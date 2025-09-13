Blend: Film & Games 2025 - konferencija koja spaja film i gaming prvi put u dvodnevnom izdanju

Prošlogodišnje izdanje konferencije privuklo je više od 500 sudionika na čak 19 predavanja i radionica, uz sudjelovanje više od 80 domaćih i međunarodnih predavača. Ove godine očekuje se još veći interes

Zagreb će početkom listopada ponovno postati središte susreta filmske i igraće industrije. Konferencija Blend: Film & Games, koja se profilirala kao jedno od najznačajnijih domaćih događanja za kreativne industrije, ove će se godine održati 2. i 3. listopada u prostorima Algebre i to po prvi put u dvodnevnom formatu. Organizatori su Zagrebački filmski ured i Games Croatia (HAVC), uz akademskog partnera Sveučilište Algebra Bernays.

Na listi ovogodišnjih predavača ističe se Thierry Van Gyseghem, belgijski veteran igraće industrije koji je radio na nagrađivanim naslovima Baldur’s Gate 3 i Divinity: Original Sin 2, a njegov je tim bio i u konkurenciji za BAFTA-u 2024. u kategoriji “Najbolja animacija”. Publiku će inspirirati i Jörg Tittel, redatelj i producent poznat po transmedijskom pristupu, čiji je film A Winter’s Journey nastao u suradnji s PlayStationom i Sony Pictures Classics, dok mu je videoigra The Last Worker ušla u povijest kao jedina igra u konkurenciji 78. Filmskog festivala u Veneciji.

Posebno zanimljivo bit će predavanje Fernanda Machada, jednog od najutjecajnijih svjetskih marketinških stručnjaka. Kao bivši CMO Burger Kinga i Activision Blizzarda, Machado je osmislio brojne nagrađivane kampanje te radio na globalnim hitovima poput Call of Duty, World of Warcraft i Diabla. Uz njega, u Zagrebu će nastupiti i Xavier Rombaut, belgijski producent s impresivnim festivalskim portfeljem te Pontus Rundqvist iz nezavisnog izdavača igara Raw Fury, poznatog po projektima Snufkin: Melody of Moominvalley i Cassette Beasts.

Osim predavanja, program uključuje i radionice. Multimedijski umjetnik Ivan Šivak s Algebre pokazat će polaznicima kako običnu 2D ilustraciju pretvoriti u dinamičan 3D svijet, dok će domaći developer Andrija Zorić kroz radionicu “Arhitektura projekata u Unitiju” otkriti najbolje prakse za stabilne i skalabilne igre. Ove radionice namijenjene su mladim kreativcima i developerima koji žele usavršiti svoje vještine i dobiti uvid u profesionalne procese rada.

Konferencija se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija te Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, a ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju do 1. listopada. Svi zainteresirani već sada mogu pregledati snimke predavanja iz prethodnih izdanja i pratiti novosti na službenoj stranici konferencije.