Blitz CineStar otvorio 4DX kino u Splitu

CineStar 4DX otvoren je u Mall of Splitu, a bit će najveće i najmodernije kino u Dalmaciji

Sa zadnjim danom mjeseca studenog svečanom press konferencijom otvoren je CineStar 4DX Mall of Split. Radi se o kompleksu koji sadrži moderno opremljen CineBar te ukupno devet dvorana, od kojih je jedna opremljena revolucionarnom 4DX tehnologijom.

Sjedala 4DX dvorane opremljena su simulatorima kretanja koja prate događanja na platnu, a specifičnost ove dvorane je čak 15 specijalnih efekata od kojih će najnoviji efekt snijega prvi moći isprobati baš splitski gledatelji. Upravo su 4DX efekti - voda, mjehurići, magla, zrak, pokret, svjetlo, miris, vjetar, snijeg, kišna oluja i drugi, ti koji pridonose još realističnijem iskustvu gledanja filma, pa će tako gledatelji stvarno moći osjetiti strašnu oluju, nježni povjetarac, ali i dim eksplozije ili ugodan miris kave. Sve su dvorane u novom multipleksu opremljene s najsuvremenijom digitalnom tehnologijom, a kvalitetu doživljaja filma upotpunjuju i “wall to wall” platna premazana srebrom te Dolby Digital EX. Premium formati CineStara, 4DX I eXtreme dvorana s trenutno najkvalitetnijim 3D laserskim projekcijama u svijetu, dignuti će razinu kvalitete doživljaja filmova u novom kinu na sasvim novu dimenziju.

U novom splitskom CineStaru posjetitelji će imati priliku isprobati novi 4DX efekt - pahuljice snijega!

Uz vrhunsku tehnologiju novo splitsko kino će se isticati i interijerom u kojem će se stopiti najsuvremenija tehnologija i dizajn priznatih interijerista. Uz dvije rođendaonice za najmlađe, posjetitelje očekuje i CineBar jedinstvenog modernog dizajna, čije uređenje potpisuje dizajnerski dvojac Dean Franić i Saša Šekoranja koji su već dizajnirali poznati Kaptol Boutique Cinema.

Novo će kino, zajedno s postojećim CineStarom u splitskom Jokeru, na dvije lokacije ponuditi 14 kino dvorana u gradu Splitu, koje će u svakom trenutku gledateljima nuditi najveći izbor filmova te će CineStar Loyalty kartice sa svim mogućim uštedama i pogodnostima vrijediti na obje lokacije.

Službeni datum otvaranja CineStara Split 4DX u Mall of Splitu je u subotu, 2. prosinca 2017. a nevjerojatno dobre ponude za samo otvorenje, uključujući i cijenu ulaznice od samo 7 kn na dan otvaranja, najavljuju iz CineStara Mall of Split i Joker. Sve pogodnosti, informacije te on line rezervacije i kupovina moguće su na www.blitz-cinestar.hr