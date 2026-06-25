Kako se Ubisoft trudi da ga svi zamrze

Ubisoft i Fender u istom tjednu pokazali isti refleks - kad ne znaš napraviti bolji proizvod - tuži one koji nemaju novaca za parničenje

Na Steamu, ispod Rocksmitha+, stoji recenzija od 8. srpnja 2024. koja je sve rekla: "Znam da Ubisoft dobiva puno mržnje, ali osobno mislim da je ne dobiva dovoljno."

Ali ono - iskreno i od srca... Steam

Dvjesto osamdeset i pet ljudi označilo ju je korisnom. Nakon nedavnih događaja, brojka bi trebala biti veća.

Ako ne znate što je Rocksmith, to je Ubisoftova igra koja nam daje mogućnost da koristeći pravu gitaru učimo svirati ili jednostavno odsviramo (manje-više…) neke od legendarnih pjesama. Umjesto plastičnog kontrolera s pet tipki kakav je popularizirao Guitar Hero, u Rocksmith se utakne stvarna električna gitara, a note klize niz ekran kao u onim ritamskim igrama - samo što ovdje moramo odsvirati pravi ton na pravim žicama. Prva verzija izašla je u listopadu 2011., a daleko poznatija i bolja Rocksmith 2014 u listopadu 2013.

Živimo u „zanimljivim“ vremenima: ako čekate s kupnjom RAM-a, idući tjedan ćete ga platiti dvostruko, ako čekate s recenzijom open source igre, idući tjedan će je netko zabraniti

Za sviranje treba malo opreme: električna gitara ili bas i način za spajanje na računalo ili konzolu. To je ili Ubisoftov "Real Tone" kabel - obični jack na jednom kraju, USB na drugom, s ugrađenim pretvaračem zvuka u digitalni signal - ili neko kompatibilno USB zvučno sučelje za gitaru. Ništa egzotično, tko ima gitaru i kabel od dvadesetak eura, može početi. (Iako i s tim kabelima koje nije blagoslovio i ne preprodaje ih Ubisoft glavom i bradom ima problema, ali to je tema za posve drugi tekst…)

S izvornom igrom je stiglo 66 pjesama, a kroz 383 uzastopna tjedna dodavanja katalog je do posljednjeg paketa u travnju 2020. narastao na čak 1.570 pjesama. Golema, godinama građena biblioteka - za koju je Ubisoft 2023. jednostavno ugasio licence i povukao igru iz prodaje. Tek kad shvatimo koliko je toga bilo i koliko je naprosto nestalo, jasno je zašto je zajednica sjela i sama sebi napravila Slopsmith.

Kolekciju kupljenu za Rocksmith sada možemo svirati u Slopsmithu - da nije Ubisfota. Umri, korisniče, koga briga što si platio i kome...

Slopsmith je besplatan program otvorenog koda koji radi otprilike ono što i Rocksmith: pretvara električnu gitaru u kontroler s kojim sviramo pjesme po prikazu nota i akorda koji klize po ekranu. Napravila ga je zajednica, posjeduje ga zajednica i već radi stvari koje Ubisoftov original nikad nije znao - podržava sedmero i osmerožične gitare i učitava VST efekte za vlastiti ton.

Drugim riječima, hrpa ljudi je u slobodno vrijeme napravila bolju verziju proizvoda koji velika korporacija godinama pušta da trune.

Navodno je Slopsmith proizvod vibe-codinga - odatle ovo „slop“ u imenu čime dodatno korelira s aktualnim trendovima. Ipak, prilično je vjerojatno da nije proizvod samo toga tipa kodiranja. Po višegodišnjem iskustvu korištenja AI-ja za kodiranje, smatramo da je Slopsmith jednostavno predobar da bi bio nešto što je AI „iskenjao iz prompta“.

Ubisoftov odgovor na Slopsmith stigao je 15. lipnja 2026. u obliku DMCA prijave GitHubu i tu počinje farsa.

Prijava je teretila Slopsmith da "zaobilazi zaštitu" jer čita i dekriptira Rocksmithove datoteke pjesama. Dakle, ne radi se uopće o tome da itko piratizira datoteke s pjesmama - radi se samo o tome da si je drski Slopsmith uzeo pravo da ih može učitati.

Te su datoteke u PSARC formatu - koji uopće nije poseban Ubisoftov format. Dapače, PSARC je najobičniji arhivski format koji Sony koristi na PlayStationu za pakiranje sadržaja, ni po čemu tajna ni Ubisoftov izum.

Alati koji ga otvaraju javno su na GitHubu od 2013., otkad postoji i sama igra.

Ključ za dekripciju u samom je projektu opisan kao "dobro poznat u Rocksmith zajednici". Ukratko, Ubisoft je tužio ljude zbog otključavanja vrata koja stoje širom otvorena više od desetljeća.

Tko ne vjeruje - neka se zaputi do stranica CustomsForge - Rocksmith 2014 Remastered CDLC gdje se godinama razmjenjuju korisnički napravljene pjesme u tom istom formatu - bez ikakve pritužbe Ubisofta.

CustomsForge stranice s hrpetinom korisnički napravljenih glazbenih zapisa

"Cover" ili kompozicija? Kad je Ubisoft Rocksmith pretvorio u pretplatu (Rocksmith+), promijenio se i odnos prema glazbi. Tu treba razlikovati dvije stvari koje laik spaja u jedno. Svaka pjesma ima dva odvojena autorska prava: kompoziciju (note i tekst, koje drži skladatelj odnosno izdavač) i snimku, takozvani master (konkretnu izvedbu, koju drži diskografska kuća i izvođač). Kad netko snimi obradu, plaća autoru kompozicije, ali ne i vlasniku originalne snimke. Upravo to Rocksmith+ radi. Velik dio pjesama nisu originalne snimke nego vlastite obrade, označene formulacijom "as made famous by" - "kako ju je proslavio taj i taj". Ubisoft drži izdavačka prava na kompoziciju, ali ne i skupa master prava, pa umjesto da plati originalnu snimku, jednostavno je presnimi. Katalog izgleda bogato, a izbjegnut je najveći trošak. Pravno čisto, moralno mlako: sviraš "Van Halena" koji nije Van Halen, na platformi koja ti je kupljenu glazbu već jednom ugasila.

Ni GitHub to nije progutao.

U svojoj obradi prijave izričito je naveo da "nije pronašao dovoljno informacija da utvrdi valjan zahtjev protiv zaobilaženja zaštite". Pa ipak, datoteka je pala - jer je Ubisoft prijavio mrežu od 131 repozitorija, roditeljski projekt i sve njegove forkove odjednom, a kako mreža prelazi sto repozitorija, GitHub ih je procesuirao skupno. Ljudi koji su samo napravili kopiju projekta ostali su bez nje. Pravni argument nije morao biti dobar; morao je biti samo dovoljno velik da pregazi one koji nemaju vojsku advokata da ih brane - entuzijaste koji su se skupili oko Slopsmitha.

Količina alata i dodataka što nudi besplatni Slopsmith i to u alfa verziji premašuje SVE što je Ubisoft ikada ponudio s Rocksmithom

Ovdje potpisani namjeravao je već neko vrijeme napisati recenziju igre, ali je stalno čekao „novu, stabilniju verziju“ (zadnja dostupna je alfa v 0.2.9), ali živimo u „zanimljivim“ vremenima: ako čekate s kupnjom RAM-a, idući tjedan ćete ga platiti dvostruko, ako čekate s recenzijom open source igre, idući tjedan će je netko zabraniti.

Zašto ovo peče više nego obična korporacijska osornost? Jer Ubisoft Rocksmith nije samo zanemario, nego ga je sustavno demontirao.

Rocksmith 2014 povučen je iz prodaje 23. listopada 2023. jer su istekle glazbene licence.

Tko ga je kupio, još ga ima; tko nije, ostao je bez njega. Umjesto njega gura se Rocksmith+, pretplata od 15 dolara mjesečno, bez verzije za Mac i Linux. Verzija koja se danas prodaje, "Learn & Play", ostala je bez licenciranih pjesama i radi samo na Windowsima. Dakle: oduzmu ti ono što si platio, iznajme ti natrag ostatak, a onda tuže alat koji ti dopušta da koristiš ono što i dalje posjeduješ. Recenzija s početka odjednom zvuči blago.

A onda, kao po narudžbi, u istom tjednu, ista bolest iz svijeta gitara: Fender.

Fender je u Njemačkoj, pred „Zemaljskim sudom u Düsseldorfu“, dobio takozvanu „presudu zbog izostanka“ - protiv kineskog prodavača jeftinih „S-style“ kopija s AliExpressa, reda veličine šezdesetak dolara po komadu. Za ne-gitariste - termin „S-style“ se koristi da Fender ne bi tužio i zbog korištenja zaštićenog tržišnog imena „Stratocaster“…

Tuženik se jednostavno nije pojavio. Nije bilo rasprave, nije bilo dokaza, nije bilo druge strane; bili su samo propušteni rokovi. Na temelju te presude, u kojoj nitko nije branio suprotno ("presuda zbog izostanka"), Fender sada tvrdi da je oblik tijela Stratocastera autorsko djelo, i preko odvjetničke kuće Bird & Bird šalje zahtjeve za prestanak proizvođačima i trgovcima diljem Europe i SAD-a. Zahtjevi traže obustavu prodaje, povlačenje već prodanih gitara, pa čak i predaju podataka o kupcima.

Vrhunac ironije: upravo te oblike Fender je htio zaštititi i u Americi, i 2009. mu je Žalbeno vijeće za žigove to odbilo.

Obrazloženje je bilo da su oblici Stratocastera, Telecastera i Precision basa toliko rašireni u cijeloj industriji da više ne upućuju ni na koga posebno; silueta Strata u rječniku stoji kao crtež generične električne gitare. Fender je, dakle, izgubio kad se borio na otvorenom, pa je pobijedio ondje gdje se protivnik nije ni pojavio - i tom pobjedom maše prema svima ostalima.

Protiv toga je 22. lipnja 2026. ustao Thomann, najveći glazbeni trgovac na svijetu i tuži Fendera. Ne samo za sebe, nego, kako sami kažu, za sve: "Mnogi pogođeni nemaju financijska i pravna sredstva za vođenje takvog spora. Stoga smatramo svojom odgovornošću da se stvar razjasni na sudu."

Mi s Thomannom, Thomann s nama, Fender nam je pod nogama! Thomann

Thomann podsjeća na očito - oblik Stratocastera je funkcionalan i ergonomski, u domovini se desetljećima smatra javnim dobrom, a na njemu je izrasla pola moderne gitare, sve do Frankenstrata Eddieja Van Halena i cijelog roda superstrata. Thomann je, usput, osnovan 1954., iste godine kad je izdan i Stratocaster. Sedamdeset godina prodaju Fender čiji su distributer. Sad ih Fender tjera na sud.

I tu se dvije priče spajaju u jednu. Fender će se do iznemoglosti boriti za oblik tijela Stratocastera ili Telecastera koji kopira Kinez za šezdeset dolara - ali meksički radnik u Ensenadi koji stvarno sastavlja Cabronitu za Fender dobije otprilike 10 do 30 dolara po gitari, negdje oko jedan do dva posto cijene. Oblik gitare je svetinja vrijedna armije odvjetnika. Čovjek koji tu gitaru rukama sklapa je zaokružena greška u kalkulaciji. To je cijeli moralni sažetak obje priče: korporacija štiti apstrakciju, a ne ljude i ne kupce.

Slopsmith i Harley Benton (Thomannova marka jeftinih „s-style“ i „t-style“ i ostalih gitara) zapravo su ista vijest. Zajednica koja sama sebi gradi alat koji joj je proizvođač uskratio i mali proizvođači koji održavaju zanat živim, dok etablirani igrači umjesto boljih proizvoda izrađuju sve bolje tužbe. Kad ti je jedini preostali konkurentski adut sudnica, nisi pobjednik tržišta, nego njegov parazit.

Zajednica je sama sebi napravila Rocksmith, a meksički radnik za Cabronitu dobije manje nego što Fenderov odvjetnik naplati po e-mailu. Dvije priče, ista bolest.

Što nam ostaje?

Ostaje nam airsoft - cijene opreme su se dosta smanjile...

Alternativno, Slopsmith će vjerojatno nastaviti svoje postojanje i to kao Feedback i moguće na „europskom GitHubu“ (za kojega ovdje potpisani nije ni znao da postoji do prije neki dan kad je tražio source Slopsmitha) gdje ga američka DMCA ruka ne može doseći - Codeberg.org.

Automatski klaviri i „kompulzivna mehanička licenca“ Ako se pitate kako Ubisoft može „piratizirati“ tuđe skladbe definirajući ih kao „cover“, odgovor je u američkoj povijesti. Smiju to zato što im pomaže jedan iznenađujuće star zakon. Krajem 19. stoljeća pojavili su se automatski klaviri koji su svirali s perforiranih papirnatih rola, i skladatelji su tražili svoj dio. Vrhovni sud SAD-a je 1908. presudio suprotno: papirnata rola nije "kopija" notnog zapisa, pa proizvođač rola skladatelju ne duguje ništa. Kongres je reagirao Zakonom o autorskim pravima iz 1909. i uveo takozvanu „kompulzivnu mehaničku licencu“ - pravilo da svatko smije snimiti i distribuirati vlastitu izvedbu već objavljene skladbe bez pitanja autora, uz uvjet da plati fiksnu, zakonom propisanu naknadu. Ta je naknada u početku iznosila dva centa po primjerku i ostala „zaleđena“ sve do 1978. Danas je, za 2026., narasla na „vrtoglavih“ 13,1 cent po primjerku (streaming ima zasebnu formulu). Ali bit je ostala ista više od stoljeća: kad je pjesma jednom izašla, obrade su postale legitiman, jeftin i normaliziran posao, a originalni izvođač i njegova diskografska kuća - vlasnici skupe master snimke - ostali su sa strane. To je kulturni temelj cijele "cover" strategije. Stoljeće i pol nakon klavirskih rola, Ubisoft taj isti mentalitet koristi za pritisak kod pregovora s izdavačima da katalog napuni tuđim hitovima, plati zanemarivo malo za kompoziciju, a skupu originalnu snimku preskoči u širokom luku. Automatski klavir i dalje svira - samo se sada pretplaćuješ na njega.

I taman kad smo završili članak, veliki Rocksmith/Slopsmith entuzijast poznat po svom kanalu Chainbrain, potvrdio je ono čemu smo se nadali - rad na Slopsmithu/Feedbacku se nastavlja prema verziji 0.3, a tu je i video s više detalja.