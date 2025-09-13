Blend: Film & Games 2025 - konferencija koja spaja film i gaming prvi put u dvodnevnom izdanju

Prošlogodišnje izdanje konferencije privuklo je više od 500 sudionika na čak 19 predavanja i radionica, uz sudjelovanje više od 80 domaćih i međunarodnih predavača. Ove godine očekuje se još veći interes

Bug.hr subota, 13. rujna 2025. u 21:05

Zagreb će početkom listopada ponovno postati središte susreta filmske i igraće industrije. Konferencija Blend: Film & Games, koja se profilirala kao jedno od najznačajnijih domaćih događanja za kreativne industrije, ove će se godine održati 2. i 3. listopada u prostorima Algebre i to po prvi put u dvodnevnom formatu. Organizatori su Zagrebački filmski ured i Games Croatia (HAVC), uz akademskog partnera Sveučilište Algebra Bernays.

Na listi ovogodišnjih predavača ističe se Thierry Van Gyseghem, belgijski veteran igraće industrije koji je radio na nagrađivanim naslovima Baldur’s Gate 3 i Divinity: Original Sin 2, a njegov je tim bio i u konkurenciji za BAFTA-u 2024. u kategoriji “Najbolja animacija”. Publiku će inspirirati i Jörg Tittel, redatelj i producent poznat po transmedijskom pristupu, čiji je film A Winter’s Journey nastao u suradnji s PlayStationom i Sony Pictures Classics, dok mu je videoigra The Last Worker ušla u povijest kao jedina igra u konkurenciji 78. Filmskog festivala u Veneciji.

Posebno zanimljivo bit će predavanje Fernanda Machada, jednog od najutjecajnijih svjetskih marketinških stručnjaka. Kao bivši CMO Burger Kinga i Activision Blizzarda, Machado je osmislio brojne nagrađivane kampanje te radio na globalnim hitovima poput Call of Duty, World of Warcraft i Diabla. Uz njega, u Zagrebu će nastupiti i Xavier Rombaut, belgijski producent s impresivnim festivalskim portfeljem te Pontus Rundqvist iz nezavisnog izdavača igara Raw Fury, poznatog po projektima Snufkin: Melody of Moominvalley i Cassette Beasts.

Osim predavanja, program uključuje i radionice. Multimedijski umjetnik Ivan Šivak s Algebre pokazat će polaznicima kako običnu 2D ilustraciju pretvoriti u dinamičan 3D svijet, dok će domaći developer Andrija Zorić kroz radionicu “Arhitektura projekata u Unitiju” otkriti najbolje prakse za stabilne i skalabilne igre. Ove radionice namijenjene su mladim kreativcima i developerima koji žele usavršiti svoje vještine i dobiti uvid u profesionalne procese rada.

Konferencija se održava uz podršku Ministarstva kulture i medija te Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, a ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju do 1. listopada. Svi zainteresirani već sada mogu pregledati snimke predavanja iz prethodnih izdanja i pratiti novosti na službenoj stranici konferencije.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi