AI preuzima rutinu, ljudi kontekst - ključne su poruke s DynamicsMindsa 2026

Konferencija DynamicsMinds 2026, održana u Portorožu, još je jednom potvrdila svoju poziciju jednog od vodećih europskih community okupljanja fokusiranih na Microsoft Dynamics 365, Power Platform i budućnost poslovne tehnologije. Program je uključivao šest programskih smjerova: Finance & Operations, Business Central, Customer Engagement, Power Platform, 5th Track te prošireni BizTrack program, posebno osmišljen za lidere i donositelje odluka koji žele bolje uskladiti ulaganja u tehnologiju s poslovnom strategijom, operativnom učinkovitošću i organizacijskim rastom.

Naglasci s keynotea i evolucija umjetne inteligencije

Ovogodišnje uvodno predavanje simboličnog naziva Starfleet Keynote, #FortyTwo, donijelo je pogled na budućnost poslovanja oblikovanu interakcijom umjetne inteligencije i ljudi. Koristeći analogiju sa StarTrekom, vodeći tehnološki stručnjaci objasnili su kako se AI ekosustav razvijao od jednostavnih osobnih asistenta (Copilota) prema autonomnim strukturama AI agenata koji transformiraju način na koji radimo i poslujemo.

Ana Gligorijevič, CEO i Head of Product u Docentricu, u uvodnom je govoru naglasila kako se danas suočavamo sa sličnim izazovima kao i posada StarTreka, jer i sami istražujemo nepoznati svemir. „U današnjem tehnološkom okruženju nastojimo raditi kompleksne AI agente, moderne ekvivalente Commandera Date. Bit će iznimno učinkoviti i vjerojatno milijun puta pametniji od nas jer se neprestano razvijaju. To otvara ključno etičko pitanje: što će ljudi raditi u takvom svijetu? Hoćemo li mi posjedovati te agente ili će oni postati novi entitet”, komentirala je Gligorijevič. Zaključila je kako bi naše glavno načelo pri upravljanju promjenama trebalo biti „ljudi na prvom mjestu”.

Kroz prvo globalno praktično predstavljanje OpenClaw Pilot rješenja (Clawpilot unutar M365 okruženja), Georg Glantschnig, Corporate VP Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations u Microsoftu, pokazao je kako će izgledati budućnost osobnih AI asistenata unutar poslovnih okruženja. Njegovo predavanje prikazalo je kako organizacije mogu graditi specijalizirane asistente dodjeljujući im specifične vještine, poslovna područja i operativna pravila, poput politika nabave i pravila usklađenosti. Jedan od predstavljenih primjera bio je „Marvin”, AI asistent za nabavu integriran u Microsoft Teams, koji može pratiti kašnjenja, nadzirati rokove trajanja zaliha, analizirati procese nabave i proaktivno komunicirati sa zaposlenicima. Demonstracija je pokazala kako AI agenti izlaze iz okvira chat sučelja i postaju operativni digitalni suradnici izravno uključeni u svakodnevne poslovne procese.

Jannik Bausager, Principal Group Program Manager u Microsoftu, naglasio je impresivan opseg i globalni doseg Business Centrala, koji je danas dostupan u 242 zemlje i koristi ga više od 55.000 korisnika širom svijeta. Također je istaknuo kako tvrtke sada mogu graditi prilagođene AI agente izravno unutar Business Central ekosustava, omogućujući organizacijama automatizaciju vrlo specifičnih operativnih i financijskih procesa uz zadržavanje agilnosti i lokalne prilagodljivosti.

Dona Sarkar, Chief Troublemaker - Microsoft AI u Microsoftu, predstavila je jedan od najzapaženijih koncepata konferencije: Cowork. Dok Copilot djeluje kao asistent koji korisnicima pomaže izvršavati pojedinačne zadatke, Cowork temeljno mijenja taj odnos djelujući kao orkestrator sposoban autonomno planirati i izvršavati čitave poslovne procese. Korisnici samo definiraju cilj, odobravaju plan, a sustav zatim obavlja posao. Prikazani scenariji uključivali su pripremu planova za sastanke s klijentima, čišćenje inboxa, lansiranje proizvoda i istraživanje financija kompanija. Sarkar je pritom izazvala organizacije da preispitaju način na koji koriste umjetnu inteligenciju. „Ne trebaju nam brži konji”, rekla je, referirajući se na tendenciju da se AI koristi samo za ubrzavanje postojećih procesa poput pisanja e-mailova, umjesto za rješavanje potpuno novih poslovnih problema. Prema Sarkar, stvarna vrijednost umjetne inteligencije leži u prepoznavanju neriješenih izazova kroz dublje razumijevanje između ljudi, a zatim strateškoj primjeni AI-ja za njihovo rješavanje. Još jedan važan koncept predstavljen tijekom njezina predavanja bio je „Human Context Protocol”, temeljen na emociji, spoznaji i prisutnosti. Kako AI sustavi postaju autonomniji, jedinstvene ljudske kvalitete poput empatije, prosudbe, emocionalne inteligencije i autentičnih odnosa postajat će još vrjednije.

Swami Narayana, VP za Customer Experience and Growth u Microsoftu, fokusirao se na ono što je opisao kao „novi svijet poslovnih aplikacija”. „Organizacije se suočavaju sa sve većim pritiskom da ubrzaju implementaciju dok neprestano isporučuju inovacije bez narušavanja ključnih poslovnih sustava. Moderne poslovne platforme moraju postati znatno agilnije kako bi podržale stalnu transformaciju”, objasnio je Narayana.

Cecilia Flombaum, Business Apps Ecosystem Lead u Microsoftu, govorila je o pojavi onoga što naziva „The Frontier Firm” – organizacija koje u potpunosti prihvaćaju AI kako bi redefinirale način rješavanja problema, brže se prilagođavale tržišnim promjenama i učinkovitije poticale rast. Prema Flombaum, kompanije koje će biti lideri u budućnosti nisu one koje samo optimiziraju postojeće procese, već one koje temeljito redizajniraju način poslovanja pomoću umjetne inteligencije ugrađene u samu srž donošenja odluka i izvršenja.

Upravljanje transformacijom

Jedno od istaknutih tehničkih predavanja održao je Vjekoslav Babić, Business Central Solutions Architect i osnivač Fortempa, koji je podijelio praktične strategije implementacije i pokazao kako tvrtke mogu modernizirati poslovanje uz očuvanje fleksibilnosti i skalabilnosti. April Dunnam, Principal Cloud Advocate u Microsoftu, predstavila je stvarne primjene Power Platform ekosustava s fokusom na low-code inovacije, optimizaciju poslovnih procesa i osnaživanje zaposlenika za bržu i učinkovitiju izradu rješenja. Savjetnik za Power Platform Jukka Niiranen govorio je o upravljanju i dugoročnoj strategiji platforme, naglašavajući važnost balansiranja inovacija sa sigurnošću, skalabilnošću i održivim rastom u enterprise okruženjima.

Tijekom panela Don’t Look Up: How AI is redesigning Work, Roles, and Learning Ana Gligorijevič razgovarala je s Ilyom Fainbergom (Microsoft), Kurtom Hatlevikom (inspirit365), Jukkom Niiranenom (Niiranen Advisory Oy) i Matevžem Černeom (DragonMind) o širem društvenom utjecaju umjetne inteligencije, priznajući i uzbuđenje i neizvjesnost koje prate brzu transformaciju rada i poslovanja. Sudionici panela naglasili su kako će organizacije i pojedinci tijekom ove tranzicije neizbježno iskusiti i pozitivne i negativne posljedice. „Nekoliko puta ćemo pogriješiti. Suočit ćemo se s dramatičnim promjenama”, bila je jedna od poruka koja se ponavljala tijekom rasprave. Kurt Hatlevik otvoreno je govorio o rastućoj zabrinutosti za buduće generacije, postavljajući pitanje kakva će radna mjesta postojati u gospodarstvu vođenom umjetnom inteligencijom i može li automatizacija zamijeniti značajan dio ljudskog rada. Ipak, ton rasprave ostao je pragmatičan, a ne alarmantan. Konsenzus je bio da se tehnološki pomak značajno ubrzao te da je puno veći od onog što je industrija predviđala prije samo godinu dana, pokazujući nevjerojatnu dinamiku promjena unutar poslovnih aplikacija i AI ekosustava. „Trebali bismo koristiti AI, ali ostati kritični i promišljeni. Transformacija koju donosi je postupna, ali duboka. AI stvara vrijednost, a narudžbe stvaraju novac”, zaključio je Hatlevik, naglašavajući kako će uspješne tvrtke biti upravo one koje nauče pretvoriti mogućnosti koje nudi umjetna inteligencija u mjerljive rezultate, operativnu učinkovitost i nove oblike stvaranja vrijednosti.

Širi zaključak konferencije DynamicsMinds 2026 bio je da društvo ulazi u razdoblje u kojem će se način na koji organizacije stvaraju vrijednost temeljito promijeniti. Iako će se mnogi tradicionalni poslovni procesi razviti ili nestati, očekuje se da će se paralelno s transformacijom pojaviti nove prilike, nove uloge i potpuno novi načini rada.

