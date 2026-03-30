Zašto kupiti Galaxy A57 kad postoji Galaxy S25 FE?

Galaxy A57 donosi očekivana poboljšanja, no njegova cijena stavlja ga u nepovoljan položaj sa još jednim Samsungovim mobitelom koji nudi više

Samsung je uz Galaxy A37 prije nekoliko dana predstavio i novi Galaxy A57, mobitel koji, barem na papiru, djeluje kao solidan uređaj srednjeg ranga koji donosi aktualni Samsungov dizajn, zadovoljavajuće specifikacije za većinu korisnika i dugotrajnu softversku podršku koja nikada nije za baciti. No, čim se pogleda cijena, koja je inače veća nego kod prošlogodišnjeg modela, situacija ipak nije tako bajna.

Naime, Galaxy A57 na tržište dolazi s cijenom od 589 eura za početnu verziju od 8 GB i 128 GB interne memorije, što ga opasno približava teritoriju u kojem već postoje daleko bolji izbori. Čak i ako po strani stavimo brojne kineske modele koji za značajno manje novce nude više, među logičnijim alternativama je Samsungov Galaxy S25 FE i tu zapravo nastaje problem za cijelu Galaxy A seriju koja bi trebala biti pristupačna.

Prije svega, zaslon na Galaxyju S25 FE koristi LTPO panel s adaptivnim osvježavanjem koje ide od 1 do 120 Hz, što znači bolju energetsku učinkovitost. Tu je i značajno snažniji SoC, Exynos 2400 s Cortex-X4 jezgrom i naprednijim RDNA 3 GPU-om, koji je jednostavno klasa iznad Exynosa 1680 u Galaxyju A57.

Galaxy S25 FE Foto: Samsung

Nadalje, kamere su možda na prvu slične, ali S25 FE ima dodatni telefoto objektiv s 3x optičkim zumom, što je razlika koju će korisnici itekako osjetiti u svakodnevnom korištenju. Također, iako A57 ima nešto veću bateriju na papiru, Galaxy S25 FE uz 45-vatno žično nudi i 15-vatno bežično punjenje, što je i dalje rezervirano za viši segment. Tu je i brži USB 3.2, što možda nije presudno svima, ali dodatno naglašava razliku u klasi.

I na kraju krajeva, u većini trgovina je jeftiniji od Galaxyja A57. Prema informacijama na Nabavi.net, Galaxy S25 FE već se može naći za 420 eura, a ako vas nije strah kupovine na Njuškalu ili Facebook Marketplaceu, može se pronaći u novom stanju za 300-tinjak eura. Dakle, osim što se uz kupnju Galaxyja S25 FE dobiva bolji mobitel koji se u neku ruku može nazivati i "flagship lite" uređajem, u novčaniku će vam ostati barem stotinjak eura, ovisno gdje ga kupite.

Najveći problem Galaxyja A57 stoga nije sam uređaj, već njegova cijena. Sa gotovo 600 eura, on ulazi u cjenovni segment u kojem se očekuje, a i dobiva više, pogotovo ako niste vezani za južnokorejski brend.