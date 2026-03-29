Procurile nove slike i detalji DJI Osmo Pocketa 4, a znamo i kada izlazi

Nakon tjedana ispunjenih glasinama, internetom se proširila nova serija fotografija i videozapisa nadolazeće DJI Osmo Pocket 4 kamere. Čini se da su informacije pouzdanije no ikad, a kolumbijski trgovac DroneTech na svojim je društvenim mrežama objavio materijale koji, kako se čini, prikazuju konačni proizvod te navode da prodaja kreće u ponedjeljak, 20. travnja.

Iako DJI još ništa nije službeno potvrdio, kutije spremne za maloprodaju već su viđene u skladištima, što ukazuje da je globalna distribucija već započela. Opisi koji prate procurjele materijale spominju video visoke kvalitete, inteligentnu stabilizaciju i Creator Combo paket, što je u skladu s ponudom prethodnog, iznimno uspješnog modela Osmo Pocket 3.

Što donose hardverska poboljšanja?

Sudeći prema najnovijim informacijama, Osmo Pocket 4 neće biti tek manja nadogradnja. Očekuje se da će kamera zadržati jednoinčni CMOS senzor, ali u novoj, "stacked" izvedbi od 50 MP, što bi trebalo omogućiti bolje performanse u uvjetima slabog osvjetljenja i brže očitavanje podataka. To otvara vrata za snimanje videa u 6K rezoluciji pri 60 FPS-a te 4K pri 120 FPS-a i to u 10-bitnom D-Log M formatu.

Jedno od najvećih poboljšanja trebala bi biti stabilizacija. Umjesto dosadašnjeg troosnog sustava, Pocket 4 navodno stiže s novim, četveroosnim magnetskim sustavom stabilizacije. Korisnici će cijeniti i praktične dodatke poput namjenske fizičke tipke za zumiranje, što će smanjiti potrebu za korištenjem ekrana osjetljivog na dodir. Baterija je također pojačana na 1.545 mAh, što je povećanje od otprilike 20 posto i trebalo bi osigurati više od 200 minuta snimanja s jednim punjenjem.

Čini se da DJI planira strategiju s dva modela. Standardni Osmo Pocket 4 stiže u travnju, dok se naprednija "Pro" verzija, koja bi mogla imati sustav s dvije kamere, očekuje u svibnju ili lipnju.