Musk, Altman, Amodei: Sve ljubavi i mržnje Silicijske doline

Elon Musk sjedio je prošli tjedan u saveznom sudu u Oaklandu i svjedočio da je Sam Altman lagao, da su uzeli njegov novac i prevarili ga, da je OpenAI izdao svoju neprofitnu misiju. U tri dana svjedočenja izredalo se na klupi za svjedoke pola Silicijske doline. Mahalo se virtualnim noževima, tekla je digitalna krv, a sve zbog, a čega i bi u tim krajevima, velike svote novca. Musk od Altmana traži 134 milijarde dolara odštete, svotu koja bi, da je dobije, paralizirala izlazak na burzu OpenAI-a i izbrisala ga s tržišta.

Anthropic dobiva pristup Colossusu 1

I onda je Musk sjeo, možda i u svoju Teslu, možda povjerovao autopilotu, i spontano nazvao Darija Amodeija, gazdu Anthropica: "Dolazim i potpisujem."

SpaceXAI i Anthropic potpisali su sporazum kojim Anthropic dobiva pristup Colossusu 1, jednom od najvećih i najbrže izgrađenih AI superkompjutora na svijetu. Više od 300 megavata kapaciteta, više od 220.000 Nvidia GPU-ova, dostupno unutar mjesec dana. Usput, Musk je u veljači još pisao da Anthropic "mrzi zapadnu civilizaciju."

Uz sporazum dolazi i jedna sitna bilješka u fusnoti: Anthropic dobiva pristup Colossusu 1, dok xAI zadržava veći i noviji Colossus 2 za vlastite potrebe. Da bismo razumjeli zašto je ovo moguće, treba se podsjetiti što se događalo u proteklim mjesecima.

Kada je Pentagon u veljači tražio od AI kompanija potpis pod klauzulu o "bilo kojoj zakonitoj upotrebi", što bi u praksi značilo autonomno oružje i masovni nadzor, Anthropic je odbio. Uslijedio je pokaz prstom na izlazna vrata, ministra Pete Hegseth je govorio o "majstorskom tečaju arogancije", Donald Trump je naredio agencijama da prestanu koristiti Claudea. Odmah je OpenAI dignuo ruku: mi smo tu da pomognemo. Amodei je objavio dugi interni memo u kojemu je Altmanov pristup nazvao "sigurnosnim teatrom". Altman je u istom tjednu potpisao s Pentagonom ugovor i javno rekao da je "loše za društvo" kad kompanije napuštaju demokratske norme zbog toga tko je na vlasti. Musk je, s druge strane, na X-u podržavao svaku kritiku Anthropica koja mu je prolazila kroz feed.

A sada je sve to kao bujica protekla ispod mosta. Potpisuje se ugovor i bratski nazdravlja novim poslovima.

Anthropic je žrtva vlastitog uspjeha

Razlog je prozaičan: Anthropic je žrtva vlastitog uspjeha. Popularnost Claude Codea i Coworka otkrila je ograničenja kapaciteta i ostavila korisnike frustriranim limitima. Konkretno: limiti za Claude Code bili su pretijesni za ozbiljan rad, a u vršnim satima sustav je dodatno zagušivao pretplatnike Pro i Max razreda. Ovim ugovorom Claude Code dvostruko povećava limite za Pro, Max, Team i Enterprise korisnike. Ograničenja u vršnim satima za Pro i Max pretplatnike se ukidaju. API limiti za Opus model znatno rastu. Anthropicov CTO Tom Brown najavio je da će Claude inference početi raditi na Colossusu "u sljedećih nekoliko dana". Nije to mala stvar, dodatnih 220.000 GPU-ova, nije zakrpa, to je infrastrukturni katapult. I tu nema logike osim one banalne, jer se svaka ideologija, narodski rečeno obraz, parkira na ulazu u konferencijsku dvoranu.

Razvoj svemirskih podatkovnih centara

Uz sve to, Anthropic je izrazio interes za partnerstvo sa SpaceXom oko razvoja svemirskih podatkovnih centara. Čovjek koji ih je nazvao civilizacijskim neprijateljem sada im nudi satelitsku infrastrukturu. Musk je na X-u napisao da je proveo tjedan s članovima Anthropicovog tima i da je bio impresioniran. "Nitko nije aktivirao moj detektor zla", objavio je, misleći na intuitivni osjećaj za loše namjere koji, prema vlastitim riječima, nikad ne griješi. Taj detektor zapravo radi selektivno: Colossus 1 koji dobiva Anthropic ima izrazito loš ekološki dosje. Anthropic, kompanija koja se pozicionira kao odgovornija, sigurnija i etičnijia, svoje će modele, barem privremeno, trenirati na infrastrukturi s jednim od najgorih ugljiničnih otisaka u industriji. Detektor zla, izgleda, ovaj put ne mjeri ugljični dioksid.

Ne štetiti čovječanstvu, zahtjeva Musk

Na svojoj mreži Musk je objavio i obrazloženje novog partnerstva: "Kao što SpaceX lansira stotine satelita za konkurente pod fer uvjetima, pružat ćemo računalni kapacitet AI kompanijama koje poduzimaju prave korake kako bi osigurale da je to dobro za čovječanstvo. Zadržavamo pravo povući se ako njihov AI počne djelovati na štetu čovječanstva.". Dakle, Anthropic je privremeno dobio procesore ali pod uvjetom da ne našteti čovječanstvu. Procjenu o tome tko je naštetio čovječanstvu donosi Elon Musk.

Jedina figura koja ostaje konzistentno izvan ovih dogovora jest Altman. Musk ga tuži tražeći 134 milijarde dolara odštete jer smatra da mu je OpenAI ukrao misiju i novac. Amodei ga kritizira jer mu je OpenAI konkurent koji igra prljavije nego što javno priznaje. A svi ostali, kad im zatreba infrastruktura, kapital ili politički pokrov, nađu način da se dogovore mimo njega. OpenAI je jedini zajednički antagonist oko kojeg se ostatak industrije može, kad zatreba, složiti.

Odvjetnici rade prekovremeno

No pravo ogledalo ove industrije jest to da isti akteri koji se ujutro tuže, poslijepodne potpisuju ugovore. Ista kompanija koja te odvodi pred sud istovremeno ti nudi infrastrukturu, kapital ili distribuciju, jer si joj potreban bez obzira na tužbu.

Odvjetnici rade prekovremeno na oba predmeta, ali nitko ne čeka presudu da bi sklopio sljedeći posao. Dokaze nije teško naći.

Musk vs. Altman: od suosnivača do sudnice 2015. Musk i Altman zajedno osnivaju OpenAI kao neprofitnu istraživačku organizaciju. Ideja: razvoj AI za dobrobit čovječanstva, bez profitnog motiva. 2018. Musk napušta odbor nakon propalog pokušaja da spoji OpenAI s Teslom. OpenAI iste godine osniva for-profit ogranak. Razlaz je tih, ali ideološki nepomirljiv. 2019. Microsoft ulazi s prvom velikom investicijom. Altman postaje CEO. OpenAI polako prestaje biti ono što je Musk financirao. 2023. Microsoft udvostručuje ulog na više od 13 milijardi dolara. OpenAI procjenjuje se na desetke milijardi. Musk pokreće xAI kao izravnog konkurenta i podnosi prvu tužbu. Veljača 2025. Musk i konzorcij investitora nude 97,4 milijardi dolara za kupnju OpenAI-a. Altman odbija u jednoj rečenici: "Nije na prodaju." Siječanj 2026. Muskovi odvjetnici formaliziraju zahtjev: između 79 i 134 milijarde dolara odštete. Iznos koji bi, da ga porota dosudi, praktički blokirao OpenAI IPO planiran za kasnu 2026. 25. travnja 2026. Dva dana prije suđenja, Musk šalje Brockmanu poruku tražeći nagodbu. Kad Brockman predloži da obje strane povuku tužbe, Musk odgovara: "Do kraja ovog tjedna, ti i Sam bit ćete najomrženiji ljudi u Americi." 27. travnja 2026. Suđenje počinje u Oaklandu. Musk i Altman sjede dvadesetak metara jedan od drugog. Porota je sastavljlena od devet članova, od kojih su mnogi izjavili da ne vole Muska zbog DOGE-a. 30. travnja 2026. Musk zaključuje trodnevno svjedočenje. Tvrdi da je Microsoftov ulog od 2023. bio "okidač" koji ga je uvjerio da se radi o krađi. "Tužio bih ranije da sam ranije znao." Istog tjedna potpisuje ugovor s Anthropicom.

Anthropic, Google, OpenAI, Meta, xAI i Perplexity zajedno su tuženi zbog piratstva knjiga kojima su trenirali modele, a isti ti Google i Amazon koji figuriraju u tim tužbama Anthropicu su osigurali milijarde u cloud ugovorima. Anthropic je prošle godine platio 1,5 milijardi dolara nagodbe u autorsko-pravnom sporu, jedan od najvećih takvih iznosa u američkoj povijesti, i dok su se odvjetnici još hladili, glazbene kuće Universal, Concord i ABKCO podnijele su novu tužbu od 3,1 milijarde dolara. Disney je istovremeno licencirao Mickey Mousea OpenAI-u za milijardu dolara i tužio Google zbog istih likova.

Kako izolirati OpenaAI?

Pisci popularne TV serije "Nasljeđe" (eng. Succession ) to su znali bez da su ikad imali na umu Silicijsku dolinu. Svaka sezona serije počiva na istoj ideji: nitko od Royevih ne može si priuštiti da konačno pobijedi, jer bi poraz drugog uništio strukturu koja ih sve drži u igri. Musk ne može pustiti da Anthropic propadne zbog ograničenja, jer bi to ojačalo OpenAI, a to je zadnja stvar koju želi. Amodei ne može odbiti Muskov data centar, jer Amazon, Google i Microsoft tek čekaju na kapacitete koji dolaze za godinu, dvije, a Colossus je dostupan sljedeći mjesec.

Kao u svakoj industriji u kapitalizmu, moral je luksuz onih kojima konkurencija ne diše za vratom. U dolini gdje je konkurencija jedina konstanta, a vrijednost kompanije oscilira između bezvrijednosti i milijardi, ovisno o tome tko ima više čipova, morala nema ni u teoriji ni u praksi. Svaka izjava, bila ona ljubavna zakletva ili odapeta strelica, traje točno onoliko koliko treba do potpisa sljedećeg ugovora i sljedeće runde financiranja.