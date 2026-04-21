Blend: Film & Games vraća se ove jeseni u Zagreb

Blend: Filmd & Games jedna je od rijetkih konferencija u svijetu koja sustavno i programski povezuje dvije nadinamičnije grane audiovizualne industrije – film i videoigre

Konferencija Blend: Film & Games vraća se 23. i 24. listopada na Sveučilište Algebra Bernays u Zagrebu. Riječ je inače o događaju koji povezuje filmsku i industriju videoigara, a kojeg organiziraju Hrvatski audiovizualni centar kroz projekt Games Croatia te Zagrebački filmski ured.

Prošlogodišnje izdanje, koje je prvi put održano u dvodnevnom formatu, okupilo je više od 600 sudionika i uključivalo više od 20 panela i predavanja s međunarodnim govornicima. Među njima su bili i stručnjaci iz svijeta filma i videoigara, uključujući autore i suradnike na globalno poznatim projektima.

„Ovogodišnje izdanje donijet će još bogatiji međunarodni program s fokusom na ključne teme koje oblikuju budućnost hrvatskog i europskog audiovizualnog sektora. Uz stručne panele i predavanja, posjetitelji mogu očekivati i radionice koje vode istaknuti svjetski i domaći stručnjaci te prilike za umrežavanje s profesionalcima iz obje industrije“, priopćili su organizatori.

Istaknuli su i da cilj konferencije nije samo razmjena znanja, već i poticanje suradnje te razvoj novih projekata koji bi dodatno ojačali poziciju Hrvatske na europskoj audiovizualnoj sceni.

Registracije za ovogodišnje izdanje konferencije otvara se krajem svibnja.