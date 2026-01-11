Zdravlje i fitness – Bugovo besplatno digitalno izdanje

Što je ugodnije nakon prazničkog prejedanja od skidanja nakupljenih kilograma? Skoro sve, ali svejedno ne smijemo posustati, pa vam stoga donosimo naš besplatni digitalni prilog Zdravlje i fitness u kojem vam nudimo pregled dostupnih spravica koje će vam (donekle) olakšati taj proces…

Drago Galić nedjelja, 11. siječnja 2026. u 06:30

U besplatnom siječanjskom Bugovom posebnom prilogu Zdravlje i fitness  dajemo pregled najzanimljivijih spravica namijenjenih praćenju vlastitih sportskih rezultata i ritma vježbi.

U ovaj kolaž su nam tako uletjele i pametne digitalne vage – one koje istovremeno svojom „magijom“ izračunaju ne samo našu težinu, već i postotak masnog tkiva, mišićne mase i izračun BMI-ja odnosno optimalne težine. Začudo, ove bezobraznice bez dlake na jeziku se mogu nabaviti za već nekoliko desetaka eura pa naviše tako da je ovaj tip zabave postao pristupačan manje-više svima koje veseli.

Pored njih napravili smo i pregled pametnih satova, narukvica i prstenova na našem tržištu. Posebno obratite pažnje i na sve jači i popularniji Amazfit brend, pored uobičajeno popularnih Applea, Samsunga, Garmina i Huaweija – također dio kolekcije uređaja o kojima pišemo, a tu je i kategorija Pametni monitori vitalnih funkcija. U njoj ima doslovce svega što nije stalo u ostale kategorije, uključujući i posebnu kategoriju namijenjenu onima sklonim aktivnostima na otvorenome – Outdoors gadgeti za aktivan život.

Na koncu, obratite pažnju i na izdvojeni veliki prikaz Garminovog biciklističkog računala Edge MTB.

Nadamo se da će vam se dopasti ovaj poklon čitateljima, a možda ponekoga potakne da i sam postane malo fizički aktivniji, ako već nije u toj kategoriji.

Ugodno čitanje!

 



