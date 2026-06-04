Oppo i Vivo razvijaju konkurente za DJI Osmo Pocket 4

Interes proizvođača za ovaj segment ne iznenađuje s obzirom na uspjeh DJI-evog Osmo Pocketa 3, koji je posljednjih godina postao jedan od najpopularnijih uređaja za vloganje

Nakon što su se početkom godine pojavile glasine da Vivo razvija vlastitu vlogersku kameru, nove glasine iz Kine navode da se istom tržištu želi priključiti i Oppo. Obje tvrtke navodno rade na uređajima koji bi konkurirali nedavno predstavljenom DJI Osmo Pocketu 4.

Prema informacijama koje je na Weibou objavio poznati leaker Digital Chat Station, Oppo i Vivo planiraju koristiti kameru rezolucije 200 MP s velikim, 1/1,12-inčnim senzorom. Iako je to samo pretpostavka, najvjerojatnije je riječ o Sonyjevom senzoru Lytia 901, predstavljenom krajem prošle godine.

Osim toga, kamere bi trebale imati i procesore na razini flagship mobitela, iako detalji o konkretnim čipovima zasad nisu poznati. Navodi se i da će Oppo svoj model razvijati u suradnji s Hasselbladom, dok bi Vivo mogao nastaviti dugogodišnje partnerstvo sa Zeissom.

Jedna od ključnih značajki trebala bi biti integracija s mobitelom. Snimljeni sadržaj moći će se automatski sinkronizirati s Oppovim i Vivovim uređajima, što bi korisnicima trebalo olakšati uređivanje i dijeljenje fotografija i videozapisa.

Više informacija bit će poznato u narednim mjesecima.