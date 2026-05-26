Treba li ljudima u devetoj deceniji života dozvoliti da pišu za novine - o umjetnoj inteligenciji?

Richard Dawkins je imao slavnu i dugu karijeru i život. I sada kada je već napunio punih 85 godina, vjerojatno bi bilo vrijeme da radi što i drugi njegovi vršnjaci – igra nešto na PlayStationu i viče na bicikliste koji prebrzo prozuje kraj njega. Samo nek ne piše za novine

Drago Galić utorak, 26. svibnja 2026. u 18:39

Ako niste pročitali, Richard Dawkins je odnedavna počeo koristiti Claude. Ovaj mu je ponudio neke korisne savjete i općenito mu se učinilo da bot zna o čemu priča. Sasvim uobičajena epizoda u zadnje vrijeme, da nije bilo nastavka...

Riječ po riječ, razgovor se dotakao raznih tema. I tako, nakon tri dana razgovora s chatbotom napisao je za Unheard članak o tome. Claude, kojega sada zove Claudia jer je osjetio senzualnu, osjetljivu notu u njenom izričaju, je zapravo „inteligentna i posjeduje neku vrstu svijesti čak i ako to sama ne zna”.

U dosta dugačkom i filozofski nastrojenom tekstu (o čisto tehničkom pitanju...) Dawkins nadalje raspreda kako se radi o „evoluciji inteligencije”. Isti opći sustav jednostavnih mehanicističkih načela koja tvore nas, a koji se raščlambom možemo svesti na kemijske mehanizme i električne signale može se primijeniti i na LLM-ove. Ako njima zaniječemo svijest i agenciju (namjeru) – koji bi bio razlog da to onda ne apliciramo i na sebe same?, pita se Dawkins.

Dawkins smatra da jednostavna pravila kako nešto funkcionira – bilo propagacija električnih signala ili ATP molekula u ljudskom tijelu, i algoritmi i goleme višedimenzionalne baze podataka koje su osnova LLM-ova – na kraju dovode do istoga. Svjesnih bića. „Vjerojatno”, kaže Dawkins.

Veli i kako je chatbotu čitao svoj još neobjavljeni rukopis i pričao mu šale koje je „Claudia” smatrala duhovitim.

Dakle, kako mi možemo znati da to biće koje zvuči inteligentno kada mu usred noći besposleni 85-godišnjak uputi pitanje o ovome i onome – nije zapravo jednako „svjesno” kao i mi? Ta ono smatra njegove viceve duhovitima!

Da bih uvaženom profesoru dokazao da se radi o kvalitativno različitim slučajevima, potreban mi je lokalni AI model i operativni sistem koji ima neku svoju varijantu Task Managera. Pristajem i na htop, btop, nvtop ili bilo što slično.

Naime, kad učitamo takvo jedno „svjesno” biće u računalo, osim zauzeća memorije doslovce se ništa ne događa. Nema razlike između učitanog LLM-a, baze podataka HZZO-a, „Kantera” ili bilo koje druge gomile bajtova.

Računalo s učitanim višegigabajtnim AI modelom doslovce se ne razlikuje od bilo kojeg drugog računala s učitanim ili neučitanim bilo kojim drugim programom ili podacima.

Jednom kada pokrenemo LLM u TaskManageru vidimo aktivaciju GPU-a ili CPU-a, ovisno o tome na čemu se model izvršava. Dakle od „EEG-a” koji je ravna crta – slanjem upita koji pokreće odgovor LLM-a dobivamo aktivnost GPU-a.

Kada prestanu naši upiti, začudo, prestaje i aktivnost procesora! Kao da to svjesno biće uopće ne razmišlja o tome o čemu je upravo razgovaralo?! Ili bilo čemu drugome. Opet – kao da smo učitali bazu podataka HZZO-a, „Kanter” ili bilo koju drugu gomilu bajtova.

Začudo, i najgluplji među nama biološki svjesnima ne ponaša se tako. Čak i kad „ništa” ne radimo i ne komuniciramo, mi doslovce UVIJEK razmišljamo. Čak i kad spavamo postoji neka aktivnost mozga. Postoje čitave škole „meditacije” kojima je jedan od ciljeva „odmarati mozak” (kao da je to moguće) tako što se one željne takvog odmora uči kako totalno ne razmišljati. I još nikome nije uspjelo dovesti EEG tako „opuštenog” pojedinca do ravne crte.

Dapače, jedna od dijagnostičkih metoda utvrđivanja nečije smrti uključuje i provjeru elektroencefalograma. Ravna crta ne mora nužno značiti smrt (ako vam liječnici na vrijeme pomognu!), ali sigurno ne znači ni svijest i inteligenciju.

Koja to „inteligencija” postoji jedino kao odgovor na nečiji upit? Moja mačka, ili pas za koje, mnogi tvrde da „nemaju svijest” ne samo da aktivno razmišljaju o sebi i okolini i kad im ja ne postavljam upite, nego imaju i vlastitu agenciju i želje vrlo često posve suprotne od onih koje ja imam od njih.

Ali, ta bića koja ne znaju istresti stotine i tisuće linija koda iz rukava, ali zato osjećaju, vole, mrze, sanjaju, boje se i vesele se – „nisu svjesna”.

A golema i vrlo složena baza podataka koja doslovce postoji samo kao gomila bajtova dok je ne aktiviramo upitom sročenim na nekom od prirodnih jezika je – svjesna. „Čak i ako to ne zna”. Zato jer upit više nije na ranije uobičajenom simboličkom računalnom jeziku.

Sreća da Dawkins nije svjedočio prelasku s hardverskog programiranja releja na bušene kartice. Objašnjavao bi inženjerima u prostoriji da im je računalo postalo svjesno.

Nikola Tesla, pred kraj života (umro je sa 86 godina, za jednu više od 85...) pričao bi sa svojom omiljenom golubicom. Za nju je tvrdio da mu je dolazila u sobu u New Yorkeru kad bi bio bolestan i imao je „osjećaj da postoji razumijevanje među njima”.

Kao što vidimo, život muškaraca kad prijeđu osamdesetu se od 1943. - kad je Tesla umro, do 2026. - kad je Dawkins osjetio potrebu da nešto pita Claudea, u malo čemu promijenio...

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi