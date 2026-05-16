DJI prikazao Osmo Pocket 4P, ali bez detalja o specifikacijama

Dok je Osmo Pocket 4 namijenjen kreatorima sadržaja i vlogerima, napredni Osmo Pocket 4P više je napravljen za profesionalnu upotrebu

Matej Markovinović subota, 16. svibnja 2026. u 16:58
Osmo Pocket 4P 📷 Foto: DJI
DJI je tijekom ovogodišnjeg Filmskog festivala u Cannesu predstavio Osmo Pocket 4P, ali bez puno detalja o specifikacijama. Kao što se i očekivalo na temelju neslužbenih informacija, riječ je o naprednijoj verziji nedavno predstavljenoga Osmo Pocketa 4 koja je namijenjena profesionalnijim korisnicima.

Za razliku od standardnog modela koji cilja kreatore sadržaja i vlogere, Pocket 4P fokusiran je na zahtjevniju produkciju te bi zahvaljujući kompaktnom dizajnu i snažnijem hardveru trebao zamijeniti dio klasične filmske opreme. Iako je to poprilično hrabra zamisao, DJI je upravo zbog toga prikazao Pocket 4P na jednom od najpoznatijih filmskih festivala.

Što se tiče specifikacija, kao što smo već napomenuli, o njima nema puno detalja. Tvrtka za sada spominje poboljšani glavni senzor s većim dinamičkim rasponom, unaprijeđene mogućnosti zumiranja te nove algoritme za precizniji prikaz tonova kože. Pocket 4P podržava i 10-bitni D-Log2 profil boja, što bi trebalo omogućiti profesionalniju obradu snimki u postprodukciji.

DJI tvrdi i da novi senzor donosi bolje rezultate u noćnim scenama, s više detalja i širim dinamičkim rasponom. Kao i ostali modeli iz Osmo serije, Pocket 4P bit će kompatibilan s postojećim DJI-evim dodacima za stabilizaciju, zvuk i dodatnu opremu za snimanje.

Datum dolaska na tržište i cijena za sada nisu poznati.

 

