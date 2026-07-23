Sony FX5 nova je filmska kamera s Open Gate snimanjem

Sonyjeva nova profesionalna kamera ističe se Open Gate snimanjem, internim 16-bitnim RAW zapisom i podrškom za 5K video, dok će dodatne mogućnosti biti dostupne kroz buduće nadogradnje softvera

Matej Markovinović četvrtak, 23. srpnja 2026. u 11:58
Sony FX5 📷 Foto: Sony
Sony FX5 Foto: Sony

Sony je predstavio novu profesionalnu filmsku kameru FX5, najnoviji model u svojoj seriji kompaktnih Cinema Line kamera. Iako se na prvi pogled može činiti kao nasljednik modela FX3 iz 2021. godine, Sony ga pozicionira kao viši segment ponude, pri čemu FX3 i dalje ostaje dostupan za kupnju. 

U samom središtu FX-a 5  nalazi se 16,6-megapikselni Exmor RS CMOS senzor kadra sa stacked arhitekturom te novi procesor BIONZ XR2 s ugrađenom jedinicom za AI obradu. Kamera trenutačno podržava snimanje u rezoluciji 5K pri 60 FPS-a i 4K pri 120 FPS-a, dok će budućom nadogradnjom softvera dobiti podršku za 5K pri 120 FPS-a i 4K pri 240 FPS-a.

Najveća novost modela FX5 je podrška za Open Gate snimanje, odnosno korištenje pune površine senzora u omjeru 3:2. Takav način rada omogućuje iskorištavanje svih dostupnih piksela senzora, što je posebno korisno za naknadno izrezivanje kadra, primjerice za vertikalne videozapise namijenjene društvenim mrežama.

Sony FX5 📷 Foto: Sony
Sony FX5 Foto: Sony

Sony je otišao i korak dalje pa FX5 omogućuje interno 16-bitno linearno RAW snimanje, bez potrebe za vanjskim snimačem. Korisnici tako mogu izravno na memorijsku karticu snimati puni izlaz senzora u 5K rezoluciji pri 60 FPS-a, odnosno 120 FPS-a nakon nadogradnje softvera. Kamera pritom koristi Sonyjev profesionalni X-OCN format zapisa s LT, C1 i C2 varijantama kompresije.

Nadalje, FX5 je prva kamera iz Sonyjeve FX serije koja donosi tehnologiju Dual Gain Shooting, pri kojoj kamera istodobno koristi dvije razine osjetljivosti senzora kako bi povećala dinamički raspon i smanjila šum u snimci. Kamera raspolaže s tri osnovne ISO vrijednosti, 800, 4.000 i 12.800,  te, prema Sonyju, ostvaruje više od 15 koraka dinamičkog raspona.

Za automatsko fokusiranje koristi AI sustav za procjenu položaja ljudskog tijela, dok funkcija Auto Tracing White Balance prilagođava balans bijele boje koristeći podatke vidljivog i infracrvenog senzora.

Sony FX5 📷 Foto: Sony
Sony FX5 Foto: Sony

Među ostalim novostima nalaze se mogućnost potpunog isključivanja interne redukcije šuma, funkcija de-squeeze za anamorfne objektive (pri čemu automatski fokus nije dostupan), novi 3,5-inčni potpuno zakretni dodirni zaslon, ugrađeni ventilator za aktivno hlađenje te veća baterija NP-SA100.

FX5 također donosi dva USB priključka za napajanje i prijenos podataka, žični LAN priključak te novo korisničko sučelje preuzeto iz Sonyjeve profesionalne CineAlta serije kamera. Kamera inače nema ugrađeno elektroničko tražilo, no Sony je uz nju predstavio opcionalno odvojivo tražilo DVF-EL1, kao i XLR-H2 ručku namijenjenu profesionalnom snimanju zvuka.

Sony FX5 moći će se kupiti od kolovoza u paketu s XLR ručkom po cijeni od 6.249 eura, dok će samo tijelo kamere biti 5.629 eura. 

 

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