DJI potvrdio da će uskoro predstaviti Osmo Pocket 4P

Kao što se i očekivalo, napredna verzija Osmo Pocketa 4 imat će dodatnu telefoto kameru s 3x optičkim zumom, što će se posebno svidjeti kreatorima sadržaja

DJI je prošloga mjeseca predstavio Osmo Pocket 4, no tada je izostala dugo iščekivana naprednija verzija jedne od najpopularnijih vlogerskih kamera na tržištu. Sada je, međutim, tvrtka službeno počela najavljivati Osmo Pocket 4P, što sugerira da bi predstavljanje moglo uslijediti već vrlo uskoro.

Naime, uz samu potvrdu za Osmo Pocket 4P, DJI je potvrdio i da će doći s dodatnom telefoto kamerom koja podržava 3x optički zum. Riječ je upravo o glavnoj značajki koja će odvojiti obični model od „Pro“ verzije. Što se, pak, tiče glavne kamere, ona će biti ista kao i na običnom Osmo Pocketu 4.

DJI je u teaseru otkrio i slogan uređaja, “See More. Tell More.” (Vidi više. Ispričaj više.), dok točan datum predstavljanja i cijena zasad nisu poznati.