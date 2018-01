Od pitanja zašto je prodan IN2, daleko važnije je – zašto nije prodan ranije?

Zašto se upravo sada uzburkalo stanje na hrvatskom IT tržištu? Rezultat je to nekoliko faktora koji zajedno stvaraju povoljno okruženje za trgovanja, spajanja i preuzimanja

Ante Mandić je napokon prodao svoj IN2. Kažem „napokon“ jer je u petak kasno popodne jedna od najdugovječnijih glasina u, pretežno dosadnoj, hrvatskoj industriji dobila je napokon svoju potvrdu. Koliko se sjećam, prvi puta je „dobro provjerena“ informacija o tome kako će IN2 biti kupljen došla do mene - pred desetak godina! Sjećam se i kako je Ante Mandić tada svojim karakterističnim osmjehom vrlo dvosmisleno, a zapravo precizno odgovorio kako „je IN2 uvijek spreman za prodaju a i za samostalni rast“.

Prvi oglas IN2 pojavio se u Bugu 1993. godine. Paradox, Borland, dBase, obračun plaća... A naslov teksta uz oglas i danas je aktualan.

Tada se kao kupac spominjao Hrvatski Telekom, vođen Ivicom Mudrinićem, a 2010. godine se umjesto IN2 u mreži HT-a našao Combis, sistemski integrator, do tada u vlasništvu Miroslava Čuture. Iako je i ranije bilo nekih kupovina i preslagivanja, Combis je bila prva velika akvizicija na domaćem tržištu. Mandić je i dalje samostalno širio poslovanje i to kombinacijom organskog rasta i akvizicijom nekih softverskih specijalista, poput tvrtki IGEA i Info Opus. Usporedo sa akvizicijama, događalo se i širenje na regiju, a stalno su se pojavljivale i ponude za preuzimanje, pa je Ante Mandić još 2009. godine izjavio da je do tada već imao desetak ponuda za kupovinu.

U posljednjih 25 godina hrvatska IT industrija pokazuje konstantni polagani rast, a limitiranost domaćeg tržišta i društvenog okruženja djelovala je poticajno za orijentaciju na izvoz. Usporedno je nekoliko je tvrtki ušlo u programe poput ELITE CEE Lounge Londonske burze. Jedna od njih je i zagrebački Span, koji je upravo prošao dvogodišnji program i dobio službeni certifikat za spremnost tvrtka na razgovore s ulagačima na svjetskom tržištu o različitim mogućnostima financiranja.

Osim pripremljenosti za izlazak na tržište kapitala, Span ima dvije ozbiljne ponude za preuzimanje koje su trenutno u fazi razmatranja. Kao najizgledniji kupac pojavljuje se Hrvatski Telekom, ali Nikola Dujmović, predsjednik Uprave Spana, kaže da „još nije ništa odlučeno“.

Upravo je Nikola Dujmović jedan od najgorljivijih promicatelja okrupnjavanja hrvatskog IT biznisa, ali mu dosadašnji pokušaji nisu završili prema očekivanjima. Prvi je bio još krajem devedesetih, kada je u vlasništvo Spana ušao mađarski Synergon. Nakon početnog entuzijazma, sinergija sa Synergonom nije dala dobre rezultate. Potom se desila nevjerojatna tragedija kada je cijela uprava Synergona poginula u padu kompanijskog zrakoplova upravo na letu iz Zagreba u Budimpeštu. S novom upravom Synergona Spanovci nisu našli puno zajedničkih točaka, pa je uslijedio povratni otkup vlasništva, vrlo rijetka, ako ne i jedinstvena praksa na ovim prostorima.

Potom je uslijedila Atento epizoda, kada su Span, Gisdata i Verso udružili snage u stvaranju mega-tvrtke (barem za hrvatske pojmove) koja je trebala raditi najveće projekt, ali je projekt, unatoč zvučnim osnivačima i iskusnom predsjedniku Uprave Davoru Majetiću (ex-Microsoft, sada HUP) nije dugo trajala. Valjda će se u slučaju sljedećeg preuzimanja, kada do njega dođe, pokazati ispravnom ona stara uzrečica „treća sreća“.

Današnja web stranica IN2, kao ilustracija razlike u odnosu na nastup iz 1993.

Zašto se upravo sada uzburkalo stanje na hrvatskom IT tržištu? Rezultat je to nekoliko faktora koji zajedno stvaraju povoljno okruženje za trgovanja, spajanja i preuzimanja. Nekolicina kompanija je sustavnim rastom i profesionalizacijom upravljanja preraslo okvire države, pa i regije, a za globalno širenje su i dalje premale. IT budžetima više ne upravljaju CIO-ovi, već – marketing menadžeri. Zapravo, trebamo se čuditi što je dinamika kupovina i spajanja do sada bila tako rijetka pojava na domaćem tržištu, globalna kretanja su od samog početka stvaranja ove industrije upravo suprotna.