DJI Osmo Pocket 4P stigao u Europu, poznate i cijene

Nakon predstavljanja u Kini sredinom lipnja, DJI Osmo Pocket 4P dostupan je i u Europi, cijena mu počinje od 599 eura

Malo više od mjesec dana nakon predstavljanja u Kini, DJI je doveo Osmo Pocket 4P na globalno tržište, pa tako i u Europu.

Riječ je, naime, o vlogerskoj kameri koja, za razliku od običnog Osmo Pocketa 4, ima dva senzora, od kojih je jedan veličine inča s LOFIC tehnologijom, otvorom blende f/2.0 i ekvivalentnom žarišnom duljinom od 20 mm. Kamera može snimati video u 4K pri 240 FPS-a te fotografije od 37 MP.

Uz glavnu kameru, tu je i telefoto modul s 3x optičkim povećanjem. On koristi 1/1,28-inčni senzor, otvor blende f/1.8 te ekvivalentnu žarišnu duljinu od 60 mm, što korisnicima omogućuje veću fleksibilnost pri snimanju udaljenijih subjekata ili objekata.

Na europskom tržištu DJI Osmo Pocket 4P dostupan je u bojama Classic Black i Pearl White. Preporučena cijena standardnog paketa iznosi 599 eura, dok je za Vlog Combo, koji uključuje dodatnu opremu namijenjenu kreatorima sadržaja, potrebno izdvojiti 689 eura.