Besplatni IT događaj CollabDays i ove godine u Zagrebu

CollabDays Zagreb 2025 je besplatan, neprofitan IT događaj s fokusom na Microsoft i AI, a održava se u subotu 4. listopada na Sveučilištu Algebra Bernays u Zagrebu

Ovogodišnji CollabDays Zagreb održava se u subotu, 4. listopada 2025. na Sveučilištu Algebra Bernays u Zagrebu. Događaj je kao i inače besplatan i neprofitan, organiziran "for the community, by the community" u sklopu globalne inicijative CollabDays.

Fokus: Microsoft + AI

Program ove godine stavlja naglasak na Microsoftov ekosustav te primjene umjetne inteligencije u modernom radu, produktivnosti i sigurnosti. Sudionici mogu očekivati konkretne primjere i najbolje prakse iz prve ruke. Za to će biti zaduženo više od 17 međunarodnih predavača iz UK, Njemačke, Norveške, Portugala i Belgije, uz vodeće domaće stručnjake, koji će s publikom podijeliti svoja znanja i iskustva. Na popisu predavača nalaze se i zaposlenici Microsofta iz UK i Italije, kao i deset imena iz Hrvatske i regije.

"Naš je cilj jasan: dovesti međunarodno znanje u Hrvatsku i pokazati kako ga odmah primijeniti u praksi", poručuju organizatori.

Zašto doći?

Sudionici će imati priliku sudjelovati u stručnim sesijama i aktivno se uključiti u diskusije s predavačima, koji će podijeliti svoja iskustva u implementaciji i optimizaciji Microsoft tehnologija. Dijelit će se odmah primjenjiva znanja za uvod u Copilot i Azure AI, unaprjeđenje produktivnosti i upravljanja sadržajem (governance). Događaj je također izvrsna prilika za umrežavanje, razmjenu iskustava i širenje profesionalnih kontakata.

Detalji i registracija

Datum: subota, 4. listopada 2025.

Lokacija: Sveučilište Algebra Bernays, Gradišćanska 24, Zagreb

Program možete pronaći ovdje

Obvezna registracija putem linka

CollabDays su neprofitni, zajednicom vođeni događaji diljem svijeta, fokusirani na tehnologije koje omogućuju moderni rad i suradnju. Primarni ciljevi su učenje i umrežavanje te u Hrvatskoj ih organizira neprofitna udruga MS Community Hrvatska.