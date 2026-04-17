DJI predstavio Osmo Pocket 4, nasljednika popularne kamere za kreatore sadržaja

U usporedbi s izrazito popularnim prethodnikom, Osmo Pocket 4 donosi osjetna poboljšanja u videu, fotografiji i performansama

Nakon mnogih glasina i nagađanja, DJI je konačno predstavio Osmo Pocket 4, novu generaciju svoje džepne kamere s ugrađenim gimbalom, koja donosi niz značajnih nadogradnji u odnosu na prethodnika.

Iako zadržava 1-inčni CMOS senzor i 20-milimetarski objektiv s otvorom blende f/2.0, Pocket 4 sada podržava 4K snimanje pri 240 FPS-a, što predstavlja dvostruko povećanje u odnosu na prethodni model. Uz to, kamera nudi 14 stopa dinamičkog raspona uz 10-bitni D-Log te maksimalni bitrate od 180 Mbps.

Jedna od većih novosti je i znatno unaprijeđena fotografija. Naime, Osmo Pocket 4 snima fotografije rezolucije 37 MP, uz podršku za DNG RAW format i duže ekspozicije. Tu je i 2x lossless zum u 4K rezoluciji te do 4x u Full HD-u, što omogućuje fleksibilnije kadriranje bez većeg gubitka kvalitete.

DJI Osmo Pocket 4 Foto: DJI

DJI je unaprijedio i sustav praćenja objekata, koji sada u verziji ActiveTrack 7.0 može pratiti ljude, vozila i druge objekte uz dodatne opcije poput dinamičkog kadriranja i automatskog prepoznavanja lica.

Svakako treba istaknuti da Osmo Pocket 4 dolazi sa 107 GB interne memorije, uz podršku za microSD kartice te donosi brži prijenos podataka putem USB-a 3.1 i Wi-Fi 6 povezivosti. Uređaj podržava i DisplayPort izlaz za streaming do 4K rezolucije pri 60 FPS-a, kao i timecode za lakšu sinkronizaciju u profesionalnim produkcijama.

Zgodan novi dodatak je priključak za dopunsko osvjetljenje na Osmo Pocketu 4, stiže u Creator Combu Foto: DJI

Novitet je i 2-inčni OLED zaslon svjetline do 1000 nita, uz nove fizičke kontrole, uključujući prilagodljivi gumb i 5D joystick za preciznije upravljanje gimbalom. Kamera teži 190,5 grama i nudi do 240 minuta snimanja, a podržava i brzo punjenje.

Osnovni paket Osmo Pocketa 4 koštat će u Europi 479 eura, dok najopremljeniji Creator Combo stiže s cijenom od 619 eura. Creator Combo uključuje širokokutnu leću, mini stativ, dopunsko svjetlo i DJI Mic 3 mikrofon, čime Pocket 4 odmah postaje kompletan alat za kreatore sadržaja.

DJI Osmo Pocket 4 Creator Combo Foto: DJI

Prednardužbe su već u tijeku, a isporuke kreću 22. travnja.