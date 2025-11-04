20. Advanced Technology Days: Kako AI i tehnologija mijenjaju poslovne strategije

Dvodnevna konferencija 25. i 26. studenoga u Zagrebu okupit će stručnjake s područja IT-a, poslovnih tehnologija i digitalne transformacije, a ove godine održava se jubilarni 20. put

debug.hr utorak, 4. studenog 2025. u 13:30

Konferencija Advanced Technology Days (ATD), jedan od najvažnijih IT događaja u regiji, ove godine slavi svoju 20. obljetnicu. Jubilarno izdanje okupit će regionalnu IT zajednicu u zagrebačkom Mozaik Event Centru 25. i 26. studenoga 2025, a fokus će biti na umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti, budućnosti razvoja aplikacija te budućnosti podataka i infrastrukture.

Dvodnevna konferencija u Zagrebu okupit će stručnjake s područja IT-a, poslovnih tehnologija i digitalne transformacije, koji će putem predavanja, panela i radionica objasniti i pokazati kako nove tehnologije – od agentne umjetne inteligencije do automatiziranih sustava – mijenjaju način poslovanja i donošenja odluka.

Četiri ključna područja

Tijekom 20 konferencijskih izdanja ATD je izrastao u ključnu regionalnu platformu za razmjenu znanja i iskustava između tehničkih stručnjaka i poslovnih lidera. Upravo ta kombinacija strateških smjernica i tehničke ekspertize ono je što Advanced Technology Days čini jednom od najomiljenijih konferencija regionalne IT zajednice. Ovogodišnje izdanje u fokus stavlja teme koje će biti ključne za donošenje tehnoloških i poslovnih odluka idućih nekoliko godina. Program konferencije podijeljen je u četiri ključna područja:

  • AI / Agentic AI – razvoj autonomnih sustava, primjena velikih jezičnih modela (LLM), agentna umjetna inteligencija i etičke dileme, AI-automatizacija.
  • Cybersecurity – pregled cyber okruženja, utjecaj AI na sofisticiranost prijetnji i na  korištenje AI tehnologija u obrani od kibernetičkih prijetnji, zero-trust modeli, sigurnost u cloudu i zaštita podataka.
  • Future of App Development – kako low-code/no-code alati, AI asistenti i serverless arhitekture mijenjaju razvoj softvera.
  • Future of Data & Infrastructure – uloga clouda, edge computinga i AI-ja u upravljanju podacima te implementacija hibridnih cloud strategija, data mesh arhitekture i automatizacije infrastrukture.

Predavanja će se održavati na hrvatskom i engleskom jeziku u 4 dvorane i na glavnoj pozornici.

Na ATD prvi puta stiže Dennes Torres (Dtower Software), Data Platform ekspert i Microsoft MVP (2020–2023) koji ima više od 20 godina iskustva u podatkovnim platformama, oblaku i razvoju softvera. Torres je proveo više od 10 godina vodeći devSQL PASS Chapter u Rio de Janeiru prije no što se preselio na Maltu, gdje je danas dio vodstva MMDPUG PASS Chaptera,  organizirajući događaje i predavanja o Microsoft tehnologijama. Redovni je predavač na SQL Saturday događajima diljem Europe. U Zagrebu će održati 2 predavanja, Azure Foundry: Evolving from Models to Agents i Fabric Databases and AI: Using vector search in Fabric Databases for AI architectures.

Prijave su otvorene do 25. studenog 2025. po cijeni od 259 EUR + PDV. Studenti se mogu prijaviti po posebnoj promotivnoj cijeni od 75 EUR + PDV uz korištenje koda ATD20 Student. Količine studentskih kotizacija su ograničene, a status studenta prilikom preuzimanja akreditacije dokazuju studentskom karticom. Sve informacije o programu i registraciji dostupne su na stranici konferencije.



Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi