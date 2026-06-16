DJI službeno predstavio Osmo Pocket 4P s dvije kamere i 3x optičkim zumom

DJI-ev Osmo Pocket 4P cilja na nedavno predstavljenu Insta360 Luna Ultru, zbog koje je i pokrenuo dvije tužbe u SAD-u. Razlog su prevelike sličnosti i kršenje patenata

Nakon premijere na Filmskom festivalu u Cannesu prije mjesec dana, DJI je službeno predstavio novu vlogersku kameru Osmo Pocket 4P na kineskom tržištu. Riječ je o najnaprednijem modelu iz tvrtkine Pocket serije koji donosi dvostruku kameru, unaprijeđeni gimbal i podršku za 10-bitno snimanje videa.

Kao što se lako može pretpostaviti, glavni adut novog modela je kombinacija glavne i telefoto kamere. Glavni senzor veličine 1 inča koristi LOFIC tehnologiju te ima otvor blende f/2.0 i ekvivalentnu žarišnu duljinu od 20 mm, dok telefoto modul sa senzorom veličine 1/1,28 inča, otvorom blende f/1.8 i žarišnom duljinom od 60 mm omogućuje 3x optičko povećanje bez gubitka kvalitete te do 12x digitalni zum.

Osmo Pocket 4P Foto: DJI

Osmo Pocket 4P podržava snimanje 10-bitnog videa i D-Log2 profil boja, a za stabilizaciju je zadužen troosni mehanički gimbal s inteligentnim praćenjem objekata. Kamera može snimati video u 4K rezoluciji pri 60 FPS-a, dok je za usporene snimke moguće koristiti 4K pri čak 240 FPS-a. Fotografije se snimaju u rezoluciji od 37 MP, uz podršku za panoramski način rada.

Na prednjoj strani nalazi se rotirajući 2-inčni zaslon osjetljiv na dodir s vršnom svjetlinom do 1.000 nita. U kućište su ugrađena i tri mikrofona, uređaj teži 230 grama, a raspolaže i sa 103 GB interne memorije koja se može proširiti microSD karticom kapaciteta do 1 TB.

Osmo Pocket 4P Foto: DJI

Za autonomiju je zadužena baterija kapaciteta 1.545 mAh s podrškom za brzo punjenje. Prema navodima DJI-a, do 80 posto kapaciteta puni se za oko 18 minuta, dok je za potpuno punjenje potrebno približno 32 minute. Od mogućnosti povezivanja dostupni su Wi-Fi 6 i Bluetooth LE 5.4.

Europske cijene još nisu službeno objavljene, no prema ranijim neslužbenim informacijama Osmo Pocket 4P mogao bi koštati između 749 i 799 eura.