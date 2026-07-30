Što zapravo pokazuje ponovni Appleov povratak na vrh?

Apple je opet "osvojio" krunu najvrednije tvrtke prema mjerilima američke burze, ali to pokazuje manje o Appleu, a više o tome što tržište misli o umjetnoj inteligenciji

Prije svega, nije riječ o preokretu nego o štafetnoj utrci koja se tjednima izmjenjuje. Apple je u ponedjeljak, na zatvaranju burze vrijedio oko 4,99 bilijuna dolara naspram Nvidijinih 4,76 bilijuna, uz kratki proboj granice od pet bilijuna tijekom dana, čime je postao tek druga tvrtka u povijesti koja je tu razinu dotaknula, poslije same Nvidije. Razlika je time narasla na oko 230 milijardi dolara, oko pet posto, no nastala je manje Appleovim skokom, a više drugim uzastopnim danom rasprodaje poluvodičkih dionica.

Je li procesorska industrija doživjela vrhunac?

Ne u smislu potražnje, nego u smislu cijene koju je tržište spremno platiti za priču o AI ulaganjima u infrastrukturu. Nvidijin posao i dalje je u trećoj godini masivnog rasta vođenog umjetnom inteligencijom; ono što se preispituje jest valuacijski multiplikator (omjer koji pokazuje koliko su ulagači spremni platiti za jednu jedinicu nekog financijskog pokazatelja tvrtke), a ne narudžbe. Zanimljivija od teoretiziranja o "chip peaku" jest pretumbavanje unutar poluvodiča: dio ulagača prebacio je fokus s grafičkih procesora na memorijske čipove i ostalu infrastrukturu podatkovnih centara, poput Microna, SK Hynixa i Sandiska. Dakle, novac ne bježi iz silicija, seli se unutar njega. Dakle, je li vrhunac može eventualno vrijediti za neku tvrtku, a ne za cijelu industriju.

Vraća li se tradicionalna potrošačka industrija?

Djelomično da: potrošački se div vratio na vrh, ali kupovina dionica Applea u ovom trenutku nije glasovanje za njegov model, nego bijeg u sigurnost dok se ne razbistri trenutno AI mutni bazen. Novac se sklonio u mirniju luku, i vratit će se čim se apetit za rizikom obnovi. Zašto je Apple opet simpatičan ulagačima?

Analitičari Morningstara Apple tretiraju kao trezvenjaka na tulumu: jednom ismijan što ne troši kao ostali, sada je jedini bez mamurluka dok drugi zbrajaju račune za AI. Umjesto da gradi vlastito, unajmljuje Googleove modele i oblak. Tvrtku koju su 2024. kritizirali zbog zaostajanja u AI-ju sada tapšaju po ramenu. Doduše, i sam Apple mora priznati da nije bilo velikog plana: dobar dio te "discipline" bio je nužda zbog fijaska sa Siri.

Ostali zaključci koji se nude

Prvo, Apple nije imun na AI, samo je izložen drukčije. Poskupljenja Maca i iPada koja je upravo najavio dolaze zbog globalne nestašice RAM-a, a tu nestašicu producira upravo potražnja za memorijom u AI podatkovnim centrima. "Sigurna" potrošačka baza ipak plaća račun AI infrastrukture, samo kroz maloprodaju.

Drugo, ovo je znak faze u kojoj ulagači stavljaju prst na čelo. Tržište ulazi u skeptičnu dionicu ciklusa, otprilike četiri godine nakon ChatGPT-a i pod pritiskom sve jače kineske konkurencije, pa počinje računati hoće li se golema ulaganja u umjetnu inteligenciju uopće isplatiti. Zaokret prema Appleu upravo je simptom tog razmišljanja, a ne znak da ulagači napuštaju samu tehnologiju.

Na kraju ostaje sad već pomalo izlizana medijska poanta o krunama. Apple je 2024. pao ispred Microsofta, 2025. ga je pretekla Nvidia, a sada se vraća na vrh. Titula najvrednije tvrtke očito prati priču trenutka, a ne temeljnu vrijednost, pa svako pozivanje na nju kao dokaz nečega trajnijeg ostaje na klimavim nogama.