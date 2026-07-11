Slaganjem molekula dipeptida do (super)razgradivog vlakna

Iz otopine bijelog praha modificiranog dipeptida, spoja izoleucina i fenilalanina, može se, ako joj se dodaju soli, napraviti vlakno – i to vlakno koje se lako i potpuno razgrađuje.

Nenad Raos subota, 11. srpnja 2026. u 06:30

Kada sam ovlaš pročitao vijest da su znanstvenici iz Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva napravili vlakno od peptida u prvi čas sam se snebio: pa to je tehnologija kamenog doba! To govorim zato što su proteini u kemijskom smislu peptidi, a proteinskih vlakana u prirodi ima koliko ti srce želi, ili – preciznije i jasnije – upravo su od proteina izgrađena vlakna vune i svile. U kemijskom smislu i vuna (svake vrste) i svila su polimeri aminokiselina. Takav je polimer i keratin od kojeg su izgrađene dlake i nokti, a protein, u ovom slučaju kolagen, gradi niti koje daju čvrstoću koži. Sve su to, kao što sam već rekao, polimeri aminokiselina ili, kraće rečeno, polipeptidi.

No čim sam se malo pribrao, shvatio sam da me asocijacija peptida s bjelančevinama načas zavela. Bjelančevine su, istina, peptidi, ali peptida ima mnogo vrsta. Bjelančevine nisu naime samo peptidi nego i polipeptidi, dakle molekule nastale povezivanjem mnogo (poli) molekula aminokiselina. Aminokiseline se međutim mogu povezivati i u manje molekule, graditi kraće peptidne lance. Najkraći lanac grade dakako samo dvije aminokiseline. U tom slučaju nastaje dipeptid.

Dipeptid, tripeptid, tetrapeptid, pentapeptid, heksapeptid, oligopeptid i polipeptid samo su imena za molekule iste kemijske građe ali različite veličine. A upravo se o veličini ovdje radi. Jer dok su polipeptidi (poput keratina i kolagena) polimeri, točnije kopolimeri, za dipeptide se to ne bi moglo reći. I kad onda čovjek pročita da se od dipeptida može napraviti vlakno ništa mu više nije jasno. Niti vune i svile tvore sâme njihove molekule, jer su one najtanja vlakna u niti. Molekule dipeptida su međutim male molekule – što ih onda drži tako čvrsto da se mogu udružiti u vlakno?

Dodatak soli povećava viskoznost otopine – znak da se nešto dogodilo
Dodatak soli povećava viskoznost otopine – znak da se nešto dogodilo

Odgovor na to pitanje nalazimo u već spomenutom radu američkih i britanskih znanstvenika. Rad nosi naslov „Modular salt-induced nanostructures formed by a functionalized dipeptide system“, a objavljen je u časopisu Matter.

Predmet njihova istraživanja bio je dipeptid nastao povezivanjem aminokiselina izoleucina (I) i fenilalanina (F) s jednim dodatkom. Na amino skupinu izoleucina vezana je naftalenska skupina, pa je tako dobiveni modificirani dipeptid dobio oznaku 2NapIF. Taj spoj, 2NapIF, ne bi bio ništa posebno da dodatkom soli ne dolazi do udruživanja njegovih molekula u modularne nanostrukture, „modular salt-induced nanostructures“, kako piše u naslovu.

Struktura nanometarskog vlakna i cjevčice nastale u otopini NaBr koncentracije 4 mol/L. Mjere su dane u angstremima (1 Å = 0,1 nm)
Struktura nanometarskog vlakna i cjevčice nastale u otopini NaBr koncentracije 4 mol/L. Mjere su dane u angstremima (1 Å = 0,1 nm)

Da se nešto u otopini dešava vidjelo se već po promjeni viskoznosti. Dodatkom halogenida alkalijskih metala (NaCl, NaBr, KCl, KBr, LiCl i LiBr) u lužnatu otopinu 2NapIF (pH = 10,5) viskoznost se povećala više od tisuću puta! Naknadno je istraživanje pokazalo da se molekule 2NapIF povezuju tako da grade cjevčice i vlakna nanometarskih dimenzija, ovisno o vrsti i koncentraciji soli. Tako u natrijevom bromidu koncentracije 4 mol/L nastaju 4,5 nm debela vlakna i 11 nm debele cjevčice, no pri većoj koncentraciji NaBr (10 mol/L) nastaju cjevčice promjera 7 nm i to drugačije strukture od strukture cjevčica koje nastaju pri nižoj koncentraciji. U kalijevom kloridu koncentracije 5 mol/L nastaju pak nanocjevčice promjera 16,5 nm.

Sve se te strukture mogu objasniti suptilnom igrom intramolekulskih i intermolekulskih interakcija. Molekule 2NapIF međusobno se drže vodikovim vezama. Unatoč tome, spajanju vodikovim vezana, nanometarske cjevčice i vlakna ne bi bile moguća da molekule nisu fleksibilne, da se oblikom (konformacijom) ne prilagođavaju jedna drugoj. Pokazalo se da molekula 2NapIF može poprimiti 18 definiranih oblika, konformacija – sasvim dovoljno da se prilagodi svome mjestu u molekulskoj suprastrukturi.

Od modificiranog dipeptida 2NapIP može se izvući nit
Od modificiranog dipeptida 2NapIP može se izvući nit

Vlakna se pak mogu ujedniti u niti. To se događa kada se uz osnovnu sol u otopinu doda kalcijev klorid, CaCl2 (koncentracije 0,5 mol/L). Najbolja nit, ona dobivena iz kalijeva klorida kao osnovne soli, imala je Youngov modul 14,0 ±6,4 kPa, što znači da je na gornjoj granici (20,4 kPa) bila stotinu slabija od prirodne gume (1,9 MPa).

Tako mala čvrstoća vlakna ne budi optimizam, no već široke granice čvrstoće (7,6 – 20,4 kPa) pokazuju da je postupak njihove proizvodnje nesavršen, bolje rečeno još nije ni počeo. No kakav god konačni rezultat bio, pred nama je posve nova vrsta razgradivih vlakana. To kažem zato jer za njihovu razgradnju nije potrebna nikakva ni kemijska ni biokemijska reakcija budući da njihove građevne jedinice, molekule 2NapIF, nisu vezane jakim, kovalentnim nego slabim, vodikovim vezama. To znači da se takve strukture raspadaju same od sebe čim se ukloni sol.

Nenad Raos, rođen u Zagrebu 1951., je kemičar, znanstveni savjetnik u trajnome zvanju, od 2017. u mirovini. Autor je oko 200 znanstvenih i stručnih radova iz područja teorijske i bioanogranske kemije te povijesti i filozofije znanosti. Još od studentskih dana bavi se popularizacijom znanosti. Sada piše za Čovjek i svemir te za mrežne stranice Panopticum i, naravno, Bug online. Autor je 16 znanstveno-popularnih knjiga, među kojima  su „Kemičar u kući – kemija svakodnevnog života“ i „Antologija hrvatske popularizacije prirodnih znanosti“.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi