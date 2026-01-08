Fujifilm predstavio instax mini Evo Cinema, kameru s retro video efektima

Novi model iz popularne serije Evo donosi mogućnost snimanja videa, izravnog ispisa fotografija te jedinstveni kotačić koji korisnika vizualno i zvučno vraća u prošla filmska desetljeća

Japanski Fujifilm službeno je najavio lansiranje novog modela u svojoj seriji hibridnih instant kamera, nazvanog instax mini Evo Cinema. Ovaj uređaj, čiji se početak prodaje na japanskom tržištu očekuje krajem siječnja, donosi zanimljiv iskorak u funkcionalnosti instant fotografije i videa s retro "štihom". Kao i prethodni modeli iz serije Evo, i ovaj je uređaj hibridne prirode, što znači da kombinira digitalno snimanje i ispis.

Ključna inovacija leži u mogućnosti snimanja kratkih videozapisa u trajanju do 15 sekundi, koji se potom mogu, kao i inače u ovoj seriji kamera, odmah ispisati na instax film. Tehnologija funkcionira tako da kamera ispisuje odabrani kadar iz videa zajedno s QR kodom. Potom, skeniranjem tog koda uz pomoć pametnog telefona, korisnik može reproducirati snimljeni videozapis i time pogledati video uspomenu, ali je i nekome dati u fizičkom obliku.

Putovanje kroz vrijeme

Sam dizajn kamere predstavlja izravnu posvetu povijesti kinematografije, crpeći inspiraciju iz modela FUJICA Single-8, 8-milimetarske kamere koju je Fujifilm predstavio davne 1965. godine. Uređaj karakterizira vertikalni hvat koji, uz sofisticiranu izradu i analogni osjećaj rukovanja, korisnicima ima cilj pružiti autentično retro iskustvo snimanja.

Jedna od najzanimljivijih novih značajki je takozvani "Eras Dial", kotačić izbornika koji korisnicima omogućuje primjenu efekata inspiriranih različitim filmskim erama. Dostupno je ukupno deset efekata, raspoređenih po desetljećima od 1930. na ovamo, a svaki efekt ima 10 razina intenziteta. To, dakle, rezultira s čak stotinu mogućih vizualnih izričaja prilagođenih odabranom desetljeću.

Ovi efekti ne utječu samo na sliku već i na zvuk – audio zapis se također obrađuje kako bi odgovarao odabranoj eri. Za potpuni dojam putovanja u prošlost, kamera tijekom snimanja može reproducirati nostalgične zvukove, poput zujanja filmske trake.

Uz samu kameru, bitnu ulogu igra i mobilna aplikacija koja proširuje kreativne mogućnosti. Korisnici putem nje mogu uređivati videozapise, spajati više isječaka te dodavati predloške za uvod i kraj snimke. Aplikacija također zadržava funkciju "Direct Print", omogućujući da se fotografije sa pametnog telefona ispisuju izravno na kameri.