GoPro predstavio novu seriju akcijskih kamera s 1-inčnim senzorom od 50 MP

GoPro s novom serijom kamera uvodi 1-inčni senzor u fokus, što označava odmak od standardnih Hero modela i jasan iskorak prema naprednijem segmentu

GoPro je predstavio novu seriju akcijskih kamera Mission 1 koja trenutno sadrži tri modela – Mission 1, Mission 1 Pro i Mission 1 Pro ILS. Cijela serija donosi niz naprednih značajki prema kojima će se dodatno istaknuti u ostatku tvrtkine ponude.

Za početak, sva tri modela opremljena su novim 1-inčnim senzorom rezolucije 50 MP, koji bi, prema navodima proizvođača, trebao osigurati bolje rezultate u uvjetima slabijeg osvjetljenja u odnosu na njihove prethodne kamere. Za obradu podataka zadužen je novi 5-nanometarski GP3 SoC, koji omogućuje snimanje videa u rezolucijama do 8K pri 60 FPS-a, 4K pri 240 FPS-a te Full HD pri čak 960 FPS-a.

Kreatorima sadržaja bit će posebno korisno znati da je tu i podrška za 4K Open Gate način rada pri 120 FPS-a koji koristi cijelu površinu senzora i omogućuje veću fleksibilnost u postprodukciji, uključujući i naknadno kadriranje u različite formate bez značajnog gubitka kvalitete.

Novi SoC sadrži i unaprijeđenu AI NPU jedinicu za napredniju obradu videa, a što se tiče autonomije, za to je zaslužna baterija Enduro 2 za koju GoPro navodi da omogućuje više od pet sati snimanja u Full HD-u, odnosno više od tri sata u 4K, ovisno o načinu korištenja.

Modeli Mission 1 i Mission 1 Pro dolaze s unaprijeđenim kućištem otpornim na vodu do dubine od 20 metara, većim stražnjim OLED zaslonom i redizajniranim kontrolama. Ugrađen je i novi objektiv s vidnim poljem od 159 stupnjeva, dok je sustav snimanja zvuka nadograđen konfiguracijom s četiri mikrofona i podrškom za 32-bitno float snimanje.

Mission 1 Pro bit će dostupan i u verziji Grip Edition, koja donosi robusnije metalno kućište te dodatne opcije montaže, uključujući cold shoe nosače i magnetski sustav pričvršćivanja. S druge strane, Mission 1 Pro ILS uvodi sustav izmjenjivih objektiva s podrškom za Micro Four Thirds (MFT) standard, čime se ovaj model dodatno približava zahtjevnijim korisnicima i profesionalnom segmentu.

Dodatne značajke uključuju podršku za Bluetooth 5.3, HLG HDR, 10-bitni zapis uz GP-Log2 profil, Timecode Sync te bitrate do 240 Mbps, kao i mogućnost snimanja fotografija u rezoluciji od 50 MP.

Cijene zasad nisu objavljene, no prednarudžbe počinju 21. svibnja. Modeli Mission 1 i Mission 1 Pro u prodaju stižu 28. svibnja, dok se Mission 1 Pro ILS te Creator i Ultimate Creator Edition verzije očekuju tijekom trećeg kvartala ove godine.