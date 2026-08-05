Priče o elementima #30: kisik – zagonetni sastojak zraka

Povijest otkrića kisika ne može se razumjeti bez poznavanja flogistonske teorije – teorije kojoj je trebalo dugo da odumre, no još uvijek daje znakove života.

Nenad Raos srijeda, 5. kolovoza 2026. u 06:30

Je li kisik otkrio Englez Priestley, Šveđanin Scheele ili Francuz Lavoisier? Ili ga zapravo nijedan od te trojice nije otkrio, pa ni ovaj posljednji, Lavoisier, koga se smatra ocem kemije jer je upravo tumačenjem gorenja kao spajanja s kisikom postavio temelje suvremene kemije i tako je zauvijek izveo iz magluština alkemije. Povijest kisika jako je duga – završit će se konstatacijom da se elementarna tvar koju zovemo kisik sastoji od molekula formule O2 tek u drugoj polovici 19. stoljeća. Sve je to u suprotnosti s tako čestom predodžbom da se do znanstvenih otkrića dolazi iznenadno, u času genijalne inspiracije – Arhimedovim skokom iz kade ili padom jabuke Newtonu na glavu, na primjer. Ništa od toga. Razvoj znanosti je kao i razvoj čovjeka, a konačno i svakog živog bića: sve ima svoj početak, zrelost i svršetak. Tako je i s otkrićem kisika – koje i nije bilo otkriće jer se ništa nije „otkrilo“. Opet nas riječi zavode u bludnju.

Sve je počelo u 17. stoljeću kada je njemački kemičar Johann Joachim Becher 1669. godine postavio teoriju gorenja ili, točnije, opću teoriju prirode tvari. Prema njemu, Becheru, tvari se sastoje od tri počela, tri „zemlje“. Prva je zemlja bila kamena (terra lapidea), druga zemlja je bila masna (terra pinguis), a treća tekuća ili živina (terra fluida seu mercurialis). Najviše nas zanima ona druga, masna zemlja jer nju – kaže Becher – sadrže sve tvari koje gore, misleći pritom prije svega na sumpor i tvari biljnog i životinjskog porijekla. Tu je izvornu zamisao do punog sjaja doveo 1697. njegov sunarodnjak Georg Ernst Stahl postavivši teoriju flogistona. Poslije Stahla mnogi su se kemičari bavili flogistonom, pripisivali mu svakojaka svojstva, no osnovno se značenje zadržalo. Tvari pri gorenju nešto otpuštaju, a to nešto je flogiston. Kada se metalni oksid reducira ugljikom (npr. ZnO + C → Zn + CO), vidimo da (cinkov) oksid otpušta kisik i predaje ga ugljiku. Posve drugačije je taj proces vidio Stahl. Za njega metalni oksid (vapno, calx) prima flogiston od ugljika i pritom prelazi u metal (vapno + flogiston = metal). Kada metal gori (2 Zn + O2 → 2 ZnO), on otpušta flogiston i predaje ga – čemu? Kako metal gori u zraku, očito ga predaje zraku uslijed čega se zrak flogistonira, zasićuje flogistonom. Postoji dakle flogistonirani i deflogistonirani zrak, ili – točnije – zrak s više ili manje flogistona.

Gorenjem fosfora ispod staklenog zvona razina se vode diže – zbog vezanja kisika, kako kaže Lavoisier, ili zbog flogistoniranja zraka, kako kaže Priestley?
Gorenjem fosfora ispod staklenog zvona razina se vode diže – zbog vezanja kisika, kako kaže Lavoisier, ili zbog flogistoniranja zraka, kako kaže Priestley?

I sada u priču ulazi engleski kemičar Joseph Priestley sa svojim pokusom sa živom. Živa se naime grijanjem u zraku oksidira (2 Hg + O2 → 2 HgO) da bi se pri višoj temperaturi raspala na živu i kisik (2 HgO → 2 Hg + O2). Kako je Priestley protumačio taj pokus? Pri nižoj temperaturi živa otpušta flogiston, a dobiveni produkt (mercurius calcinatus per se) ga pri višoj temperaturi veže. Ono što uz kalciniranu živu ostaje pod staklenim zvonom je zagušljiv, flogistonirani zrak, a ono što ostaje nakon žarenja „živinog vapna“ je deflogistonirani zrak. Sve je to Priestley opisao, uz mnoge druge pokuse, u knjizi „Experiments and Observations on Different Kinds of Air (Pokusi i opažanja na različitim vrstama zraka)“ koja je izišla ispod tiskarske preše 1775. godine.

Povjesničari kemije se uglavnom slažu da je Priestley bio smjeli eksperimentator, ali ništa više od toga. Ako je to točno, ako je točno – grubo rečeno – da je Priestley bio diletant, onda je najveći uspjeh engleskog kemičara bio da je otputovao u Francusku da bi Lavoisieru pokazao svoj pokus sa živom. Lavoisier ga je ponovio i sasvim drugačije protumačio. „Živino vapno“ ne oduzima zraku flogiston nego se raspada na živu i plin koji je bio vezan sa živom. Taj je plin Lavoisier nazvao oxygène. Zašto baš tako? Zato što je mislio da sve kiseline moraju sadržavati to počelo, pa ga je u skladu s tim učenjem nazvao „stvaralac kiseline“ (grč. oxys = kiseo + genein = stvarati, rađati). Ono drugo, ono što zaostaje u zraku je azote ili, hrvatski, dušik. Godina je 1777.

Kisika u zraku ima 21 % ili, točnije, parcijalni tlak kisika mora iznositi 0,21 bar da bi se moglo normalno disati. Zbog toga se kisik pri ronjenju na velike dubine miješa s helijem kako bi se volumni sastav plinske smjese prilagodio zadanom parcijalnom tlaku kisika – a kako će ribe disati ovisi o tome koliko je kisika otopljeno u vodi (ilustracija iz knjige Kemijski leksikon u stripu).
Kisika u zraku ima 21 % ili, točnije, parcijalni tlak kisika mora iznositi 0,21 bar da bi se moglo normalno disati. Zbog toga se kisik pri ronjenju na velike dubine miješa s helijem kako bi se volumni sastav plinske smjese prilagodio zadanom parcijalnom tlaku kisika – a kako će ribe disati ovisi o tome koliko je kisika otopljeno u vodi (ilustracija iz knjige Kemijski leksikon u stripu).

No tu nije priči kraj. Lavoisier ipak nije kisik smatrao elementom u modernom, tj. našem smislu. U njegovoj tablici elementarnih tvari nalazi se i calorique, element topline. Kako pri gorenju nastaje toplina, plin u kojem živa gori zapravo je kisikova osnova spojena s toplinskim elementom koji on otpušta prilikom gorenja. No to nije jedina zagonetka kisika. Da se kisik u zraku ne sastoji od atoma (O) nego od dvoatomnih molekula (O2) utvrdit će kemičari tek na Prvom međunarodnom skupu kemičara u njemačkom gradu Karlsruheu 1860. godine. Od Becherove teorije gorenja do punog znanja o procesu gorenja protekla je dakle 191 godina, gotovo dva stoljeća.

Kisika u zraku ima 21 % ili, točnije, parcijalni tlak kisika mora iznositi 0,21 bar da bi se moglo normalno disati. Zbog toga se kisik pri ronjenju na velike dubine miješa s helijem kako bi se volumni sastav plinske smjese prilagodio zadanom parcijalnom tlaku kisika – a kako će ribe disati ovisi o tome koliko je kisika otopljeno u vodi (ilustracija iz knjige Kemijski leksikon u stripu).
Kisika u zraku ima 21 % ili, točnije, parcijalni tlak kisika mora iznositi 0,21 bar da bi se moglo normalno disati. Zbog toga se kisik pri ronjenju na velike dubine miješa s helijem kako bi se volumni sastav plinske smjese prilagodio zadanom parcijalnom tlaku kisika – a kako će ribe disati ovisi o tome koliko je kisika otopljeno u vodi (ilustracija iz knjige Kemijski leksikon u stripu).

Što je u cijeloj priči najzanimljivije je da Lavoisierov pokus sa živom i drugi pokusi s gorenjem nisu jednom za uvijek pokopali flogistonsku teoriju. Priestley nije do kraja života htio prihvatiti da kisik nije „deflogistonirani zrak“, a još i dan danas ima kemičara koji vjeruju u ispravnost flogistonske teorije. Neki kažu da je flogiston zapravo toplina (calorique!) koja se oslobađa u reakciji gorenja. Drugi pak tvrde kako se pod imenom tajnovitog flogistona kriju elektroni. Reakciju gorenja cinka možemo naime shvatiti kao oksidaciju metala (Zn → Zn2+ + 2 e-) i redukciju kisika (O2 + 4 e- → 2 O2-), pa se doista kisik (zrak) flogistonira, ali ne flogistonom nego elektronima („električnim fluidom“, rekli bi stari). A elektroni su, kao i flogiston, neuhvatljivi. Masa elektrona je zanemariva prema masi atoma, a osim toga „električni fluid“ se ne može držati ni u jednoj boci – osim u lajdenskoj, tj. u električnom kondenzatoru.

Neki je takav tumač flogistonske teorije išao tako daleko da je napisao, u časopisu Priroda, da je „Lavoisier pogriješio“. Žustro sam mu na to odgovorio: Lavoisier ni u čemu nije pogriješio jer je postavio znanstvenu teoriju koja vrijedi još i danas. Spekulacije u stilu flogiston = elektron, ne vode nikamo. Znanstvena teorija mora prije svega biti produktivna, a to znači da mora otvoriti mogućnost novih istraživanja, novih eksperimenata i teorija. Iz Lavoisierove je teorije gorenja iznikla nova kemija, a iz flogistonske teorije nije izniklo baš ništa. Ili ipak nisam u pravu? Flogistonska teorija bila je prva znanstvena, iako pogrešna teorija gorenja. Da je nije bilo tko zna kada bi se i kako kemičari uhvatili u koštac s pitanjem što se događa kada tvari gore.

Nenad Raos, rođen u Zagrebu 1951., je kemičar, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, sada u mirovini. Bio je pročelnik Sekcije za izobrazbu Hrvatskog kemijskog društva, glavni urednik časopisa Priroda i urednik rubrike Kemija u nastavi u časopisu Kemija u industriji. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti. Piše za časopis Čovjek i svemir, te mrežne stranice Panopticum i, naravno, Bug-online. Autor je 16 znanstveno-popularnih knjiga, od kojih treba izvojiti „Kemijski leksikon u stripu“, „Metali života – metali smrti“ te „Kemičar u kući – kemija svakodnevnog života“.

Kemijski elementi

  1. Priče o elementima #1: Što je element u kemiji?
  2. Priče o elementima #2: Prvi metal
  3. Priče o elementima #3: Sedam metala – sedam planeta
  4. Priče o elementima #4: Nije zlato sve što sija
  5. Priče o elementima #5: Željezo – nebeski metal
  6. Priče o elementima #6: Ugljik – element sa stotinu lica
  7. Priče o elementima #7: Arsen – otrov u svim bojama
  8. Priče o elementima #8: Olovo – metal za sve i svuda
  9. Priče o elementima #9: Antimon – skriveni metal
  10. Priče o elementima #10: Živa – tekuća i otrovna
  11. Priče o elementima #11: kositar – metal koji se može prehladiti
  12. Priče o elementima #12: Sumpor – poznat i nepoznat, smrdljiv, jedak, svakakav
  13. Priče o elementima #13: Srebro – brat zlata i olova
  14. Priče o elementima #14: Magnezij – divlji metal kojeg je lako pripitomiti
  15. Priče o elementima #15: Silicij – čudni brat ugljika
  16. Priče o elementima #16: Vodik – nepoznati element koji je dugo bio poznat
  17. Priče o elementima #17: Natrij – metal koji se pali vodom
  18. Priče o elementima #18: Aluminij – sveprisutno srebro iz gline
  19. Priče o elementima #19: Kalcij – element za sva vremena
  20. Priče o elementima #20: Klor – element koji se skrivao iza teorije
  21. Priče o elementima #21: titanij – metal koji se skrivao metalurzima
  22. Priče o elementima #22: helij – element otkriven iz Sunčeve svjetlosti
  23. Priče o elementima #23: litij – metal novoga doba
  24. Priče o elementima #24: jod - element koji je dobio ime po boji svojih para
  25. Priče o elementima #25: galij – metal koji je proslavio periodni sustav
  26. Priče o elementima #26: cink – metal koji se skrivao metalurzima
  27. Priče o elementima #27: dušik – nemetal burne prošlosti
  28. Priče o elementima #28: platina – metal kemičara
  29. Priče o elementima #29: fosfor – element iz pakla
  30. Priče o elementima #30: kisik – zagonetni sastojak zraka

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

KEF zvučnici na akciji!

High-end zvučnici

KEF zvučnici uz -20% popusta! Odaberi svog favorita i uživaj u hi-fi zvuku po super cijeni.

Kupi

Premium industrijski dizajn.

Akcija

HARMAN KARDON Citation ONE DUO MKIII

Bežicni Hi-Fi zvucnik sa premium industrijskim dizajnom, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Google Assistant, kontrole na dodir, snaga 40W, mogucnost uparivanja za stereo zvuk, Google Home aplikacija, HD audio streaming 24Bits/96Khz.

399 € 448 € Akcija

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni Hi-Fi monitor s 5" Falcon B110 bas jedinicom i SEAS visokotoncem pruža prirodan, detaljan zvuk i širok frekvencijski raspon od 40 Hz do 25 kHz. Elegantna završna obrada u prirodnom drvenom furniru.

1.979 € 2.999 € Akcija

Podignite svoj kućni audio na novu razinu.

Akcija

JBL Stage 280F

Snažni 2.5-smjerni zvučnik s dvostrukim 8" Polycellulose wooferima, HDI™ horn visokotoncem i preciznom skretnicom pruža dinamičan, detaljan zvuk. Podržava Dolby Atmos nadogradnju uz kompatibilnost s 240H Atmos modulom.

979 € 1.389 € Akcija

Nasljednik legendarnih Speaker Box 5 zvučnika.

Akcija

PRO-JECT SPEAKER BOX 5 E

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks zvučnik s 5" fiberglass bas/srednjetonskom jedinicom i 1" svileno-kupolastim visokotoncem pruža čist, detaljan zvuk i odličnu dinamiku. Idealan za Hi-Fi sustave manjih prostora.

279 € 399 € Akcija