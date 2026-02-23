Osvanuo video koji prikazuje DJI Osmo Pocket 4

Nasljednik popularne vlogerske kamere, Osmo Pocket 4, uočen je u DJI trgovini u Kuala Lumpuru i to s integriranim LED osvjetljenjem

Internetom kruži kratki video koji prikazuje još uvijek nepredstavljeni model popularne vlogerske kamere, DJI Osmo Pocket 4.

Prema snimci koja je navodno nastala u ovlaštenoj DJI trgovini u Kuala Lumpuru, Pocket 4 zadržava prepoznatljiv dizajn s jednom kamerom, iako su ranije glasine upućivale na mogućnost dvostrukog sustava kamere s dodatnim zum objektivom. Međutim, takva bi verzija potencijalno mogla stići na tržište kao nešto skuplji Pocket 4 Pro.

U usporedbi s Pocketom 3, novi model djeluje nešto viši, s duljim kućištem, a primjetne su i nove tipke, uključujući i zasebnu tipku za zumiranje. Preklopni zaslon i gimbal mehanizam ostaju uglavnom nepromijenjeni, no posebno se ističe LED svjetlo integrirano na jednom od zglobova gimbala, uz natpis „OSMO“ na stražnjoj strani, što znači da je riječ o službenom dodatku.

Što se tiče tehničkih specifikacija, još je prije objavljeno da će Pocket 4 zadržati 1-inčni senzor kamere, ali uz snimanje u 4K rezoluciji pri 240 FPS-a. Pocket 3, podsjetimo, nudi snimanje u 4K, ali pri 120 FPS-a. Kod novog modela kamere spominje se i način rada SuperPhoto od 33 MP, kao i potencijalno veća baterija.

Cijena bi se, prema svemu sudeći, mogla kretati između 550 i 700 eura, ovisno o paketu.