Insta360 najavio kameru za vlogere s telefoto mogućnostima

Insta360 ulazi u segment kompaktnih vlogerskih kamera s modelom koji donosi i telefoto mogućnosti. Predstavljanje bi trebalo biti prije lipnja

Uspjeh DJI-eve vlogerske kamere Osmo Pocket 3 očito je potaknuo i druge proizvođače na ulazak u ovaj segment tržišta. Nakon što je Vivo potvrdio razvoj vlastite kamere za vlogere, o čemu smo pisali početkom mjeseca, sada je i Insta360 službeno najavio model Luna koji cilja istu publiku.

Prema za sada dostupnim informacijama, Insta360 Luna imat će dvije kamere, slično kao i nadolazeći DJI Osmo Pocket 4 Pro. Posebnost je u tome što će jedna od njih biti telefoto kamera, što bi Lunu, u slučaju ranijeg izlaska na tržište, moglo učiniti prvom vlogerskom kamerom s telefoto mogućnostima.

Telefoto kamera bi u praksi omogućila kvalitetnije snimanje udaljenih subjekata bez gubitka detalja, kompresiju perspektive za „filmskiji“ izgled kadra te lakše izdvajanje osobe iz pozadine uz prirodniji bokeh efekt. To bi kreatorima sadržaja bilo posebno korisno za putne vlogove ili događaje gdje se ne može fizički prići subjektu, a gdje se opet želi zadržati profesionalan dojam snimke.

Insta360 nije otkrio tehničke specifikacije Lune, ali je potvrdio da će biti predstavljena prije kraja lipnja.