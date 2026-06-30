"Budućnost nije u umjetnoj inteligenciji koju kupujete, nego u ljudima koje zapošljavate"

Dok umjetna inteligencija mijenja način na koji radimo, poslujemo i odlučujemo, sve više lidera pita se kako tehnologiju pretvoriti u stvarnu konkurentsku prednost? Odgovore će na NT konferenciji koja se održava u Portorožu od 21. do 23. rujna ponuditi jedan od najpoznatijih europskih digitalnih futurista, švedski novinar, autor i međunarodno priznati predavač Andreas Ekström, autor bestselera o Googleu i dugogodišnji komentator globalnih tehnoloških promjena.

Njegovo najtraženije predavanje, "Organic Intelligence", istražuje kako pojedinci i tvrtke mogu ostvariti svoj puni potencijal u doba AI-ja. "Budućnost nije u AI-ju koji kupujete, nego u organskoj inteligenciji koju zapošljavate", poručuje Ekström i otvara raspravu o tome zašto je ključno da ljudi budu ti koji upravljaju AI alatima i oslobađaju vrijeme za kreativnost i inovacije.

NT konferencija najveća je slovenska poslovno-tehnološka konferencija s 30-godišnjom tradicijom, poznata po vrhunskom sadržaju, prekrasnoj lokaciji u Istri te opuštenoj atmosferi s puno prilika za networking. Slovenska „sestrinska konferencija“ nekad poznate hrvatske WinDays konferencije u svom 31. izdanju prvi puta izlazi iz lokalnog okvira i nekadašnje primarno Microsoft orijentacije te donosi regionalni sadržaj za publiku iz Slovenije, Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Većina sadržaja bit će na engleskom, a naglasak je na povezivanju poslovne i tehnološke zajednice jugoistočne Europe. Konferencija je podijeljena u 2 dijela, business i technology. Tehnološki sadržaj u 5 trackova tijekom 3 dana donosi najveće priče i novosti iz svijeta tehnologije u režiji vodećih slovenskih, hrvatskih i stranih stručnjaka, a Business day u ponedjeljak, 21. rujna donosi tri ključne teme:

kako umjetnu inteligenciju pretvoriti u mjerljivu poslovnu vrijednost

kako voditi ljude i tvrtke u AI eri

kako izgraditi sigurne, otporne te pouzdane digitalne tvrtke i organizacije

Sudionici će kroz NTK Business imati priliku čuti vodeće regionalne i međunarodne stručnjake te raspravljati o temama poput konkurentnosti, digitalne transformacije, kibernetičke sigurnosti, digitalne suverenosti Europe i budućnosti rada.

Za sudionike iz Hrvatske NT predstavlja priliku da steknu konkretna znanja, upoznaju vodeće regionalne tehnološke i poslovne stručnjake, te razmijene iskustava s poslovnim liderima iz cijele regije i povežu se s tvrtkama koje već danas oblikuju budućnost poslovanja. Early Bird prijave su otvorene, a svi zainteresirani mogu se registrirati za sudjelovanje ovdje.