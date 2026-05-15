Insta360 Go 3S dobiva retro 'makeover' bez digitalnog zaslona

Iz Inste360 navode da je cilj ovog paketa da potaknu korisnike na sporiji i promišljeniji pristup snimanju te da tako dobe iskustvo bliže klasičnim filmskim kamerama

Matej Markovinović petak, 15. svibnja 2026. u 16:20
📷 Foto: Insta360
Insta360 predstavio je Go 3S Retro Bundle, paket za akcijsku kameru Insta360 Go 3S koji u prvom planu donosi retro optičko tražilo inspirirano starim filmskim kamerama.

Naime, glavna razlika u odnosu na standardni paket je zamjena Action Poda takozvanim Retro Viewfinderom. Inače, Action Pod služi kao kombinacija dodirnog zaslona, daljinskog upravljača i dodatne baterije za kameru, dok Retro Viewfinder nema elektroničke funkcije te služi kao jednostavno optičko tražilo s magnetnim držačem za kameru. Na prednjoj strani nalazi se i malo ogledalo za selfije.

Uz novi paket dolazi i 11 ugrađenih kolor profila, uključujući pet stilova inspiriranih analognim filmom - NC, CC, GR-F, Mono i Vintage Vacation. Dostupni su i filteri koji simuliraju negativ i pozitiv film te Sticker Filter.

Retro Bundle uključuje i NFC Custom Skin za brzo pokretanje aplikacije prislanjanjem kamere na mobitel, Battery Pack koji autonomiju povećava na 76 minuta snimanja videa, Magnet Pendant za hands-free POV snimanje, remen, zaštitu za objektiv i USB-A na USB-C kabel.

Paket dolazi u bojama Canvas White i Classic Red, a dostupan je sa 64 GB ili 128 GB interne memorije. Model sa 64 GB memorije košta 280 eura, dok verzija sa 128 GB memorije košta 300 eura.

Time je Retro Bundle jeftiniji od standardnog Go 3S paketa, no korisnici pritom ostaju bez digitalnog Action Poda.

 

