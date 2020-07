Koliko su Trump i Amerika stvarno loši u borbi s koronavirusom u usporedbi s Europom?

Prema svim statistikama, SAD su zemlja s najviše oboljelih i najviše umrlih od posljedica zaraze koronavirusom na svijetu, gledano u apsolutnim brojkama. Ukupno je u trenutku dok ovo pišem u Americi službeno registrirano oko 3,1 milijun oboljelih, umrlih je 134.000, a u prosjeku dnevno zadnja dva tjedna imaju oko 50 tisuća novooboljelih što znači da će za dva-tri ili četiri tjedna imati ponovo preko 1.500 novoumrlih dnevno uz predviđenih ukupno oko 210.000 umrlih do početka studenog ove godine. Naravno, govorimo samo o smrtima uzrokovanim koronavirusom.

Za očekivati je da će za razliku od proljetos kada je sva silina pandemije najviše pogodila gradove New York i New Jersey, ovoga puta ona udariti po južnim državama i gradovima – Floridi, Teksasu, Kaliforniji, Arizoni i drugima, dok se situacija u New Yorku i New Jerseyju posve preokrenula – na začelju su po broju dnevno novozaraženih i dnevnom broju umrlih od koronavirusa. Ovo, naravno, nije došlo samo od sebe već zahvaljujući javnozdravstvenim i protupandemijskim mjerama koje su tamošnje vlasti uvele. Primjerice, u New Yorku na ulicama i javnom prometu praktički svi stanovnici nose maske, izbjegavaju fizički kontakt i pridržavaju se mjera za koje su čitavom svijetu istočnoazijske zemlje još na početku pandemije rekle da se treba pridržavati – u prvom redu nošenje (PRAVILNO!) maski svugdje na javnim prostorima.

U onim američkim saveznim državama i gradovima koje pandemija u prvom naletu nije jako lupila po nosu (izgleda da svugdje na svijetu ljudi najbolje uče gotovo isključivo na vlastitom primjeru, a ne na tuđem…), tamo takve discipline i javnozdravstvenih mjera nema, pa putujuća životna školica pandemije sada drži predavanja na jugu zemlje.

Valja imati na umu da SAD nisu na razini čitave zemlje provele bilo kakve zajedničke javnozdravstvene politike i mjere, već se prvenstveno radi o guvernerima i drugim lokalnim vlastima u saveznim državama, gradovima i okruzima da sami odrede (ili uopće ne odrede) bilo kakva pravila, pa su se tako u nekim slučajevima neke savezne države i guverneri samoorganizirali i sklopili nekakve dogovore o zajedničkim politikama, a drugdje se to nije dogodilo.

Savezna država je, pak, jedno vrijeme pokrivala troškove testiranja (ne i liječenja), a sada više ni to.

Gledajući apsolutne brojke i čitajući o totalnom nesnalaženju savezne vlasti te ideologizaciji javnozdravstvenih mjera u SAD, reklo bi se da se radi o kompletnoj katastrofi, a još ako se tome doda konstantna kanonada vijesti i komentara na račun Trumpa i SAD-a moglo bi se pomisliti da ostatak svijeta, posebno EU, ima neke posebne razloge za patroniziranje i dijeljenje lekcija onima preko bare.

Pogledamo li stvarne brojke o kretanju pandemije u svijetu, a koje možete naći na više izvora na Internetu – nama je najdraži Worldometers, sekcija za pandemiju koronavirusa (https://www.worldometers.info/coronavirus/) zbog formata, preglednosti, lake pretraživosti i prebacivanja podataka u Excel - ostaje nejasno odakle taj superiorni odnos EU prema SAD-u i Trumpu.

Ukupno je u čitavom svijetu trenutno tako oko 12 milijuna zaraženih (registriranih, stvarni broj je sigurno daleko veći) i oko 550.000 umrlih od koronavirusa. Također je i tu stvarni broj sigurno daleko veći. Kako to znamo? Gledamo razliku u smrtnosti u istom razdoblju prošle godine s ovom godinom – u nekim zemljama i regijama – sjever Italije, primjerice, ta razlika je i do 60% - toliko je više umrlih nego je prosjek za isto razdoblje tijekom prošlih godina, a koji nisu pripisani koronavirusu, pa je teško objasniti koji bi onda drugi razlog bio uzrok toliko povećanoj smrtnosti.

Međutim, i iz podataka koje sada imamo možemo dobiti neke statističke pokazatelje i uspoređivati zemlje i svjetske regije u njihovoj efikasnosti u borbi protiv koronavirusa.

Amerika, tako, ima oko 9.300 zaraženih na milijun stanovnika i 405 mrtvih na milijun i po tome se nalazi među prvih 10 zemalja na svijetu po oba te rezultata.

Top 20 u svijetu po broju zaraženih

Usput, statistički je najgora zemlja na svijetu malecni San Marino (20.571 zaraženi na milijun i 1.238 mrtvih na milijun) zahvaljujući svojoj mikroskopskoj populaciji od svega 33.000 stanovnika koju onda i mali apsolutni brojevi zaraženih i umrlih u relativnom omjeru odvedu na sam vrh.

Ipak, treba imati na umu da se radi o europskoj zemlji koja je neprikosnoveno prva po tim omjerima.

Druga na listi najprokuženijih i s najvišim omjerom umrlih se ne može vaditi na malenu populaciju. To je, pogodili ste, opet europska zemlja i to – Belgija. 5,360 zaraženih na milijun i 843 mrtva na milijun, a Belgija, premda ne divovska zemlja, ipak ima preko 11,5 milijuna stanovnika i nije San Marino.

Top 20 po smrtima

Za sada, dakle, Amerika ima više nego dvostruko manje mrtvih na milijun od Belgije, u kojoj se nalazi Bruxelles, sjedište europarlamenta i EU Komisije, dakle, praktički prijestolnica EU.

Kako stoje stvari kada se u obzir uzme svih 28 zemalja EU i njihov ukupni prosjek u borbi s koronavirusom?

Ne baš naročito dobro.

Dok ovo pišem, EU28 ima 3.120 zaraženih na milijun (triput manje od SAD-a), te 348 mrtvih na milijun, što znači da je u SAD-u samo 16% više zaraženih po glavi stanovnika nego u EU.

Što ako iz izračuna za EU izbacimo istok EU, bivše socijalističke zemlje koje su se pokazale daleko sposobnije u borbi s koronavirusom i koje imaju i daleko manju smrtnost i ostanemo na „staroj Europi“, kako sebi vole tepati zapadnoeuropske zemlje „prave“ EU, njih 17 (još uvijek u izračunu držimo i Ujedinjeno Kraljevstvo)?

U tom slučaju se radi o 3.627 zaraženih i 419 umrlih na milijun, što je za 3% lošije od SAD-a.

Idemo li, pak, uspoređivati EU s dalekoazijskim zemljama – Kinom, Singapurom, Južnom Korejom, Vijetnamom, Laosom, Kambodžom, Japanom itd. onda tek imamo razloga rugati se bahatom držanju Europe i europskih zemalja u ovoj epidemiji.

Dapače, među prvih 10 zemalja na svijetu po broju zaraženih i umrlih od koronavirusa u odnosu na populaciju, čak je devet zapadnoeuropskih; među prvih 20 zemalja po broju zaraženih i umrlih od koronavirusa, trinaest je zapadnoeuropskih.

(Usput, unutar EU, pak, čak ni Hrvatska sada, a ni ranije kada smo se hvalili navodno odličnim rezultatima za EU i općenito europske i svjetske brojke nismo bili najbolji. Unutar EU bolji od nas po mrtvima u odnosu na broj stanovnika su i Slovačka i Crna Gora i Malta i Grčka i Latvija, a po broju zaraženih u odnosu na broj stanovnika još i Grčka i Litva, a u odnosu na svjetske velesile u borbi protiv koronavirusa nismo ni među prvih 100. )

Znači li ovo da je Trumpov i američki pristup pandemiji dobar?

Ne, naravno, vrlo je loš, tim prije što se njihov „pristup“ pandemiji sastoji od izostanka bilo kakvog organiziranog pristupa na nacionalnoj razini, pa je time razornija spoznaja da EU, visoko birokratizirana, povezana, „zajednica zemalja i naroda koji dijele iste vrijednosti“ (ne), usklađenih zakonodavstava koja se bave glupostima poput sastava Nutelle (a koje nam se serviraju kao „velika pobjeda za potrošače“) nema, zapravo, nikakvu smislenu zajedničku strategiju borbe protiv najveće pandemije u našim životima (za one koji nisu Joža Manolić) niti ikakve hvalevrijedne rezultate.

Što, naravno, nije razlog da se s visoka ne patronizira Trumpu i Americi, iako bilo koji vijetnamski seljak u potopljenom polju riže ima bolje epidemiološke rezultate i od SAD-a i EU.