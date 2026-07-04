Adria Security Summit 2026: Besplatne ulaznice dostupne do 15. srpnja

Otvorene su prijave za Adria Security Summit 2026, najveći stručni događaj u Jugoistočnoj Europi posvećen fizičkoj i tehničkoj zaštiti, kibernetičkoj sigurnosti i pametnim tehnologijama, a stručnjaci iz industrije, donositelji odluka i svi zainteresirani za nove tehnologije mogu osigurati besplatne ulaznice

Bug.hr subota, 4. srpnja 2026. u 15:20

Ovogodišnje izdanje Adria Security Summita bit će održano 7. i 8. listopada 2026. godine na Zagrebačkom velesajmu u Zagrebu. Kao jedno od najvažnijih poslovnih središta Jugoistočne Europe, Zagreb je idealno okruženje za međunarodne tvrtke koje žele ući na tržište regije, ali i za regionalne tvrtke koje žele proširiti svoje poslovanje.

Registrirajte se već danas

Ne propustite priliku pridružiti se tisućama profesionalaca iz industrije. Besplatnu ulaznicu čitatelji Buga mogu preuzeti registracijom do 15. srpnja 2026. godine uz korištenje promotivnog koda MEDIA2026.

Za registraciju, kao i više informacija o programu događaja, govornicima i rasporedu izložbenog prostora, posjetite službenu web-stranicu.

Zašto posjetiti Adria Security Summit 2026?

Adria Security Summit 2026 jedinstvena je platforma za razvoj poslovanja, razmjenu znanja i profesionalno umrežavanje.

Upoznajte najsuvremenije inovacije: Posjetitelji će imati priliku iz prve ruke upoznati najnovija rješenja iz područja videonadzora, kontrole pristupa, kibernetičke sigurnosti, pametnih gradova, AI analitike i IoT platformi koje predstavljaju vodeći svjetski proizvođači i integratori.

Usporedite rješenja na jednom mjestu: Izložbeni prostor omogućuje izravnu usporedbu različitih tehnoloških pristupa, razgovore s proizvođačima i pronalazak najučinkovitijih rješenja prilagođenih konkretnim projektnim potrebama.

Ubrzajte poslovni razvoj kroz B2B sastanke: Posebno osmišljen B2B matchmaking program povezat će posjetitelje s potencijalnim partnerima, klijentima i dobavljačima, omogućujući maksimalan broj kvalitetnih poslovnih kontakata u samo dva dana.

Učite od vodećih međunarodnih stručnjaka: Bogat konferencijski program uključuje predavanja, panel-rasprave i stručne prezentacije renomiranih međunarodnih stručnjaka koji će ponuditi konkretne uvide u tržišne trendove, regulatorne promjene i primjenu novih tehnologija u praksi.

Kome je Summit namijenjen?

Adria Security Summit okuplja cijeli ekosustav sigurnosnih i pametnih tehnologija, povezujući proizvođače, integratore, distributere i krajnje korisnike.

Posebnu vrijednost događaj pruža:

  • Integratorima i instalaterima koji žele saznati više o novim proizvodima, industrijskim standardima i tehnologijama nove generacije,
  • Distributerima koji žele proširiti svoj portfelj proizvoda i uspostaviti suradnju s novim tehnološkim partnerima,
  • Proizvođačima koji žele predstaviti svoje inovacije izravno donositeljima odluka i izgraditi snažna regionalna partnerstva,
  • Krajnjim korisnicima koji traže napredna rješenja za zaštitu poslovnih objekata, kritične infrastrukture i organizacija,
  • IT i ICT stručnjacima zainteresiranima za povezivanje fizičke i kibernetičke sigurnosti, AI analitike i integriranih softverskih platformi,
  • Predstavnicima javnog sektora i državnih institucija koji žele upoznati moderne tehnologije namijenjene razvoju pametnih gradova i unaprjeđenju sustava javne sigurnosti.

O Adria Security Summitu

Adria Security Summit središnje je mjesto okupljanja profesionalaca iz područja sigurnosti, kibernetičke sigurnosti i pametnih tehnologija u Jadranskoj regiji. Kao najveći godišnji događaj ove vrste u Jugoistočnoj Europi, Summit omogućuje razmjenu ideja, predstavljanje inovacija i uspostavljanje partnerstava koja doprinose razvoju industrije i jačanju regionalne suradnje.

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