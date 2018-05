BlockSplit - o blokchainu na Ekonomskom fakultetu u Splitu

Konferencija BlockSplit - International conference for blockchain business & development održana je 27. i 28. travnja 2018. na Ekonomskom fakultetu u Splitu.

Prvi dan organizirane su radionice vezane za razvoj blockchaina: Building DAO, Setting up an ICO, Atomic Swaps (0x and building DEXes) i Building state channels for microtransactions on Ethereum network i radionice posvećene razvoju poslovanja: Implementing blockchain technology into business i A Practical Introduction to Game Theory for Block Chain.

Radionice su se održavale tijekom cijelog dana istovremeno i trajale su od 9 h do 17 h. Kvaliteta radionica, prema mišljenju polaznika, varirala je od neprolazne do izvrsne ocjene, ali većina radionica ipak nije opravdala cijenu obvezne kotizacije, pogotovo ako se uzme u obzir niz nespretnosti koje se mogu dogoditi samo neiskusnom organizatoru kao npr. nedostatak informacija o softveru koji se mogao instalirati prije dolaska na radionicu, a nužnog za rješavanje zadataka na radionici.

Tijekom drugog dana konferencije na katedrama amfiteatara zaredalo se dvadesetak govornika. Teme prezentacija često su zvučale značajno zanimljivije nego sadržaj koji se mogao čuti. Od Bitcoin Core Developera Peter Tooda svi su očekivali više, ali s druge strane zablistao je naše gore list Marko Kruljac.

Uz prekrasno vrijeme i internacionalno društvo može se ipak reći da je svatko tko je došao u Split na konferenciju BlockSplit mogao pronaći nešto za sebe. Glavnog organizatora Tomislava Mamića treba pohvaliti, jer konferenciju s više od 400 sudionika i tridesetak predavača nije lako organizirati. Cilj ovakvih konferencije nije ispuniti baš sva očekivanja, pogotovo ne ona koju su visoko postavljana, već očekivanja većine sudionika, što su volonteri, predavači i organizatori, vjerujemo, uspjeli.