Blend: Film & Games 2025 - još više međunarodnih gostiju i radionica

Konferencija Blend: Film & Games, koja se posljednjih godina profilirala kao jedno od najznačajnijih regionalnih događanja na sjecištu filmske i gaming industrije, ove godine doživljava svoje najveće i najambicioznije izdanje do sada. Nakon što je nedavno potvrđeno da će se održati po prvi put u dvodnevnom formatu, 2. i 3. listopada u prostorima Sveučilišta Algebra Bernays, organizatori su otkrili i bogat program ispunjen predavanjima, panelima, radionicama i projekcijama.

Publiku tako očekuje dolazak dosad najvećeg broja međunarodnih predavača. Među njima se posebno ističe Martins Upitis, oskarovac i glavni animator filma Flow, koji će govoriti o nastanku ovog vizualno upečatljivog animiranog hita te Thierry Van Gyseghem, belgijski veteran gaming industrije i autor animacija za nagrađivane naslove Baldur’s Gate 3 i Divinity: Original Sin 2. Njihova predavanja bavit će se prožimanjem filmskog jezika i interaktivnih medija, kao i tehničkim i umjetničkim izazovima koji stoje iza svjetskih uspjeha.

U programu se izdvajaju i paneli posvećeni glazbi u videoigrama, na kojima će sudjelovati poznata imena poput Nikole Nikite Jeremića (Aliens: Dark Descent, Destiny 2, Cyberpunk 2077) i Damjana Mravunca (Serious Sam, Talos Principle). Poseban naglasak stavlja se i na inovacije uz pomoć umjetne inteligencije, o čemu će govoriti nagrađivani multimedijski umjetnik Predrag Šuka, kao i na temu održivosti u audiovizualnoj produkciji. Nova radionica Zelena konkurentnost, koju vodi Morana Ikić Komljenović, pokazat će kako zelene prakse postaju ne samo etička, već i konkurentska prednost u kreativnim industrijama.

Osim predavanja i panela, posjetitelji će moći sudjelovati u brojnim radionicama – od pretvaranja 2D ilustracija u 3D svjetove, koju vodi Ivan Šivak, do radionice Arhitektura projekata u Unitiju Andrije Zorića. Posebnu atrakciju predstavlja i interaktivna radionica “Posudi svoj glas omiljenom liku u crtiću”, koja publici nudi priliku da iskušaju iskustvo sinkronizacije animiranih filmova..

Uz bogat dvodnevni program, tijekom konferencije bit će prikazivani i studentski filmovi Akademije dramske umjetnosti i VERN-a, dok će u predvorju svoje projekte predstaviti hrvatski gaming studiji poput Bure, Baltazara i Dark Queen.

Sudjelovanje na konferenciji u potpunosti je besplatno, uz obaveznu registraciju do 1. listopada putem službene stranice na kojoj je dostupno i više informacija.