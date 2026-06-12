Insta360 Ultra stiže na tržište kao konkurent DJI Osmo Pocketu 4P

Iako dijeli sličan koncept kao DJI Osmo Pocket 4P, Insta360 Luna Ultra izdvaja se odvojivim zaslonom koji može služiti kao daljinski monitor i upravljač

Matej Markovinović petak, 12. lipnja 2026. u 06:30
Insta360 Luna Ultra 📷 Foto: Insta360
Insta360 Luna Ultra Foto: Insta360

Insta360 službeno je ušao u segment ručnih kamera sa stabilizatorom predstavivši novi flagship model Luna Ultra koji će, prema svemu sudeći, konkurirati DJI-evom Osmo Pocketu 4P. Riječ je o uređaju razvijenom u suradnji s Leicom, koji je prvenstveno namijenjen kreatorima sadržaja i vlogerima, a koji donosi dva senzora kamere te niz naprednih mogućnosti za snimanje fotografija i videa.

Naime, Luna Ultra ima 1-inčni senzor s otvorom blende f/1.8 i ekvivalentnom žarišnom duljinom od 20 milimetara, dok mu društvo pravi telefoto kamera s otvorom blende f/2.0 i žarišnom duljinom od 60 milimetara. Ona omogućuje 3x optički, 6x "lossless” i 12x digitalni zum, čime korisnicima pruža svu potrebnu fleksibilnost pri snimanju.

Insta360 Luna Ultra 📷 Foto: Insta360
Insta360 Luna Ultra Foto: Insta360

Posebnost kamere je i odvojivi 2-inčni zaslon na dodir koji može služiti kao daljinski monitor i upravljač. To bi u praksi značilo da korisnici mogu kadrirati i pokretati snimanje s udaljenosti od 20 metara, a zaslon se po potrebi može koristiti u okomitom ili vodoravnom položaju. 

Što se tiče snimanja, kamera podržava snimanje u 8K rezoluciji pri 30 FPS-a, 4K do 120 FPS-a te usporene snimke u 4K rezoluciji pri 240 FPS-a. Fotografije se mogu snimati u rezoluciji od 37 MP, dok panoramski način rada omogućuje stvaranje slika rezolucije do 200 MP. Podržani su i 10-bitni videozapisi, Dolby Vision te I-Log za napredniju obradu snimki. 

📷 Foto: Insta360
Foto: Insta360

Za autonomiju je zadužena baterija kapaciteta 1.550 mAh koja, prema navodima proizvođača, omogućuje do četiri sata rada uz podršku za brzo punjenje. Ugrađeno je 47 GB interne memorije, a kapacitet se može proširiti microSD karticama do 1 TB. Za snimanje zvuka koristi se sustav s četiri mikrofona, dok povezivost uključuje USB-C, Wi-Fi 6 na glavnoj jedinici i Wi-Fi 4 na odvojivom zaslonu.

Insta360 Luna Ultra dostupna je u crnoj i bijeloj boji, a preporučena maloprodajna cijena je 729 eura. 

 

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