida scroll koji korisnik najčešće ne pamti. To je razlika između pull i push medija.

Cijelo istraživanje pogledajte istraživanje na poveznici.

Matej Sever: novi predsjednik Radne skupine za standardizaciju mjerenja posjećenosti portala

Uz objavu podataka, HUDI je najavio i novo imenovanje: Matej Sever preuzeo je predsjedanje Radnom skupinom standardizaciju mjerenja posjećenosti portala te postaje novi pridruženi član udruge. Radna skupina koordinira razvoj i nadzor standarda mjerenja digitalne publike u Hrvatskoj, uključujući HUDI/Ipsos DotMetrics projekt – koji je od siječnja 2025. jedino službeno i neovisno mjerenje online publike u zemlji.

"Zajedničko, neovisno i standardizirano mjerenje preduvjet je povjerenja na digitalnom tržištu – bez valute kojoj jednako vjeruju izdavači, agencije i oglašivači teško je donositi dobre odluke o ulaganjima. Hrvatsko tržište mora inzistirati na daljnjem razvoju transparentne i međunarodno usporedive metodologije, jer se upravo na vjerodostojnim brojkama gradi vrijednost cijele industrije. Kao predsjednik radne skupine želim da ti standardi budu jasni, otvoreni i provjerljivi – brojke u koje se može vjerovati i kojima domaći publisheri pokazuju svoju stvarnu vrijednost.“

Što potvrđuju međunarodna istraživanja?

DotMetrics nalaz nije iznimka – potvrđuje globalni trend. Teads/Lumen meta-analiza iz 2023. (500+ kampanja) utvrdila je 3× višu pažnju na premium news publisherima u usporedbi s Facebookom. Studija Newsworks/Lumen/Peter Field iz 2025. pokazala je da news brand stranice ostvaruju 40% više pažnje od ne-news okruženja, a kampanje uz news sadržaj bilježe 17% uplift u brand ishodima.

Lumen i Ebiquity u zajedničkoj studiji iz 2024. utvrdili su gotovo savršenu korelaciju (0,98) između attentive minutes per 1.000 impressions i incremental profita – potvrđujući pažnju kao najjači prediktor poslovnih ishoda.